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Facebook sayfa gönderilerini kısıtlıyor

4 yıl
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3
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook sayfa gönderilerini kısıtlıyor

Yıl başında beğeni talep eden gönderileri kısıtlayarak konuyla daha ilgili içeriklere izin vermeye başlayan Facebook, sayfa gönderilerine de neşter vuruyor. 

Hayran sayfalarından sürekli yapılan duyuru veya teklifler artık belirli bir standarda tabi olacak. Kullanıcıları bir ürün satın almaya veya uygulama indirmeye teşvik eden, gerçek içeriği olmayan yarışma teklifleri yapan, reklamlardaki içerikleri kullanan gönderiler haber kaynağından kaldırılacak. Sadece anlamlı ve ilgili içeriklere sahip gönderilere izin verilecek. 

Bu düzenleme kullanıcılar ile yapılan anketler sonucunda belirlenmiş. Facebook'un düzenlemesi Ocak ayında faaliyete geçecek yeni algoritma ile birlikte geçerli olacak.  

http://newsroom.fb.com/news/2014/11/news-feed-fyi-reducing-overly-promotional-page-posts-in-news-feed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
egeesin 4 yıl
Gayet mantıklı, sırf bu tür paylaşımlar yüzünden LOL paylaşımlarını görmüyor değilim.
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cenlipos 4 yıl
Aynen bir de oyun bildirimlerine de bir çözüm bulsalar süper olacak!
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Innovative 4 yıl
Güzel haber
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