Facebook sayfa gönderilerini kısıtlıyor





Yıl başında beğeni talep eden gönderileri kısıtlayarak konuyla daha ilgili içeriklere izin vermeye başlayan Facebook, sayfa gönderilerine de neşter vuruyor.





Hayran sayfalarından sürekli yapılan duyuru veya teklifler artık belirli bir standarda tabi olacak. Kullanıcıları bir ürün satın almaya veya uygulama indirmeye teşvik eden, gerçek içeriği olmayan yarışma teklifleri yapan, reklamlardaki içerikleri kullanan gönderiler haber kaynağından kaldırılacak. Sadece anlamlı ve ilgili içeriklere sahip gönderilere izin verilecek.





Bu düzenleme kullanıcılar ile yapılan anketler sonucunda belirlenmiş. Facebook'un düzenlemesi Ocak ayında faaliyete geçecek yeni algoritma ile birlikte geçerli olacak.

http://newsroom.fb.com/news/2014/11/news-feed-fyi-reducing-overly-promotional-page-posts-in-news-feed/