Facebook servisleri erişimde sorun yaşıyor, duyuru Twitter’dan yapıldı

Sosyal ağ devleri bugün birbiri ile rekabet ediyor gibi görünse de aslında birbirlerine muhtaçlar. Facebook bünyesindeki dev platformların erişimde sorun yaşaması sonrasında duyuruyu Twitter üzerinden yaptı.

Sorun sunucularda

Dün ikindi saatlerinden itibaren Facebook başta olmak üzere Instagram, Messenger ve WhatsApp platformlarında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan kesinti kullanıcıların önemli bir bölümünü etkilemiş durumda. İlk ortaya atılan iddialarda Facebook sunucularına DDoS saldırısı yapıldığı gündeme gelmişti.

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Facebook ise yaptığı açıklamada herhangi bir siber saldırı yaşanmadığını ve sunucularda yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti. Halen Facebook platformlarında erişim sıkıntısı devam ediyor ve firma sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik çözüm zamanı ile ilgili net bir öngörü yapılmadı.