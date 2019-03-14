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Facebook servisleri erişimde sorun yaşıyor, duyuru Twitter’dan yapıldı

Dün ikindi saatlerinden bu yana Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamalarında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Firma henüz kesin bir şekilde erişim sorununa çözüm bulabilmiş değil.
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ devleri bugün birbiri ile rekabet ediyor gibi görünse de aslında birbirlerine muhtaçlar. Facebook bünyesindeki dev platformların erişimde sorun yaşaması sonrasında duyuruyu Twitter üzerinden yaptı.

Sorun sunucularda

Dün ikindi saatlerinden itibaren Facebook başta olmak üzere Instagram, Messenger ve WhatsApp platformlarında erişim sıkıntısı yaşanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan kesinti kullanıcıların önemli bir bölümünü etkilemiş durumda. İlk ortaya atılan iddialarda Facebook sunucularına DDoS saldırısı yapıldığı gündeme gelmişti.

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Facebook ise yaptığı açıklamada herhangi bir siber saldırı yaşanmadığını ve sunucularda yaşanan sıkıntıdan kaynaklandığını ifade etti. Halen Facebook platformlarında erişim sıkıntısı devam ediyor ve firma sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdilik çözüm zamanı ile ilgili net bir öngörü yapılmadı.

 

https://edition.cnn.com/2019/03/13/tech/facebook-instagram-down/index.html Yorum Yaz
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pspoor 2 ay en beğenilen
Tabi kullanamayanlar icin tatsiz bir durum, ama, benim icimden gecen; beter olsunlar!...
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PurposeLess sinan 2 ay
ulusalcıların küreselcilere göz dağı bu, arka planda müthiş bi savaş var.
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marantz 2 ay
facebook da paylaşım yapılamıyor dünden beri
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mert1907 2 ay
WhatsApp'ı çıkar gerisini at gitsin.
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intel7mix 2 ay mert1907
Instagram olmasın o
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BTopbas 2 ay
İyi oldu. Hikaye olayını messenger dahil her yere koydular. Gerek var mıydı? Snapchat'e inat yaptı resmen. Sen kendini satmazsan bende bunu tüm uygulamalarıma hatta whatsappa bile koyucam demiş sanki içinden. Sonunda böyle patlarsın. Beter olsun.
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pspoor 2 ay en beğenilen
Tabi kullanamayanlar icin tatsiz bir durum, ama, benim icimden gecen; beter olsunlar!...
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