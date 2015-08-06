Facebook, şirket - kullanıcı arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor

Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, hayata soktuğu yeni süreç ile şirket - kullanıcı arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.

Bildiğiniz üzere Facebook içerisinde birçok şirketin özel sayfası yer alıyor. Bu şirketlerin reklamları da ana haber akışımız içerisinde sık sık karşımıza çıkıyor. Sosyal medya devinin getirdiği yeni özellik ise işte bu reklamlar üzerinden iletişime dayanıyor. Kişiler reklamlar içerisine yerleştirilen "Mesaj Gönder" butonuyla direkt olarak şirket ile yazılı iletişime geçebiliyor ve böylece iki taraflı etkileşim arttırılmış oluyor.

Sistem ayrıca ters olarak da çalışma gösterebiliyor. Yani şirket sorusu olan bir müşteriyle reklam altı yorumlar yerine direkt olarak özel mesaj temelli iletişim sağlayabiliyor. Ayrıca teşvik amaçlı mesajların %90'lık bölümüne 5 dakikadan az sürede cevap veren şirketlere "İletilere çok duyarlı" ödülü veriliyor.

http://www.engadget.com/2015/08/05/send-facebook-messages-directly-to-businesses-from-ads/