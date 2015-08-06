Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, şirket - kullanıcı arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor

3 yıl
1b
1
2
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook, şirket - kullanıcı arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor
 
Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, hayata soktuğu yeni süreç ile şirket - kullanıcı arası iletişimi güçlendirmeyi hedefliyor.
Bildiğiniz üzere Facebook içerisinde birçok şirketin özel sayfası yer alıyor. Bu şirketlerin reklamları da ana haber akışımız içerisinde sık sık karşımıza çıkıyor. Sosyal medya devinin getirdiği yeni özellik ise işte bu reklamlar üzerinden iletişime dayanıyor. Kişiler reklamlar içerisine yerleştirilen "Mesaj Gönder" butonuyla direkt olarak şirket ile yazılı iletişime geçebiliyor ve böylece iki taraflı etkileşim arttırılmış oluyor.
Sistem ayrıca ters olarak da çalışma gösterebiliyor. Yani şirket sorusu olan bir müşteriyle reklam altı yorumlar yerine direkt olarak özel mesaj temelli iletişim sağlayabiliyor. Ayrıca teşvik amaçlı mesajların %90'lık bölümüne 5 dakikadan az sürede cevap veren şirketlere "İletilere çok duyarlı" ödülü veriliyor.

http://www.engadget.com/2015/08/05/send-facebook-messages-directly-to-businesses-from-ads/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Pala Dayi 3 yıl
Bu sistem olursa, gerçekten çok iyi olur. Birçok şirket ile iletişime geçiyorum ama yanıt alamıyorum. [>:]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 3 yıl Pala Dayi
Pala Dayi
Bu sistem olursa, gerçekten çok iyi olur. Birçok şirket ile iletişime geçiyorum ama yanıt alamıyorum. [>:]

Ne zamandır var bu sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim