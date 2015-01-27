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Facebook ve BTK kesintiler ile ilgili açıklama yayınladı

4 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook ve BTK kesintiler ile ilgili açıklama yayınladı
Dün sosyal medya platformu Facebook'un Türkiye'den gelen karar ile Hz. Muhammed'e hakaret içeren sayfaları engellediğini https://www.donanimhaber.com/web-siteleri/haberleri/Facebook-Turkiyenin-istedigi-sayfalari-engelledi.htm" " target="_blank">bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.Bu sabah Facebook ve Instagrama erişim sıkıntısı yaşanması ise kullanıcıların aklına ilk olarak ilgili Facebook'un belirtilen içerikleri kaldırmaması durumunda siteye erişimin engelleneceği kararını getirdi. 

Sadece Türkiye değil bir çok ülkede erişim problemleri yaşayan iki platform ile ilgili siber saldırı söylentileri dolaşırken Facebook konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada herhangi bir saldırının söz konusu olmadığı ve yeni yapılan bir değişikliğin sistemi etkilemesiyle kullanıcıların erişim sıkıntısı yaşadığı belirtildi. 

Türk kullanıcıların siteye erişimin engellendiğini düşünmesi üzerine BTK'da bir açıklama yayınladı. BTK ise açıklamasında sitelere ilişkin herhangi bir erişim engelinin bulunmadığı ve erişim sıkıntısının paylaşım sitelerinden kaynaklı olduğunu söyledi.
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fuckulteli 4 yıl
BTK: "Bizde tüm kurum çalışanları olarak şu an Facebook'a giremiyoruz, bu sefer onlar bizi engellemiş galiba."
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Gece772 4 yıl
İnsanlar kudurdu yakında cezasının bulacaklar.....
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Akasha_Ether 4 yıl
Engellemezler blöf yapıyorlar. Halkı uyutacak bir şeyler lazım facebook bunu iyi yapıyor.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
peygamber efendimizin bu günleri gösteren
müjdeci hadisini hadi paylaşalım kardeşlerim facebook.com/...
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kucukyenici 4 yıl
Düğme zaten birinin elinde. Erişimi isterse kapattırıyor, isterse açtırıyor.
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doctor_bey 4 yıl
Zaten BTK engellese oraları yıkarlar.
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