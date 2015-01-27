Facebook ve BTK kesintiler ile ilgili açıklama yayınladı

Sadece Türkiye değil bir çok ülkede erişim problemleri yaşayan iki platform ile ilgili siber saldırı söylentileri dolaşırken Facebook konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada herhangi bir saldırının söz konusu olmadığı ve yeni yapılan bir değişikliğin sistemi etkilemesiyle kullanıcıların erişim sıkıntısı yaşadığı belirtildi.
Türk kullanıcıların siteye erişimin engellendiğini düşünmesi üzerine BTK'da bir açıklama yayınladı. BTK ise açıklamasında sitelere ilişkin herhangi bir erişim engelinin bulunmadığı ve erişim sıkıntısının paylaşım sitelerinden kaynaklı olduğunu söyledi.
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müjdeci hadisini hadi paylaşalım kardeşlerim facebook.com/...