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Facebook ve Twitter güç birliğine gidiyor

7 yıl
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un en büyük hakimi olduğu sosyal ağ pazarı Google'ın yeni hizmeti Google+'ı hizmete sokmasıyla rekabetin üst düzey yaşandığı bir alan haline geldi. Rekabette önde olmak isteyen firmalar pek çok yenilikle kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Bu kez yenilik değil bir güç birliği haberi geldi. 

Facebook dün üyelerinin Twitter beslemelerini direkt olarak kendi profilleri üzerinden güncelleyebileceklerini, buna yönelik çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Bu geçmiş yıllarda MySpace ağının Facebook ile olan işbirliğini hatırlattı.

Bu işbirliği oldukça büyük önem taşıyor. Zira Facebook kullanıcılarının önemli bir kısmı Twitter hesabı da kullanıyor. Facebook ile Twitter daha önce de benzer işbirlikleri yapmıştı. Örneğin Facebook sayfasını bir RSS beslemesi olarak kullanan kullanıcı üçüncü taraf uygulamalarla güncellemelerin linklerini Twitter üzerinden yayınlayabiliyor.

Ayrıca Facebook sayfalarından Twitter'a güncellemelerin gönderilebildiği bir sayfa güncelleme sistemi mevcut. Ancak bu sadece Facebook sayfaları için geçerli. Facebook profilleri bunun dışında kalıyor.

Duyuruda herhangi bir ayrıntı verilmedi ancak Facebook ve Twitter arasındaki yeni işbirliğine Emil Protalinski adlı bir geliştirici, Facebook'un Eylül 2011'de Herkese Açık Olanlar için Abonelik adında yayınladığı bir dökümanı incelerken rastladı. Dökümanın bir maddesinde Facebook profili veya sayfasının Twitter ile eşleştirilerek herkese açık olan her Facebook güncellemesinin Twitter üzerinden de yayınlanmasının mümkün olacağından bahsediliyor.

Bu uygulamanın ne zaman hayata geçeceği bilinmiyor ancak 22 Eylül'deki F8 Facebook geliştiriciler buluşmasında kesin tarihi ve diğer yeniliklerin açıklanması bekleniyor.

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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
düşmanımın düşmanı dostumdur...
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Recharged 7 yıl
Sosyal medyanın tartışmasız iki büyük devinin ortak olması kullanıcılar için güzel bir haber.
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alpa07 7 yıl
bence çoğı kişi google+ üşendiği için üye olmuyor.mesela ben üye olmayı istiyorum ama olamıyorum .Üşengeçnlikten :D
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ERPmühendisi 7 yıl
ifttt.com kulan aklınıza ne geliyorsa hepsini birbiriyle bağlayın :)
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Besiktask34 7 yıl
buzdağını erkenden görmeleri güzel çevir bakalım iskele alabanda
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DH Misafiri 7 yıl
daha düne kadar google bizi korkutmuyo dediklerini hatırlar gibi oldum
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Foo Fighters 7 yıl
Böyle giderse Google+ tarih olur.
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Guest-3445C6994 7 yıl
müthiş ortaklık
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alprkrkmz 7 yıl en beğenilen
düşmanımın düşmanı dostumdur...
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