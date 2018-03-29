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Facebook veri toplama ortaklıklarına da sınırlama getiriyor

Facebook reklamların daha hedef odaklı olması adına üçüncü taraf veri toplayıcılardan elde ettiği kaynağı durdurma kararı aldı. Artık sadece ağ içi veriler reklamlarda kullanılacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
876
1
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Cambridge Analytica skandalı sonrasında zor günler yaşayan Facebook, kullanıcılara güven verebilmek adına önemli tedbirler almaya devam ediyor. Firma son olarak veri toplama konusundaki ortaklıklarına sınırlama getiriyor.

Dışarıdan alıyor

Normalde Facebook 3 farklı veri kaynağını kullanarak reklam verenlerin kullanıcıları hedeflemesine imkân tanıyordu. Bunlardan birisi kendisinin kullanıcılardan topladığı profil bilgileri, ikincisi reklam verenlerin topladığı email bilgileri idi.

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Üçüncü ve önemli olanı ise Experian ve Acxiom gibi büyük veri toplama platformlarından gelen kaynaktı. Bu platformlar kullanıcının satın alma alışkanlıkları gibi farklı kategorilerde çevrim dışı veri topluyor ve sonra bunları Facebook ile paylaşıyordu. Eğer reklam veren bu kaynağı kullanmak isterse Facebook reklam gelirlerinden platformlara belirli bir miktar pay veriyordu. Bu sistem oldukça başarılı olmuştu.

Partner Categories adı verilen bu üçüncü kaynak artık iptal edildi. Zira Facebook kendi kontrolü dışında bazı konuların yaşanabileceğini düşünüyor. Reklam hedefleri konusunda artık Facebook’un kendi verileri ve reklam verenlerin kendi verileri geçerli olacak.

6 ay içerisinde kapanacağı belirtilen program en fazla veri toplama imkânı olmayan küçük işletmeleri etkileyecek zira ilk iki veri toplama kaynağı bu işletmeler için de sınırlıydı.

 

https://www.engadget.com/2018/03/28/facebook-will-limit-data-advertisers-can-use-to-target-ads/ Yorum Yaz
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