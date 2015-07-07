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Facebook, video odaklı yeni bir özeliği denemeye başladı

3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, video odaklı yeni bir özeliği denemeye başladı

Sosyal medyanın temelini oluşturan platformlardan Facebook, bugün itibariyle video odaklı yeni bir özellik denemeye başladı.
Şimdilik sadece belirli kullanıcılarda yer alan bu özellik, kişilerin video izlerken Facebook akışları içerisinde gezebilmesine imkan tanıyor. Video oynatıcı içerisine dahil edilen ufak bir buton ile çalışan süreç, videoları ufak bir pencere haline getiriyor ve sayfanın istenilen her türlü noktasına yerleştirilebilen bu videolar ile beraber Facebook içerisinde gezilmeye devam edilebiliyor.
Videoları platform dışına gömme ve 360 derece oynatma gibi önemli gelişmeler yapan Facebook, bu konuda dünyanın en iyisine yani YouTube'a rakip olmayı hedefliyor. 
Facebook, video odaklı yeni bir özeliği denemeye başladı


http://thenextweb.com/facebook/2015/07/07/watch-out-youtube/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Samura ii 3 yıl
ben kullandım, çokta şey bi özellik deil bunu yapcaklarına player ı güçlendirseler daha hoş olurmus
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