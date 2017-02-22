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Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu

Yapay zeka yazılımı geliştirerek Messenger’ın kullanım deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Facebook, son test sonuçlarına göre hedefindeki yapay zekayı geliştirmekten hala çok uzak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,8b
1
14
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu
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Yapay zeka teknolojisine yatırım yapan şirketlerden birisi olan Facebook, mesajlaşma platformu Messenger için yapay zekaya sahip olan botlar geliştirmeyi hedefliyordu. Bir süredir bu amaç doğrultusunda çalışan ve yapay zeka geliştirebilmek için büyük miktarlarda ödeme yapan şirket, çalışmalarından iyi bir sonuç elde edemedi.

Paylaşılan bilgilere göre Facebook’un yapay zeka teknolojisi kullanan botları, yapılan son testlerde yüzde 70 hata oranına sahipti. Tüm çabalara rağmen kendilerine verilen komutların yüzde 70’ini yanlış algılayan botlar, Facebook Messenger’da kullanılamayacak kadar verimsizler.

Facebook'un yapay zeka yazılımı geliştirilirken TenCent’ın WeChat’i baz alınmış. İlk olarak IM (instant messaging) teknolojisine sahip olan WeChat, kısa bir sürede gelişerek Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından birisi olmayı başarmıştı. Facebook’un geliştirdiği yapay zekanın da alışveriş yapabilme ve para aktarabilme gibi özelliklerinin olduğu biliniyordu.

Yapay zeka çalışmaları devam edecek

Başarısız bir yapay zeka yatırımı yapmış olan Facebook, henüz bu teknolojiden vazgeçmeye hazır değil. Şirket tarafından açıklanana göre yapay zeka geliştirme çalışmaları yavaşlayacak ancak asla durmayacak. Bunun yanı sıra Facebook, yapay zekanın kullanıma sunulmasını bekleyen kullanıcıları için kısıtlı işleve sahip olan bir yapay zeka yazılımını kullanıma sunacaklarını da duyurdu.


https://www.theregister.co.uk/2017/02/22/facebook_ai_fail/ Yorum Yaz
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Çok şükür..Nice başarısızlıklara.
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Siyahbeyaz 2 yıl
Her şey satın alma ile bitmiyor mark bey.
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Katalikitci 2 yıl
Bu adamın ne kendisini nede yaptıklarını seviyorum. Facebook, whatsapp... giderek değişiyorlar. Gizlilik her geçen gün azalıyor.
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theseyma 2 yıl
Bu yapay zeka beni aşırı aşırısı ürkütmeye başladı. Ne biçim bir sosyal platformmuş be buuu.... -_-
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V4LKyR 2 yıl
Mark artis artis kendi JARVİS'imi yazıyorum falan diyodu, demek ki MADARA oldu
SDOQWEQWEW:EQW:EQW:E:QWWE:Q
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Amd64x2 2 yıl
Dünyadaki nüfus sürekli artar ama gezegendeki toplam zeka hep sabit kalır. Yapay zeka çalışmaları, bu oranı nufusla doğru orantılı hale getiremeyecek. 1 milyardan fazla "feysbuk" kullanıcısı olan bir gezegende bu hiç mümkün değil.
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Giresunlufuk 2 yıl
Bu başarızlıklarından dolayı Facebook'u tebrik ediyorum. Başarısızlıklarının devamını dilerim.
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Ac1DBuRN 2 yıl
Facebook bana microsoftu anımsatıyor. Elini attığı her proje çöpe dönüyor sanki...
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SEO-Uzmanı 2 yıl
2 türlü yapay zeka vardır !
bir topluma gösterilen geyik botları
2.si ise kapalı kapılar ardından her şeyi öğrenmek isteyen hatta internete girmek isteyen ama bir türlü online bağlantıya geçmesi şu an izin verilmeyen ! misali !
yapay zeka dediğimiz şey ; mantıksal analiz robotudur.
bizler bile her şeyi bize öğretilen veya dünyanın temel fizik yasalarıyla öğrendiğimiz haliyle belli bir mantık çerçevesinde değerlendirip kararlar veriyoruz !
bizim karar ve etki mekanizmamız sınırlı olduğu için ;
bazı insanlar karar ve etki ( yetki ) mekanizması kişisel menfaatlere göre şekillendireceği için hiç bir insana tam yetki verilmez !
özetle ortada bir yapay zeka sistemi getirilmesi ; sohbet etmek geyik muhabbeti ile hoş beş saatler geçirmek için değilde var olan sistem içinde daha etkili ve yetkili bir konumun oluşması için yapay zeka geliştirilmektedir.
çünkü artık insanın insana güveni bittiği noktada insanın makineye güveni artmaktadır. çünkü makine yalan söylemez !
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl
Abi biri bana facebookun hala neden ve nasıl para kazandığını,kazanabildiğini açıklayabilir mi? Abi hiç bir şey katmıyor ki insanlara. Hiçbir şey. Ne seks arkadaşı bulma konusunda, ne aile bireyleri ile iletişim bağ konusunda.
Yarım yamalak hepsinde fayda sağlıyor ama hayali zırhlar içerisinde.
Abi sosyal ağ platformu arkadaşlarla,ailecek yan yana oturduğumuzda bizi telefonlara gömmek için yapıldıysa bu sosyalsizleştirme platformu olur.
Ne bireysel hayata, ne iş hayatına, ne eğlence hayatına.
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cruel53 2 yıl Bilgisayar Bağımlısı
Sex dedi , o ne ?
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pspoor 2 yıl
Yine de tedbirli olmak lazim, basarili bile olsalar gizlemek isteyebilirler.
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xmen121 2 yıl
İlginç
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AKTeknisyen 2 yıl en beğenilen
Çok şükür..Nice başarısızlıklara.
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