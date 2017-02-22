Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu

Paylaşılan bilgilere göre Facebook’un yapay zeka teknolojisi kullanan botları, yapılan son testlerde yüzde 70 hata oranına sahipti. Tüm çabalara rağmen kendilerine verilen komutların yüzde 70’ini yanlış algılayan botlar, Facebook Messenger’da kullanılamayacak kadar verimsizler.
Facebook'un yapay zeka yazılımı geliştirilirken TenCent’ın WeChat’i baz alınmış. İlk olarak IM (instant messaging) teknolojisine sahip olan WeChat, kısa bir sürede gelişerek Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından birisi olmayı başarmıştı. Facebook’un geliştirdiği yapay zekanın da alışveriş yapabilme ve para aktarabilme gibi özelliklerinin olduğu biliniyordu.
Yapay zeka çalışmaları devam edecek
Başarısız bir yapay zeka yatırımı yapmış olan Facebook, henüz bu teknolojiden vazgeçmeye hazır değil. Şirket tarafından açıklanana göre yapay zeka geliştirme çalışmaları yavaşlayacak ancak asla durmayacak. Bunun yanı sıra Facebook, yapay zekanın kullanıma sunulmasını bekleyen kullanıcıları için kısıtlı işleve sahip olan bir yapay zeka yazılımını kullanıma sunacaklarını da duyurdu.
https://www.theregister.co.uk/2017/02/22/facebook_ai_fail/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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bir topluma gösterilen geyik botları
2.si ise kapalı kapılar ardından her şeyi öğrenmek isteyen hatta internete girmek isteyen ama bir türlü online bağlantıya geçmesi şu an izin verilmeyen ! misali !
yapay zeka dediğimiz şey ; mantıksal analiz robotudur.
bizler bile her şeyi bize öğretilen veya dünyanın temel fizik yasalarıyla öğrendiğimiz haliyle belli bir mantık çerçevesinde değerlendirip kararlar veriyoruz !
bizim karar ve etki mekanizmamız sınırlı olduğu için ;
bazı insanlar karar ve etki ( yetki ) mekanizması kişisel menfaatlere göre şekillendireceği için hiç bir insana tam yetki verilmez !
özetle ortada bir yapay zeka sistemi getirilmesi ; sohbet etmek geyik muhabbeti ile hoş beş saatler geçirmek için değilde var olan sistem içinde daha etkili ve yetkili bir konumun oluşması için yapay zeka geliştirilmektedir.
çünkü artık insanın insana güveni bittiği noktada insanın makineye güveni artmaktadır. çünkü makine yalan söylemez !
Yarım yamalak hepsinde fayda sağlıyor ama hayali zırhlar içerisinde.
Abi sosyal ağ platformu arkadaşlarla,ailecek yan yana oturduğumuzda bizi telefonlara gömmek için yapıldıysa bu sosyalsizleştirme platformu olur.
Ne bireysel hayata, ne iş hayatına, ne eğlence hayatına.
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