Facebook, yapay zeka geliştirmede başarısız oldu

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka teknolojisine yatırım yapan şirketlerden birisi olan Facebook, mesajlaşma platformu Messenger için yapay zekaya sahip olan botlar geliştirmeyi hedefliyordu. Bir süredir bu amaç doğrultusunda çalışan ve yapay zeka geliştirebilmek için büyük miktarlarda ödeme yapan şirket, çalışmalarından iyi bir sonuç elde edemedi.

Paylaşılan bilgilere göre Facebook’un yapay zeka teknolojisi kullanan botları, yapılan son testlerde yüzde 70 hata oranına sahipti. Tüm çabalara rağmen kendilerine verilen komutların yüzde 70’ini yanlış algılayan botlar, Facebook Messenger’da kullanılamayacak kadar verimsizler.

Facebook'un yapay zeka yazılımı geliştirilirken TenCent’ın WeChat’i baz alınmış. İlk olarak IM (instant messaging) teknolojisine sahip olan WeChat, kısa bir sürede gelişerek Çin’in en büyük e-ticaret platformlarından birisi olmayı başarmıştı. Facebook’un geliştirdiği yapay zekanın da alışveriş yapabilme ve para aktarabilme gibi özelliklerinin olduğu biliniyordu.

Yapay zeka çalışmaları devam edecek

Başarısız bir yapay zeka yatırımı yapmış olan Facebook, henüz bu teknolojiden vazgeçmeye hazır değil. Şirket tarafından açıklanana göre yapay zeka geliştirme çalışmaları yavaşlayacak ancak asla durmayacak. Bunun yanı sıra Facebook, yapay zekanın kullanıma sunulmasını bekleyen kullanıcıları için kısıtlı işleve sahip olan bir yapay zeka yazılımını kullanıma sunacaklarını da duyurdu.

https://www.theregister.co.uk/2017/02/22/facebook_ai_fail/