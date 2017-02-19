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Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek

Valve, Counter-Strike’da hile kullanan oyuncuları tespit edebilmek amacıyla yeni bir yapay zeka yazılımı üzerinde çalıştığını duyurdu. Yapay zeka, şimdiden bazı hile türlerini algılayabiliyor.
2 yıl
4b
1
52
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek
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Valve, kendisine en çok geliri sağlayan oyunlardan birisi olan Counter-Strike’ın oyun deneyimini geliştirebilmek adına önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket, oyundaki hileli oyuncuları bulabilmek amacıyla özelleştirilmiş bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Reddit üzerinden duyurulan yeni yapay zeka, bir kullanıcının Valve_Anti-Cheat isimli hesaba “Valve neden spin-bot için bir tür koruma geliştirmiyor?” sorusunu yöneltmesinin ardından gündeme geldi. Valve_Anti-Cheat, spin-bot hilesini saptayan yazılımlar kullanmanın hile geliştiricileriyle bir tür yarış başlatacağını, bu şekilde kesin bir çözüme ulaşamayacaklarını söyledi.

Spin-bot hilesi, hile kullanıcısının kamerasının çok hızlı bir şekilde dönmesini ve onun 360 derecelik görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Bu hile bir tür otomatik nişan alma hilesiyle birlikte kullanıldığı takdirde, hile kullanıcılarının vurulması neredeyse imkansız hale geliyor.

Görünüşe göre Valve, geliştirdiği yapay zekanın öğrenme kabiliyeti sayesinde hile kullanıcıları ve geliştiricileriyle olan kovalamacayı sonlandırmayı hedefliyor. Yapay zeka, bu işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmek adına farklı bir veri merkezine ve binlerce işlemciye sahip olan, hızlı mı hızlı bir sisteme ihtiyaç duyabilir. Ancak yapay zekanın bazı hileleri algılayabilecek kadar geliştiği düşünülürse, Valve’ın masraftan çekinmediğini söylenebilir.



http://www.digitaltrends.com/gaming/valve-counter-strike-cheater-ai/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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UMUTCANAL17 2 yıl
bencede masrafdan çekilmemeli dünya üzerinde en çok oyuncuya sahip olan bir oyun BF biter COD biter GTA biter ama CS bitmez
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M.M.G 2 yıl
Pc tarafında hack/hile olayını bitirmek çok zor. Yıllardır bununla mücadele ediliyor ama hala serverlar hileci dolu. Konsol tarafında kafa rahat. Eskiden anlam veremiyordum ama şimdi hak veriyorum. Pc oyunculuğu gerçekten işkence olmaya başladı son yıllarda. Arada masum oyuncularda güme gidebilir yapay zeka yüzünden işin bir de bu tarafı var. Sorun zaten yapımcı/geliştiricinin değil. Pc esnek bir platform sen ne kadar yamalarsan yamala her türlü girerler bir açık bulup. Oyun oynamak artık zevk meselesi olmaktan çıktı insanları hırs bürümüş listede en üstte olmazlarsa dünya başlarına yıkılıyor [>:]
Pc tarafında hack/hile olayını bitirmek çok zor. Yıllardır bununla mücadele ediliyor ama hala serverlar hileci dolu. Konsol tarafında kafa rahat. Eskiden anlam...
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Spider_hip 2 yıl
Bu hilecilik, kolaycılık mantığını insanlar nasıl aşar bilemiyorum. Bana bu insanların psikolojik bozuklukları var gibi geliyor. Genç yaşlı bugüne kadar çoğu kişiden duydum. Bir keresinde 40-50 yaşlarında bir çiçekçi beni bilgisayarcı diye duymuş adam dükkanına çağırdı, online oynadığı adını şimdi hatırlamadığım bir oyun için hackler bulmamı istedi. Gençlere bakıyorum single player, multiplayer farketmez oyunu indirdikten sonra ilk baktıkları ya da sordukları şey hileleri. Single player için hemen hemen her oyunda 3-5 zorluk seviyesi var. En kolay seviyeler adını söyleyebilen herkesin rahatça kazanabileceği seviyeler olmasına rağmen hile arıyorlar. Böyleleri için en kolayın altına bir buton daha eklemeli, basınca direk kazandın falan yazsın. Hayır oyunu orjinal dinamikleri ile oynayıp eğlenmedikten sonra ne anlamı kalıyor. Bu tarz insanların normal yaşantılarında da başarılı olabildiklerini hiç sanmıyorum.
Bu hilecilik, kolaycılık mantığını insanlar nasıl aşar bilemiyorum. Bana bu insanların psikolojik bozuklukları var gibi geliyor. Genç yaşlı bugüne kadar çoğu ki...
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odeon99 1 yıl
Güzel sistem
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DH Misafiri 1 yıl
Konsol alın yakında dünyayı konsollar yönetecek her şey bir power tuşuyla başladı :D
İşin şakası bir yana şimdi oyuncuların neden konsol aldıklarını anlıyorum ve firmaların neden ilk konsola oyun çıkardıklarına pc açık bir sistem ama konsol daha kapalı bir sistem hem oyunu yapan firma rahat hemde oynayan oyunca multiplayer tarafında en verimli sistem paraya kıyıp konsola geçmekten başka çaremiz yok...
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Guest-15C3E5993 2 yıl
yapay zeka falan hikaye ben açarım yine
otello abime sevgiler adamsın abi <3
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
kimi yiyorlar ya banko hack geliyor rank yükseldikçe.
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Rurounius 2 yıl
Oyunda hileden daha çok "ya bu adam kesin hile yiaaaa"cılar var. Önce bunlardan kurtulmak lazım. İnsanlar kendini geliştirmektense millete bok atmaya daha meraklı.
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stackman 2 yıl
Nova 3 ten Silver 5 e düştüm hileciler yüzünden haram zıkım olsun verdiğimiz paralar
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Lev1n 2 yıl stackman
allla allla nova dan silver e düştün heeemi

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DH Misafiri 2 yıl
Her vurulduğunda hile diye ağlayan tipleride banlasalar fena olmayacak.
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Boşuna kendinizi yormayın. hilesiz hurdasız her yönden cs den daha gerçekçi ve daha iyi bir deneyim için insurgency oynayın. Kafanızda rahat olsun gönlünüzde.
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GetSomeRest 2 yıl
Valve hileden daha çok kazanıyordur bence.
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Erkka 2 yıl
Geçen gün burada videosunu paylaştığım, çatır çatır hile açan ve zibilyon kere reportlanan adam daha banlanmadı. Valve hikaye anlatmasın.
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