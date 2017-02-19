Valve, Counter-Strike hilecilerini yapay zekayla tespit edecek

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Valve, kendisine en çok geliri sağlayan oyunlardan birisi olan Counter-Strike’ın oyun deneyimini geliştirebilmek adına önemli bir adım attığını duyurdu. Şirket, oyundaki hileli oyuncuları bulabilmek amacıyla özelleştirilmiş bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Reddit üzerinden duyurulan yeni yapay zeka, bir kullanıcının Valve_Anti-Cheat isimli hesaba “Valve neden spin-bot için bir tür koruma geliştirmiyor?” sorusunu yöneltmesinin ardından gündeme geldi. Valve_Anti-Cheat, spin-bot hilesini saptayan yazılımlar kullanmanın hile geliştiricileriyle bir tür yarış başlatacağını, bu şekilde kesin bir çözüme ulaşamayacaklarını söyledi.

Spin-bot hilesi, hile kullanıcısının kamerasının çok hızlı bir şekilde dönmesini ve onun 360 derecelik görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Bu hile bir tür otomatik nişan alma hilesiyle birlikte kullanıldığı takdirde, hile kullanıcılarının vurulması neredeyse imkansız hale geliyor.

Görünüşe göre Valve, geliştirdiği yapay zekanın öğrenme kabiliyeti sayesinde hile kullanıcıları ve geliştiricileriyle olan kovalamacayı sonlandırmayı hedefliyor. Yapay zeka, bu işlevini etkin bir şekilde yerine getirebilmek adına farklı bir veri merkezine ve binlerce işlemciye sahip olan, hızlı mı hızlı bir sisteme ihtiyaç duyabilir. Ancak yapay zekanın bazı hileleri algılayabilecek kadar geliştiği düşünülürse, Valve’ın masraftan çekinmediğini söylenebilir.

http://www.digitaltrends.com/gaming/valve-counter-strike-cheater-ai/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds