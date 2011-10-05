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Facebook yeni bir ölçüm kriterini devreye soktu : "İnsanların Konuştukları Şeyler"

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağların lideri Facebook kullanıcıların ihtiyaçlarını göz önüne alarak sayfa sahipleri için analiz araçlarını devreye sokmuştu. Beklentileri karşılayacak fonksiyonlar sunan araçlara yeni bir ölçüm kriteri daha eklendi.

"İnsanların Konuştukları Şeyler" kriteri sayfanın hangi içeriğinin ilgi çektiği konusunda sahiplerine fikir veriyor ve yeni içeriklerin buna göre şekillenmesi sağlanıyor. Başlangıç ismi olarak bu belirlenmiş olsa da ilerleyen günlerde daha kısa bir isim verilebileceği belirtiliyor.

Sayfa Analizleri'nin takip ettiği dördüncü kriter bu olacak. Beğeni istatistiğinin hemen altında konumlanan "İnsanların Konuştukları Şeyler" bir sayfayla ilişkili kullanıcıların başlattıkları aktiviteleri analiz edecek. Sayfanın duvarına yazma, beğeniler, yorumlar, sayfa üzerinde bir gönderi veya içerik paylaşma, hayranlara verilen cevaplar, sayfadan bahisler, lokasyon bildirimi gibi aktiviteler bunlardan bazıları.

Diğer üç kriter Beğeniler, Hayranların Arkadaşları ve Haftalık Toplam Erişim şeklinde. Beğeniler kriteri adındaki gibi yapılan beğenileri analiz ediyor. Hayranların Arkadaşları sayfanın hayranlarının ne kadar arkadaşı olduğunu belirtiyor. Haftalık Toplam Erişim ise sayfanın bir haftada ne kadar gönderi yaptığı, Facebook içerisinde kaç tane yeni organizasyonun referans gösterdiği ve ne kadar reklam edildiği ile ilgili bilgileri belirliyor.

Sayfa Analizleri bunun haricinde belirli güncellemelerle ilgili daha derin bilgiler sunuyor. Son 500 gönderi, sayfayla meşgul olan kullanıcılar, gönderiye yorum yapan kullanıcıların oranı bunlardan bazıları.

Sayfa Analizleri ürün yöneticisi David Baser bu kriterlere ek olarak yakında Facebook Gestures adında yeni aktiviteler devreye alacaklarını açıkladı.


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DH Misafiri 7 yıl
Aslında Facebook güzel bi site ama iyice bozdular herşey değişti bazı şeyler anlaşılmıyor bile :)
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berkxy 7 yıl
tam dedikodu çöp çatan sitesi
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onrerol 7 yıl berkxy
berkxy
tam dedikodu çöp çatan sitesi

Inanilmaz sosyal bir site insanlar artik facebookda yasiyor diyebiliriz :D
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