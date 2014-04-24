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Facebook yılın ilk çeyreğinde 1 milyar mobil aktif kullanıcı sayısına ulaştı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook yılın ilk çeyreğinde 1 milyar mobil aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Yapılan analizler Facebook sosyal ağına olan ilginin azalmaya başladığını belirtse de kullanıcı sayısı bakımından bunun tam tersi yaşanmaya devam ediyor. 

Facebook'un yılı ilk çeyrek mali raporuna göre sosyal ağı aktif olarak kullanan kullanıcı sayısı 1 milyar barajını aşmış durumda. Aktif kullanıcı ayda en az bir kere sosyal ağa giriş yapanları kapsıyor. Facebook bu rakamı mobil cihazlardan erişenlerle yakalamış durumda. Toplam kullanıcı sayısının ise 1.2 milyar olduğu belirtiliyor.

Son dönemde mobil uygulamalara daha fazla yatırım yapan Facebook, geçen yıla göre kullanıcı bazında yüzde 34 artış yakalamış durumda. Firmanın 2.5 milyar dolar dolayındaki gelirinin yüzde 59'u mobilden sağlanıyor. Gelirlerde yıllık yüzde 82 artış sözkonusu. Kar ise 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. 

2012 yılında mobil reklamcılık pastasının yüzde 5.4'üne hakim olan Facebook geçen yıl bunu yüzde 17.5'e yükseltti. Bu yıl ise yüzde 21 civarında bir pay alması bekleniyor. Google'ın yüzde 46 civarındaki payından sonra Facebook ikinci sıraya yerleşti. Mali tabloların açıklanması ile birlikte firmanın hisseleri yüzde 5 oranında yükseldi.  

http://www.usatoday.com/story/news/usanow/2014/04/23/facebook-quarterly-results-mobile-sales-up/7985307/# Yorum Yaz
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sniko1 5 yıl en beğenilen
10-15 yaş arası bir sosyal ağ gibi gözümde.
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bkaakco 5 yıl
Facebook'u geçebilecek sosyal ağ şu an için yoktur.
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mlkgnc 5 yıl
Bizim ülkemizde hep amacının dışında kullanıldı. Fakat yabancı ülkelerde nasıldır bilemiyorum daha düzenli daha iyi kullanılabilir hiç değilse fame yok onlarda :)
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Virtual Reality 5 yıl
Dijital dünyada, dünyanın en itici üç şirketini yaz deseler.
1-) Facebook
2-) Electronic Arts
3-) Arap Telekom (TTnet)
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vamp 5 yıl
Bravo..
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sniko1 5 yıl en beğenilen
10-15 yaş arası bir sosyal ağ gibi gözümde.
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RoadSing3r 5 yıl sniko1
Twitter'a da musallat oldular
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gcb1903 5 yıl
Veletlerin cirit attığı, seviyesiz ve bir o kadar da kalitesiz saçma bir şey işte.
İnsanlar bu saçma şeyden ne anlıyor bilmiyorum.
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