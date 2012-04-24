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Facebook yılın ilk çeyrek mali raporunu paylaştı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Üniversite bünyesinde bir proje iken büyük bir hızla yükselen ve dev şirketler arasına giren sosyal ağ Facebook, 5 milyar dolarla 17 Mayıs'ta halka açılmayı planlıyor.

Borsa işlemleri kapsamında hazırladığı S-1 dökümanında Facebook, ilk çeyrek kazanç rakamlarını ve ağın bugün geldiği son durumu açıkladı.

Facebook, geçen yıl aynı dönem 680 milyon olan aylık aktif kullanıcı sayısını 901 milyona çıkardı ve 1 milyara gün saymaya başladı. Günlük kullanıcı sayısı geçen yıl aynı dönemde 372 milyon iken şu anda 532 milyon. 

Facebook'a günde 300 milyon fotoğraf yüklenirken, beğeni ve yorumların sayısı 3.2 milyara ulaşmış durumda. 

Gelirini genelde reklamlar üzerinden kazanan Facebook son çeyrekte 1.06 milyar dolar gelir elde etti. Geçen yıl aynı dönem 731 milyon dolar kazanç elde edilmiş iken, bir önceki çeyrek 1.31 milyar dolar gelir elde edilmişti.

Son çeyrek net gelir 205 milyon dolar oldu. Bu rakam bir önceki çeyrek 302 milyon dolar, geçen yıl aynı dönemde de 233 milyon dolar olarak kaydedilmişti. 

Gelir tablosunda son dönemdeki satın almaların da etkisi büyük. Facebook'un Instagram'ı satın alırken 300 milyon dolar nakit, tanesi yaklaşık 30 dolardan 23 milyon da hisse senedi ödediği görülüyor. Yine Microsoft ile yapılan 650 patentlik alışverişte de 550 milyon dolar ödendi.

Özellikle borsaya açılım sonrasında marka değeri ve gelir açısından Facebook'un daha iyi bir döneme gireceği tahmin ediliyor.

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E_Aydin35 7 yıl
Vay be, geldiği son duruma bak bence Facebook bir sosyal ağ değil! günümüzün bağımlılık hastalığıdır..
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Recharged 7 yıl
Açık ara en çok kullanılan sosyal ağ konumunda. Milyar kullanıcıya az kaldı. Hep bir farklılık ve yenilik peşindeler ancak bazen yenilik yapacağız diye işin suyunu çıkartıyorlar.
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carter 7 yıl
Böyle giderse dahada büyüyecekleri kesin.
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