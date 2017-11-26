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Facebook’a yeni bir Snapchat özelliği

Artık Facebook Messenger üzerinde iki gün üst üste sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızla ilgili teşvik edici mesajlar almaya başlayacaksınız. Özellik Snapchat platformundan tanıdık gelebilir.
1 yıl
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1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürekli Snapchat platformundaki yenilikleri kendisine uyarlamasıyla eleştirilen Facebook, yeni bir özellik daha tanıttı. Aynı Snapchat platformunda olduğu gibi sık görüşenlerin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Teşvik odaklı

Snapchat Streaks adıyla bilinen bu özellik birbiri ile iki gün üst üste görüşme yapan kişilerin daha sık görüşmek için teşvik edilmesini sağlıyor. Daha çok bir hatırlatıcı gibi çalışan bu özellik kullanıcılarda farkındalık oluşturuyor.

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Bahse konu özellikte şimşek emojisiyle süslenen bir uyarı penceresinde iki gün üst üste görüşülen arkadaşlar ile daha fazla görüşülmesini isteyen bir mesaj görülüyor. Sık görüşülen arkadaşlar arttıkça uyarının sıklığı da artıyor.

Hali hazırda bu özelliğin Facebook Messenger için kullanılacağı ve belirli bir kapalı grup ile test sürecinin başladığı ifade ediliyor. Sonraki dönemde Instagram üzerinde de böyle bir yönlendirici görebiliriz. Şimdilik özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. 

 

https://www.phonearena.com/news/Facebook-is-about-to-steal-yet-another-Snapchat-feature_id100085 Yorum Yaz
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