Twitter’a sonra oku özelliği geliyor

Twitter platformunda beğendiğiniz bir gönderiyi saklamanın şimdilik tek yolu beğenmek ve sonrasında beğeni listesinden bulmak. Ne var ki beğenilerinizi herkes gördüğü ve karşı tarafa da bildirim gittiği için çok işe yarar bir yöntem değil. Twitter bu problemi gidermek üzere.

Kaydet ve sonra oku

Firmanın ürün şefi Keith Coleman, geçtiğimiz ay yaptığı bir açıklamada kullanıcıların sonra okumak için kaydetme özelliğini çok istediklerini ve bunu değerlendirmeye aldıklarını dile getirmişti.

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Twitter ürün tasarımcılarından birisinin hafta içi paylaştığı görsel, Sık Kullanılanlar olarak bir gönderi kayıt özelliğinin deneme aşamasında olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar gönderinin köşesine tıkladıktan sonra gelen pencereden Sık Kullanılanlar’a ekleme seçeneğini görüyor.

Sık Kullanılanlar sekmesi gizli olduğu için sadece kullanıcı tarafından görülebiliyor. Başka kimse tarafından görülemiyor. Ayrıca gönderinin sahibine de herhangi bir uyarı gitmiyor. Sık Kullanılanlar özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı açıklanmadı.