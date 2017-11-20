Tesla Roadster "özel opsiyon paketi" ile daha çabuk hızlanacak

Tesla geçtiğimiz günlerde şirkete göre dünyanın en hızlı "seri üretim" otomobili olan Roadster 2'yi tanıttı. Spor otomobildeki “Plaid” modu etkinleştirildiğinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu inanılmaz bir rakam ancak aracın bu hıza potansiyel olarak daha çabuk çıkabileceği belirtildi.

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Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni nesil Roadster'in reklamı yapılan hızının sadece baz model için geçerli olduğu ve şirketin otomobili bir sonraki seviyeye taşıyacak "özel opsiyon paketi" sunmayı planladığını açıkladı. Yani bu da aracın 1.9 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Yeni nesil Roadster, 2020'de yollarda olacak

Özel opsiyon paketinin fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Roadster 2'nin 250.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıdığını göz önüne alırsak muhtemelen pek ucuz olmayacak. Şirketin piyasaya sürdüğü ilk Roadster modelinin halefi olarak on yıla yakın bir süre sonra gelen yeni nesil Tesla Roadster'in 2020 yılında asfalta çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/932113939181092864