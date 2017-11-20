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Tesla Roadster "özel opsiyon paketi" ile daha çabuk hızlanacak

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni nesil Roadster, 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.9 saniyede ulaşabilmesiyle dikkat çekmişti. Görünen o ki araç özel opsiyon paketiyle daha da hızlı olacak.
1 yıl
4,1b
1
36
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla geçtiğimiz günlerde şirkete göre dünyanın en hızlı "seri üretim" otomobili olan Roadster 2'yi tanıttı. Spor otomobildeki “Plaid” modu etkinleştirildiğinde 0'dan 100 km/s hıza sadece 1.9 saniyede ulaşabiliyor. Bu inanılmaz bir rakam ancak aracın bu hıza potansiyel olarak daha çabuk çıkabileceği belirtildi.
Ayrıca Bkz. "Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı"
Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yeni nesil Roadster'in reklamı yapılan hızının sadece baz model için geçerli olduğu ve şirketin otomobili bir sonraki seviyeye taşıyacak "özel opsiyon paketi" sunmayı planladığını açıkladı. Yani bu da aracın 1.9 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Yeni nesil Roadster, 2020'de yollarda olacak

Özel opsiyon paketinin fiyatı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Roadster 2'nin 250.000 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıdığını göz önüne alırsak muhtemelen pek ucuz olmayacak. Şirketin piyasaya sürdüğü ilk Roadster modelinin halefi olarak on yıla yakın bir süre sonra gelen yeni nesil Tesla Roadster'in 2020 yılında asfalta çıkması bekleniyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/932113939181092864 Yorum Yaz
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mokinto 1 yıl en beğenilen
Boyunluk olur herhalde özel opsiyon olarak.
4 Yanıt Yanıtla +63
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JoeyBane 1 yıl erdem552
erdem552

Göz kapatıp açana kadar 100Km hıza çıkmak kulağa hoş gelse de bence çok tehlikeli... Hele bide bizdeki gibi apaçilerin eline geçerse




Apaçide ne arar 2 milyon lira
erdem552Göz kapatıp açana kadar 100Km hıza çıkmak kulağa hoş gelse de bence çok tehlikeli... Hele bide bizdeki gibi apaçilerin eline geç...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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spinattimyalnizliga 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0 100 km ye 1.9 sn. De cikinca ne oluyor sormasi ayip

0’dan 100’e 1.9 sn’de çıkmış oluyor.
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Falkee27 1 yıl
Aradaşlar bu 10.000 nm Tork direk değil tekerlere gelen tork ki şuan dodge demo 14.000 nm tork u elde etmiş durumda içten yanmalı motorla bu bi satış taktiği
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ridleyscott 1 yıl
Böyle bir hızlanma değeri çok ciddi kazalara sebep olabilir. Profesyonel sürüş deneyimi olmayan insanlar için ölüm makinesi bence. Racing motorlar gibi.
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programmer_onur 1 yıl
3.000.000 dolarlık Bugatti Chiron ağlıyor.
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LastShip 1 yıl programmer_onur
Neden ağlasın ki? Bi v12 sesi olmadiktan sonra..
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MrKemal17 1 yıl
Aracın 0-100ü 1,9 saniye değil. 0-96kmh 1,9 saniye. Düzgün haber yapmayı öğrenemediniz bir türlü.
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Eyüp.. 1 yıl MrKemal17
MrKemal17
Aracın 0-100ü 1,9 saniye değil. 0-96kmh 1,9 saniye. Düzgün haber yapmayı öğrenemediniz bir türlü.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LanciaDeltacı 1 yıl
1.9 saniye zaten aşırı derecede uçuk bir hızlanma süresi.Bunun daha altına dusurupte bir performans pakedi eklemek ne kadar mantıklı tartışılır.Yani ayağımın altında böyle bir güç olması beni ciddi şekilde korkuturdu açıkçası.
Şimdiye kadar uzun süreli olarak kullandığım en performanslı araç 3.28 di.6 saniye civarı bir 0-100e sahip olmasına rağmen, dipgaz yaptığım zaman beni korkuttuğu anlar oluyordu.Cok çabuk hızlanıyor olması sebebiyle korkutuyordu.Simdi 1.9 saniyede 100 e çıkan bir araç 10 kat daha korkutucu geliyor gözüme :)).
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kadirirdem 1 yıl
Bu arabayı satarken,"Kalbi olanlar binmesin" desinler bari.
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aycibin 1 yıl
mancınıkla mı fırlatacak yoksa dişli rayda mı çekiş olacak.lastiğin asfalt teması ile bu ivme nasıl mümkün olur?
bugün en iyi denilebilecek spor aracın 100-0 fren süresi 2sn'lere(pagani zonda r) inebiliyor.frenden daha çabuk hızlanması nasıl mümkün olabilir?
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PeYLeR. 1 yıl aycibin
aycibin

mancınıkla mı fırlatacak yoksa dişli rayda mı çekiş olacak.lastiğin asfalt teması ile bu ivme nasıl mümkün olur?

bugün en iyi denilebilecek spor aracın 100-0 fren süresi 2sn'lere(pagani zonda r) inebiliyor.frenden daha çabuk hızlanması nasıl mümkün olabilir?

Şu an dünya rekoru 1.779 saniye . Belli mi olur belki tesla rekoru ilga eder.
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basarank 1 yıl aycibin
Kesinle mümkün değil. Doğru bir yaklaşım tarzı.
Normal şartlar altında lastik asfalt sürtünmesi ile durmaya çalışacan araç yerçekimi ivmesinin üstünde bir ivmeye ile durmaz. Sebebi sürtünme kuvveti cismin ağırlığından fazla olamaz yada sürtünme katsayısı 1 den büyük olamaz ikisi de aynı şey.
100-0ı 2s olan aracın yavaşlama ivmesi= 13,89m/s2
Durma mesafesi x=(1/2)13,89x(2^2)= 27,7m
Bir çok aracın 100-0ı 38-40m civarında iken 36m bile çok iyi bir rakam kabul edilirken 27m hımm

2s pazarlama tekniği herhalde ya da lastik yerine zamk kullanacaklar.
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DH Misafiri 1 yıl
0 100 km ye 1.9 sn. De cikinca ne oluyor sormasi ayip
1 Yanıt Yanıtla +1
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spinattimyalnizliga 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
0 100 km ye 1.9 sn. De cikinca ne oluyor sormasi ayip

0’dan 100’e 1.9 sn’de çıkmış oluyor.
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fotifoti 1 yıl
ışık hızına çıksın, radara da düşmez
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19onur19 1 yıl
Ne yapicakmis zamani geriyemi alicakmis 2 saniyeden daha kisa 2 saniye nedir daha kisa surede 100 km hiz 3 kere nedir
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