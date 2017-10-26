Facebook'ta 4K video testleri başladı

Günümüzde birçok amiral gemisi ve orta sınıf akıllı telefonun kamerası 4K video çekimi yapabilecek kapasiteye sahip. Hal böyle olunca da sosyal medya sitelerinin 4K video oynatmayı desteklemek için belirli altyapı çalışmaları yapmaları gerekiyor. YouTube'dan sonra şimdi Facebook da 4K video yükleme ve 2160p UHD-1 Ultra Yüksek Çözünürlüklü Televizyon standardı ile izleme testi yapmaya başladı.

Popüler video platformu YouTube bu özelliğe 2014 yılında sahip olmuştu ve şimdi 7680p'de izlenebilen 8K video yükleme olanağı da sağladı. Yayınlanan yeni bir rapora göre şu anda bazı Facebook sayfaları ve profilleri sosyal platforma 4K video yükleyebiliyor ve bu videolar aynı yüksek çözünürlükte izlenebiliyor.

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Şüphesiz ki 4K video özelliği, sahip oldukları kullanıcı kitlesine yüksek çözünürlüklü videolar sunarak etkileşime geçmek isteyen kuruluşlar ve şirketler için çok yararlı olacak. Facebook zaten Live 360 platformunda yani 360 derece canlı video yayınlarında 4K çözünürlük desteği sunuyordu. Platform artık yüksek kalitede video yayınının önünü açtığına göre YouTube ve Netflix ile rekabet edebilmek için kapsamlı stratejilere kafa yormaya başlayabilir.