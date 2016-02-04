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Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var

Facebook'ta herhangi bir kişiyle aramızda 3.57 kişi bulunuyor. Eğer doğru kişilere ulaşırsak dünya üzerindeki herhangi bir kişiye kısa sürede ulaşma şansımız oldukça yüksek.
3 yıl
3,1b
1
16
Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var
Facebook'un "arkadaşlık günü" için 12. yılında yayınladığı istatistikler sosyal medyanın katkısıyla insanların birbirine ne kadar yakınlaştıklarına ışık tutuyor. Bu istatistiklere göre iki facebook kullanıcısı arasında yalnızca 3.57 kişi bulunuyor. Yani doğru bağlantılarla herkese eskisinden çok daha kısa sürede ulaşabiliriz. Facebook tarafından yapılan açıklama şu sözlere yer verildi:
"İnsanlar iletişime geçtiğinde, çok sayıda şey olur ve yaşamlar değişir. Bu durumu hergün facebook'ta görme şansına erişiyoruz. Bu eski bir arkadaşın yüzünüzde yarattığı gülümseme veya yeni bir bağlantının hayatınızın akışını değiştirmesi de olabilir; hatta dünyayı bile."
Facebook'un 1.5 milyar kullanıcısının olduğunu belirtelim. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla iletişim kurmak artık çok daha kolay. Tabi facebook'un tek önem verdiği diğer insanlarla iletişim kurulması değil. Bunun yanında arkadaşlıkların geliştirilmesi de isteniyor. Arkadaşlık günü için özel videolar yayınlayan facebook bu güne özel önem veriyor. Firmanın Menlo Park merkezinde sıradışı arkadaşlıklar adlı bir etkinlik bile düzenlendi.
Bunun yanında facebook arkadaşlıklarının gerçek arkadaşlıklar olmadığı ile ilgili fikirlerle de mevcut. Bu durum karikatürlere bile konu oluyor. Ayrıca facebook'ta arkadaşının öldüğünden haberi olmadan duvarda doğum günü kutlayanlara da rastlanıyor. Diğer taraftan bizden uzakta olan arkadaşlarımızla az-çok iletişimde kalıyorsak bunda facebook'un katkısı da inkar edilemez sanırım.

http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/facebook-users-have-357-degrees-of-separation-between-them-a3172566.html Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl
Facebook'a 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. Şu an 2'siyle yılda bir kez görüşüyorum.
12 yıldır başka da bir işime yaramadı. Zaman öldürmeyin şunun başında. Vaktinize yazık.
Facebook'a 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. ...
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4 Yanıt Yanıtla +9
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Kasatka 3 yıl en beğenilen
Herkesin secimine vs saygiliyim da AKLI olan cidden boyle seylerle ugrasmaz. Akli olan adamin bos zamani olmaz.(bos zaman kavrami da cok degisik bir kavram. Birisine soruyorlar bos zamaninda ne yaparsin diye adam karsilik vermis SIKILIYORUM diye. Kitap okumak cogu kisinin dusundugu gibi bos zamani degerlendirmek degil aslinda cok dolu zaman gecirmektir mesela)
Yav oyle bir duruma geldi ki artik herkes ayni kesim elbise gibi. Herkesin hoslandigi seyler artik bazi sitelerin belirlemesiyle olusuyor. Herkes artik hoslandigi seylerde dahil birbirine benziyor. Espiriler vs ler hep kopyala yapistirla yapilmaya baslandi.
Gecende cocugu okuldan almaya gittim. Yeminle cocuk geldi ANNESINI aldi. Anne o kadar mesgul ki face de neyle mesgulse artik...
Kullanana bir sey demem ancak ben kendim cocuk babasi olarak elimden geldigince bu bos beles seyden ve seylerden uzak tutmaya calisacagim.
Ben face gibi seyleri genclerin onunde cok buyuk bir engel, engelleyici olarak goruyorum. Cogu kisinin zamanini calip yararli seylere yonelmelerini engeleyici korkunc derecede zaman zamandan genclikten dinamikten calici bir sey.
Herkesin secimine vs saygiliyim da AKLI olan cidden boyle seylerle ugrasmaz. Akli olan adamin bos zamani olmaz.(bos zaman kavrami da cok degisik bir kavram. Bir...
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fortunasuper 3 yıl
3.57 ne demek,lütfen anlamlı sayılara çevirerek açıklayınız:))
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kadirirdem 3 yıl
bazı insanlar zaman kaybı diye sevmiyor ama ben seviyorum....
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fthkn 3 yıl
Eskiden insan artık bir rakamdan ibaretti derdik şimdi o da çok görülüyor. 0,57'lik bir kişi bile oluyormuş.
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alphekka 3 yıl
2007 yılında trt2 de bilişim rüzgarı programında; bu aralar tüm sosyete aleminin katıldığı en popüler sosyal ağı diyerek tanıtıldığında, nasıl bir şeymiş ki la bu bütün eski arkadaşlarımızı buluyormuşuz diye üye olduktan sonra kimin adını yazsam yıllarca bulamadığım, üstüne birde gerçekten çok çok uzak profiller yada paylaşımlarla b.oku çıktıktan sonra 2011 yılına kadar dayanabildiğim sosyal ağ olarak kaldı kendileri,

özellikle iş hayatınız da vaktinizi çalmakta başka hiç bir şeyin önüne geçemez bu platform, hesabımı silme kararımda bunun da etkisi vardır. bir itirafım da hesabımı ilk sildiğim zamanlarda insan da bir boşluk oluşturması, internette biraz takılayım dediğinde google'ı açıp bi 5 dakka mal gibi bakıyorsun nerelere takılsam diye, bu demek ki bu platform insan da hastalık derecesinde bağımlılık oluşturabiliyor ama zamanla alışıyor ve üstüne de uzun vadede mental olarak hafifliyorsun başka herşeye bol vaktin kalıyor. ve hesap silme de yok Allah'ın belası sitede, komple paylaşım ve resimlerimi sildikten ismimi de şebelebettin yazdıktan sonra ancak dondurma yaptık napalım.
facebook un gerçek yüzünü de en iyi anlatan bir kısa film de paylaşayım
youtube.com/...
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Kasatka 3 yıl
Rachsuchtig
Schiffsführer Facebooka 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. Şu an 2siyle yılda bir kez görüşüyorum.
12 yıldır başka da bir işime yaramadı. Zaman öldürmeyin şunun başında. Vaktinize yazık.
12 yıl???? 2016-2007=9

Arkadas ya Venusten ya da gelecekten (2019) yaziyor sanirim :) baska turlu bu islemin icinden cikamayiz :)
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Kasatka 3 yıl en beğenilen
Herkesin secimine vs saygiliyim da AKLI olan cidden boyle seylerle ugrasmaz. Akli olan adamin bos zamani olmaz.(bos zaman kavrami da cok degisik bir kavram. Birisine soruyorlar bos zamaninda ne yaparsin diye adam karsilik vermis SIKILIYORUM diye. Kitap okumak cogu kisinin dusundugu gibi bos zamani degerlendirmek degil aslinda cok dolu zaman gecirmektir mesela)
Yav oyle bir duruma geldi ki artik herkes ayni kesim elbise gibi. Herkesin hoslandigi seyler artik bazi sitelerin belirlemesiyle olusuyor. Herkes artik hoslandigi seylerde dahil birbirine benziyor. Espiriler vs ler hep kopyala yapistirla yapilmaya baslandi.
Gecende cocugu okuldan almaya gittim. Yeminle cocuk geldi ANNESINI aldi. Anne o kadar mesgul ki face de neyle mesgulse artik...
Kullanana bir sey demem ancak ben kendim cocuk babasi olarak elimden geldigince bu bos beles seyden ve seylerden uzak tutmaya calisacagim.
Ben face gibi seyleri genclerin onunde cok buyuk bir engel, engelleyici olarak goruyorum. Cogu kisinin zamanini calip yararli seylere yonelmelerini engeleyici korkunc derecede zaman zamandan genclikten dinamikten calici bir sey.
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IceRulez 3 yıl
çalışıyoruz üstad bende çocukluk arkadaşlarımla görüşüyorum vakit buldukça ama onun dışında sürekli sanaldayız [>:]
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Das Boot 3 yıl
Facebook'a 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. Şu an 2'siyle yılda bir kez görüşüyorum.
12 yıldır başka da bir işime yaramadı. Zaman öldürmeyin şunun başında. Vaktinize yazık.
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2K 3 yıl
6 Degrees of Seperation teorisine göre zaten aramızda herkesle 6 kişi var. Kısaca arkadaşımın arkadaşı diye özetleyebiliriz bu durumu genelde işe girmeye çalışırken bir iş yapmaya çalışırken hep bu teori hatırlatılır. Facebook bunu 3.57'e düşürmüş ama düşürdü de ne oldu, herkesin yediği yemeği paylaştığı ya da taş üstüne taş koymamış adamın en büyük aktivist her şeye tepkili olduğu bir yer. İşin kötüsü böyle dememe rağmen kullanmak zorundayım çünkü artık üniversite hocaları bile duyuruları oradan yapıyor.
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Rachsuchtig 3 yıl Das Boot
Schiffsführer
Facebook'a 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. Şu an 2'siyle yılda bir kez görüşüyorum.
12 yıldır başka da bir işime yaramadı. Zaman öldürmeyin şunun başında. Vaktinize yazık.

12 yıl???? 2016-2007=9
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Umutcan 3 yıl Das Boot
Schiffsführer

Facebook'a 2007 yada 2008 yılında üye oldum. İlk çıktığında sloganları zaten çocukluk arkadaşlarınızı bulun mu neydi. 25 ilkokul arkadaşımı buldum ve kapadım. Şu an 2'siyle yılda bir kez görüşüyorum.
12 yıldır başka da bir işime yaramadı. Zaman öldürmeyin şunun başında. Vaktinize yazık.

Aynen o sloganları ben de hatırlıyorum. Okul arkadaşlarınızı bulun, okul bilgilerini girin gibi sloganları vardı. Şimdi asıl amacından saptı, gençler için çöpçatanlık sitesi, 40 yaş üzeri için de
anlamlı sözler paylaşma ve siyasi tartışma platformu. Tüm yaş grupları için ortak özelliği ise sahip olduklarını fotoğraflarla ortaya döküp ego tatmin etme platformu olması.
İnsan psikolojisini iyi inceleyip tam o içerde sıkışıp kalan ihtiyaçları gideren bir site hazırlamışlar, bu kadar tutmasının sebebi de bu.
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