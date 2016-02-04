Facebook'ta Herkesle Aranızda 3.57 Kişi Var

Facebook'un "arkadaşlık günü" için 12. yılında yayınladığı istatistikler sosyal medyanın katkısıyla insanların birbirine ne kadar yakınlaştıklarına ışık tutuyor. Bu istatistiklere göre iki facebook kullanıcısı arasında yalnızca 3.57 kişi bulunuyor. Yani doğru bağlantılarla herkese eskisinden çok daha kısa sürede ulaşabiliriz. Facebook tarafından yapılan açıklama şu sözlere yer verildi:

"İnsanlar iletişime geçtiğinde, çok sayıda şey olur ve yaşamlar değişir. Bu durumu hergün facebook'ta görme şansına erişiyoruz. Bu eski bir arkadaşın yüzünüzde yarattığı gülümseme veya yeni bir bağlantının hayatınızın akışını değiştirmesi de olabilir; hatta dünyayı bile."



Facebook'un 1.5 milyar kullanıcısının olduğunu belirtelim. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla iletişim kurmak artık çok daha kolay. Tabi facebook'un tek önem verdiği diğer insanlarla iletişim kurulması değil. Bunun yanında arkadaşlıkların geliştirilmesi de isteniyor. Arkadaşlık günü için özel videolar yayınlayan facebook bu güne özel önem veriyor. Firmanın Menlo Park merkezinde sıradışı arkadaşlıklar adlı bir etkinlik bile düzenlendi.

Bunun yanında facebook arkadaşlıklarının gerçek arkadaşlıklar olmadığı ile ilgili fikirlerle de mevcut. Bu durum karikatürlere bile konu oluyor. Ayrıca facebook'ta arkadaşının öldüğünden haberi olmadan duvarda doğum günü kutlayanlara da rastlanıyor. Diğer taraftan bizden uzakta olan arkadaşlarımızla az-çok iletişimde kalıyorsak bunda facebook'un katkısı da inkar edilemez sanırım.



http://www.standard.co.uk/news/techandgadgets/facebook-users-have-357-degrees-of-separation-between-them-a3172566.html