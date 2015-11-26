Facebook’tan Apple TV hamlesi

Henüz üçüncü şahsı yazılım desteği noktasında tatminkar seviyede olmayan Apple TV için geliştiriciler güzel adımlar atıyor. Hali hazırda Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal ağların bir uygulaması Apple TV uygulama mağazasında bulunamıyor. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce 500px resmi uygulaması yayınlanmıştı.

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