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Facebook’tan Apple TV hamlesi

Henüz bir Facebook uygulaması bulunmayan Apple TV için Facebook’tan güzel bir haber geldi. Bu gelişme yakında çıkacak Facebook uygulamasının da müjdecisi olabilir.
3 yıl
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Televizyonlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Facebook’tan Apple TV hamlesi
Henüz üçüncü şahsı yazılım desteği noktasında tatminkar seviyede olmayan Apple TV için geliştiriciler güzel adımlar atıyor. Hali hazırda Facebook, Twitter, Instagram gibi popüler sosyal ağların bir uygulaması Apple TV uygulama mağazasında bulunamıyor. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce 500px resmi uygulaması yayınlanmıştı.

Bugün de Facebook, tvOS için duyurduğu yeni SDK ile Apple TV kullanıcılarını sevindirdi. Artık hemen her yerde karşımıza çıkan Facebook hesabı ile giriş desteğini tvOS için geliştirilmiş üçüncü şahıs yazılımların kullanımına sunan SDK, “Facebook ile Giriş” özelliğinin yanı sıra “Facebook ile Paylaş” ve “Facebook Analytics” desteklerini kullanıma sunuyor.

Bu SDK özellikle üçüncü şahsı oyunlardaki eksikliği tamamlayacak. iOS cihazınızda oynadığınız bir oyuna aynı şekilde Apple TV’de devam etmek istediğinizde eğer Facebook login kullanmışsanız sıfırdan başlamanız gerekiyordu. Facebook’un kısa sürede bu desteği sağlaması aslında Apple TV’nin geleceği adına da hayli önemli.

Şimdilik Facebook cephesinden Facebook uygulamasına ilişkin bir bilgi yok ancak Facebook’un bu konuda bir hamle yapması, uygulamanın da çok uzak olmadığının habercisi olabilir. Konuya ilişkin olarak Facebook Developer sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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Patren 3 yıl
facebook çoktan yapmıştır apple dan izin bekliyorlardır
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