Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch

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Facebook, kullanıcıların diledikleri dizi, film ve programları izleyebilecekleri ve seç-izle platformu Facebook Watch'u duyurdu. Facebook, yeni platformuyla televizyon kanallarına ve YouTube, Netflix, Amazon Prime gibi internet üzerinden yayın veren şirketlere rakip olması bekleniyor.





Facebook yeni platformuyla dizi, film ve tv şovlarını tek bir platforma topluyor. Facebook Watch'ta hem kaydedilmiş içerikler hem de canlı yayınlar yer alacak.

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Facebook Watch, rakip platformlardan farklı olarak sosyal bir seç-izle deneyimi sunuyor. Örneğin programlar içerisinde seçim yapmak için arkadaşlarınızın ne izlediklerine ve önerilerine bakabilecek, sizinle benzer zevklere sahip kişileri takibe alabileceksiniz. Platform arayüz sekmelerinde "Hakkında en çok yorum yapılan programlar", "İnsanları neler güldürüyor?", "Arkadaşların neler izliyor?" gibi seçenekler bulunacak. Bir programı izlerken alt kısımda yorumları görebilecek ve siz de yorum yapabileceksiniz. Buna ek olarak program ile alakalı Facebook gruplarına katılabileceksiniz.

Facebook Watch ilk olarak ABD'de sınırlı sayıda kullanıcı için hizmete girecek ve ardından kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulacak. Facebook Watch'ta ilk başlarda 40'a yakın programın olması planlanıyor. ABD Beyzbol Ligi'nden her hafta bir maç canlı olarak yayınlanacak. Kullanıcılar herhangi bir para ödemeden Facebook Watch'u cep telefonlarından, bilgisayarlarından ya da akıllı televizyonlarından kullanabilecek.

https://newsroom.fb.com/news/2017/08/introducing-watch-a-new-platform-for-shows-on-facebook/