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Facebook'tan bir milyar dolarlık veri merkezi

Facebook, Asya'daki ilk veri merkezini Singapur'da açacak. Şirketin açacağı veri merkezi bölgedeki yüzlerce insana iş sağlarken şirkete 1 milyar dolara mal olacak.
8 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook'tan bir milyar dolarlık veri merkezi
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Google, Amazon ve Microsoft veri merkezlerini niteliğini ve niceliğini artırmak için ciddi rakamlar harcarken Facebook da bu üç rakibinden geri kalmıyor. Sosyal medya devi, diğer üç şirketin aksine bulut hizmeti sunmadığı için çok sayıda veri merkezine ihtiyaç duymuyor ancak mesajlaşmadan video paylaşımına, canlı yayından VR hizmetine kadar çok sayıda uygulamayı kullanıcılara sunan şirket bu uygulamalardaki gecikmeyi minimuma indirmek için veri merkezlerini artırmak zorunda. Halihazırda ABD'de en az 6, Avrupa'da ise iki veri merkezi bulunan şirketin Asya'daki ilk veri merkezi Singapur'da kurulacak.


Tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacak 

Facebook'un altyapı ve veri merkezlerinden sorumlu başkan yardımcısı Thomas Furlong tarafından yapılan açıklamaya göre 170 bin metrekarelik alana kurulacak olan veri merkezi 11 katta hizmet sunacak. Ülkenin nemli hava koşullarına uygun olması için özel olarak tasarlanacak olan veri merkezinde havayı soğutmak için kullanılan su miktarını yüzde 20 oranında azaltmak için tasarlanmış yeni bir sıvı soğutma sistemi yer alacak. 


Ülkedeki güneş enerjisi projelerine de yatırım yapan şirket, Singapur'daki veri merkezinin tamamen yenilenebilir enerjiden güç alacağını vurguluyor. Bölgede yeni iş olanakları yaratacak ve yüzlerce kişiye iş imkanı sağlayacak olan veri merkezinin 2022 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor. Merkezin şirkete toplam maliyeti ise 1 milyar doların biraz üstünde olacak.


Şu sıralar Danimarka'da da bir veri merkezi inşa eden ve 2020 yılında merkezi kullanmaya başlamayı hedefleyen Facebook, Asya kıtasındaki ilk merkez için Singapur'un özel olarak seçildiğini belirtiyor. Ülkedeki altyapı ve genişbant fiber çözümlerinin veri merkezi kurmak için oldukça uygun olduğunu belirten şirket yöneticileri, her gün Facebook'ta paylaşılan milyonlarca paylaşımın bu veri merkezi üzerinden dünyaya yayılacağını ifade ediyor. 


https://www.reuters.com/article/us-facebook-singapore/facebook-to-invest-1-billion-in-first-asian-data-centre-in-singapore-idUSKCN1LM051 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tobepeople 8 ay
Ülkenin internet hızı çok düşük bu yüzden olsa bile Türkiyeyi seçmezlerdi. Ayrıca bir de canları sıkıldıkça engelliyorlar siteleri o da cabası...
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cengiz7 8 ay
Keşke bizim ülkemizde de kurulabilse. Sözde Avrupa ve Asyayı birbirine bağlayan konumdayız..
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