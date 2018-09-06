Evernote önemli yöneticilerini kaybetti

Mobil dünyaya not alma uygulaması olarak adımını atan Evernote, aradan geçen süre zarfında kendini çok geliştirdi ve not almanın ötesine geçti. Ofislerden sınıf ortamlarına kadar pek çok alan için özellikler sunan Evernote mali olarak umut vadetmiyor.

Haberler iyi değil

Kısa sürede önemli bir büyüme kaydeden ve geçen yıl toplam değerlemesi 1.2 milyar dolara ulaşan Evernote, 220 milyon üzerinde aboneye çıkmış ve tarihindeki en yüksek gelir rakamlarını elde etmişti.

Ne var ki büyümeyi ileri götüremeyen firma mali açıdan tedirginlik oluşturmaya başladı. Premium servislerin abonelik bedelini düşüren firmanın yakın zamandaki yatırım turunda beklentilerin altında bir yatırım alacağı tahmin ediliyor.

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Mali sıkıntıların yanında Evernote önemli sayıda yöneticisini de kaybetti. Teknoloji şefi Anirban Kundu, finans şefi Vincent Toolan, insan kaynakları şefi Michelle Wagner bunlar arasında. Son iki yılda ikinci kez üst düzey yönetici değişimi yaşayan firma soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Evernote yaklaşan yatırım turu öncesinde mali konular ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor ve yönetici değişimini olağan olarak tanımlıyor. Bununla birlikte gelecek açısından firmanın zor günler yaşayacağını ifade edenlerin sayısı hiç de az değil.