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Evernote önemli yöneticilerini kaybetti

Son iki yılda ikinci kez üst düzey yönetici değişimi yaşayan Evernote yatırımcılarda soru işaretleri uyanmasına neden oldu. Firma konu ile ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.
8 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyaya not alma uygulaması olarak adımını atan Evernote, aradan geçen süre zarfında kendini çok geliştirdi ve not almanın ötesine geçti. Ofislerden sınıf ortamlarına kadar pek çok alan için özellikler sunan Evernote mali olarak umut vadetmiyor.

Haberler iyi değil

Kısa sürede önemli bir büyüme kaydeden ve geçen yıl toplam değerlemesi 1.2 milyar dolara ulaşan Evernote, 220 milyon üzerinde aboneye çıkmış ve tarihindeki en yüksek gelir rakamlarını elde etmişti.

Ne var ki büyümeyi ileri götüremeyen firma mali açıdan tedirginlik oluşturmaya başladı. Premium servislerin abonelik bedelini düşüren firmanın yakın zamandaki yatırım turunda beklentilerin altında bir yatırım alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Oyun içi satışlar için kutu üzerinde de logo olacak"

Mali sıkıntıların yanında Evernote önemli sayıda yöneticisini de kaybetti. Teknoloji şefi Anirban Kundu, finans şefi Vincent Toolan, insan kaynakları şefi Michelle Wagner bunlar arasında. Son iki yılda ikinci kez üst düzey yönetici değişimi yaşayan firma soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Evernote yaklaşan yatırım turu öncesinde mali konular ile ilgili açıklama yapmaktan kaçınıyor ve yönetici değişimini olağan olarak tanımlıyor. Bununla birlikte gelecek açısından firmanın zor günler yaşayacağını ifade edenlerin sayısı hiç de az değil.

 

https://www.androidheadlines.com/2018/09/evernote-has-lost-many-execs-as-financial-woes-continue.html Yorum Yaz
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stophart 8 ay en beğenilen
Biraz gelişince, ücretsiz hesapta iki cihaz sınırını getirdikleri an zaten bitmiş uygulamaydı
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aydogan 8 ay
Amerikalı kerizler sever ancak ücretli üyelik şeylerini. Sen bi gel çin/hint pazarına, tek seferlik üyelik yapıp kıracaksın parayı. (ironi içerir)
Ben severim Evernote'u. Ders notlarımı tutabildiğim düzgün tek program. İstediğim zaman açıp bakarım düzenli bi şekilde durur orada.
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mesci_663 8 ay
Bende yöneticileri öldü sandım ??
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DH Misafiri 8 ay
Yahu piyasada 50 tane alternatifin var kime ne kasıyorsun kendini tamemen ücretsiz ol başladığın gibi reklam al gitsin.
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foreveriphone 8 ay
Piyasada ms google Apple gibi rakiplerin ve daha niceleri var.Eskisi gibi sınır koyma reklam al yada premium üyeliği düşür 1 dolara üyen artsın.
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stophart 8 ay en beğenilen
Biraz gelişince, ücretsiz hesapta iki cihaz sınırını getirdikleri an zaten bitmiş uygulamaydı
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