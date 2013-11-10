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Facebook'un Windows 8.1 uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un Windows 8.1 uygulaması güncellendi
Popüler sosyal ağlardan Facebook'un 17 Ekim tarihinde resmi olarak Windows Store üzerinde kullanıma sunulan resmi uygulaması, fotoğraf temelli yeni özellikler ile güncellendi.
Kişilerin Windows 8.1 işletim sistemine sahip cihazları ile Facebook'a erişmelerini sağlayan uygulama, yayınlanan yeni güncelleme ile artık profiller içerisinde yer alan fotoğrafların bilgisayarlara indirilmesine, bu fotoğrafların direkt olarak kilit ekranına veya sistemin profil fotoğrafına eklenmesine ya da mesaj yoluyla yollanmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda belirlenen fotoğrafların yorumlara eklenmesi, mesajlara konum bilgisi girilmesi ve resimli mesaj desteği gibi yenilikleri de getiren güncelleme, ayrıca diğer Windows 8 uygulamalarına paylaşım yapılmasına da destek veriyor.
Ücretsiz olarak sunulan Windows 8.1 Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.wpcentral.com/facebook-windows-81-updated-more-sharing-and-photo-support Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Silent_Northeaster 5 yıl
logout butonu bir tek bende mi yok acaba

edit : hallettim
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Bradley Cooper 5 yıl
bu haber geçende vardı sanki. yanlış mı hatırlıyorum
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Kriger 6 yıl
En kisa zamanda yuklucem super gozukuyo
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