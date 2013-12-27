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Facebook'un Windows 8.1 uygulaması yenilendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un Windows 8.1 uygulaması yenilendi
Sosyal medyanın büyük isimlerinden Facebook'un Ekim ayı içerisinde resmi olarak Windows Store üzerinde kullanıma sunulan resmi uygulaması yeni özelliklerle yenilendi.

Kişilerin Windows 8.1 işletim sistemine sahip bilgisayarları üzerinden Facebook'a erişmelerini sağlayan uygulama, yayınlanan son güncellemesi ile yeni görünüm seçeneklerine, ifade / etiket paketine, profil fotoğraf senkronizasyon desteğine, yeni hikaye göstergesine, fotoğraf sayfası içerisinde albüm oluşturma ve albüm içerisine direkt olarak fotoğraf ekleme özelliklerine, mesajların ve yorumların düzenlenmesi imkanına, gizli mesajlar atılmasına, link kopyalama, fotoğraf silme, listelere arkadaş ekleme, gruplardan kişi silme gibi yeniliklere ve birçok bildirim geliştirmesine kavuşmuş durumda.

Ücretsiz olarak sunulan Windows 8.1 Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.digitaltrends.com/computing/facebook-windows-8-1-gets-slew-new-features/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Güzel olmuş ama çıkış düğmesini bulamadım :(
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Master_Evil 5 yıl
ben de beğenmedim, tarayıcıyı tercih ederim
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AERN 5 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Bradley Cooper 5 yıl
normal tarayıcıdaki facebook daha güzel. uygulamayı hiç beğenmedim
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DH Misafiri 5 yıl
Güzel olmuş ama çıkış düğmesini bulamadım :(
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kpln04 5 yıl
ben win 8 de marketten bişey indiremiyorum
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kpln04 5 yıl
ben win 8 de marketten bişey indiremiyorum
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