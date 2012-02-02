Facebook'un borsaya açılma işleminde önemli istatistikler ortaya çıktı

2004 yılında Harvard Üniversitesi'nde öğrencilerin yerel ağlar üzerinden birbiriyle etkileşime geçmesini sağlamak amacıyla Mark Zuckerberg tarafından hayata geçirilen Facebook projesi bugün 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip devasa bir internet şirketi haline geldi. Firma dün ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu'na yaptığı 5 milyar dolarlık başvuru ile resmi olarak borsaya girme işlemlerine başlamış oldu.





Bu, tarihteki en büyük borsaya giriş işlemlerinden birisi olacak. Borsada FB adıyla işlem görmeye başladıktan sonra değeri 100 milyar dolara çıkacak olan Facebook, en büyük internet şirketi olmaya da çok yaklaşacak.





Facebook'un doldurduğu başvuruda sosyal ağla ilgili son istatistikler de gün yüzüne çıktı. İstatistiklere göre Mark Zuckerberg ayda 500 000$ maaş, yıllık 1.5 milyon dolar tazminat alırken, Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg ayda 300 000$ maaş, yıllık 30 milyon dolar tazminat alıyor. Zuckerberg kurucu CEO olduğu için maaşı gelecek yıl ABD'de tüm kurucu CEO'ların ki gibi klasik olarak 1$ seviyesine inecek.





Facebook'un aylık aktif kullanıcısı 845 milyon, günlük aktif kullanıcısı 483 milyon. 360 milyon kişi haftanın 6 günü Facebook'a giriyor.





Facebook 2011 yılında 1 milyar dolar gelir elde ederek toplam gelirini 4.7 milyar dolara çıkardı. Nakit birikimi 1.5 milyar dolara yükseldi.





Facebook'un 2011 gelirinin yüzde 12'si Zynga'dan yüzde 85'i de reklam gösterimlerinden geldi. Bu gelirin yüzde 44'ü ABD dışından, yüzde 56'sı ise ABD içinden elde edildi.





Zuckerberg şirketin yüzde 28.4'ünü elinde tutuyor. Bu da 30 milyar dolara denk geliyor.





2011 sonunda firma sosyal ağlarla ilgili ABD'de 56 patenti onaylatırken 503 patenti ise başvuru aşamasında. Diğer ülkelerde ise 33 patent onaylandı, 146 patent başvuru aşamasında.





Her gün siteye 250 milyon fotoğraf ekleniyor. Video ve fotoğraf içeriklerinin boyutu 100 petabyte'a ulaştı. Günde 2.7 milyar beğeni ve yorum yapılırken, 100 milyar arkadaşlık kuruldu.





2011 yılında ar-ge çalışmalarına ayrılan ödenek ise 386 milyon dolar oldu.