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Facebook'un borsaya açılma işleminde önemli istatistikler ortaya çıktı

7 yıl
5,6b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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2004 yılında Harvard Üniversitesi'nde öğrencilerin yerel ağlar üzerinden birbiriyle etkileşime geçmesini sağlamak amacıyla Mark Zuckerberg tarafından hayata geçirilen Facebook projesi bugün 800 milyondan fazla kullanıcıya sahip devasa bir internet şirketi haline geldi. Firma dün ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu'na yaptığı 5 milyar dolarlık başvuru ile resmi olarak borsaya girme işlemlerine başlamış oldu.

Bu, tarihteki en büyük borsaya giriş işlemlerinden birisi olacak. Borsada FB adıyla işlem görmeye başladıktan sonra değeri 100 milyar dolara çıkacak olan Facebook, en büyük internet şirketi olmaya da çok yaklaşacak.

Facebook'un doldurduğu başvuruda sosyal ağla ilgili son istatistikler de gün yüzüne çıktı. İstatistiklere göre Mark Zuckerberg ayda 500 000$ maaş, yıllık 1.5 milyon dolar tazminat alırken, Operasyon Müdürü Sheryl Sandberg ayda 300 000$ maaş, yıllık 30 milyon dolar tazminat alıyor. Zuckerberg kurucu CEO olduğu için maaşı gelecek yıl ABD'de tüm kurucu CEO'ların ki gibi klasik olarak 1$ seviyesine inecek.

Facebook'un aylık aktif kullanıcısı 845 milyon, günlük aktif kullanıcısı 483 milyon. 360 milyon kişi haftanın 6 günü Facebook'a giriyor. 

Facebook 2011 yılında 1 milyar dolar gelir elde ederek toplam gelirini 4.7 milyar dolara çıkardı. Nakit birikimi 1.5 milyar dolara yükseldi. 

Facebook'un 2011 gelirinin yüzde 12'si Zynga'dan yüzde 85'i de reklam gösterimlerinden geldi. Bu gelirin yüzde 44'ü ABD dışından, yüzde 56'sı ise ABD içinden elde edildi. 

Zuckerberg şirketin yüzde 28.4'ünü elinde tutuyor. Bu da 30 milyar dolara denk geliyor.  

2011 sonunda firma sosyal ağlarla ilgili ABD'de 56 patenti onaylatırken 503 patenti ise başvuru aşamasında. Diğer ülkelerde ise 33 patent onaylandı, 146 patent başvuru aşamasında.

Her gün siteye 250 milyon fotoğraf ekleniyor. Video ve fotoğraf içeriklerinin boyutu 100 petabyte'a ulaştı. Günde 2.7 milyar beğeni ve yorum yapılırken, 100 milyar arkadaşlık kuruldu.

2011 yılında ar-ge çalışmalarına ayrılan ödenek ise 386 milyon dolar oldu.

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Esposito Bandolero 7 yıl en beğenilen
Zuckerberg'in maaşı gelecek yıl klasik olarak 1$ seviyesine inecek.(Anlamadım birisi burayı açabilir mi?)
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CyberDiamond 7 yıl
Dr_Unknown
Bu 1$ klasik bir dolar mi milyonu var mi tam anlamafim ben simdi

Zuckenberg kurucu olduğu için zaten kurucu hissesi var adamın. Aynı jnbs gibi. Facebook'un yaptığı kardan hissesi kadar zaten kazanıyor. Kurucu ceolarda bunun yüzünden 1 dolar temsili bir maaş alıyorlar. Jobs da mesala 1 dolar maaşı vardı ama hissesinden yıllık milyar dolar kazanıyordu.
Dr_UnknownBu 1$ klasik bir dolar mi milyonu var mi tam anlamafim ben simdiZuckenberg kurucu olduğu için zaten kurucu hissesi var adam...
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cevo48 7 yıl
bence hiç girmesin
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xLmNt13 7 yıl
geçmişe dönüp şu adamla ortak olmak var :)
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Blimonaromalı 7 yıl
face artık düşüşşe geçebilir artık :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Aramızda para toplayıp dışarıda olan %51 hisseyi satın alıp Zuckerberg'i şutlayalım.
Hiç sevmem kendisini.
Babasını da sevmezdim zaten.
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OverClocK1ng 7 yıl
800 milyondan fazla kullanıcıya değil de 800 milyondan fazla kullanıcı hesanına sahip diyelim.
Çünkü birden çok çok fazla olan bir sürü tanıdığım var. Bunların açtıkları hesapları "Kullanıcı" olarak nitelendiremeyiz. Sonuçta hesabın sahibi bir kişi. Bence o rakam 500-600 milyondur...
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KillForYou! 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
800 milyondan fazla kullanıcıya değil de 800 milyondan fazla kullanıcı hesanına sahip diyelim.
Çünkü birden çok çok fazla olan bir sürü tanıdığım var. Bunların açtıkları hesapları "Kullanıcı" olarak nitelendiremeyiz. Sonuçta hesabın sahibi bir kişi. Bence o rakam 500-600 milyondur...

O kadar bile yoktur.
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chn 7 yıl
şirketin %28 Zuckenberg in ise kalanları kaçlık paylarla kimin şimdi?
benim bildiğim çok küçük bi hissesi microsoft taydı.
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KillForYou! 7 yıl
Google'ın da hissesi var. Microsoftunda.
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agrkan 7 yıl chn
chn

şirketin %28 Zuckenberg in ise kalanları kaçlık paylarla kimin şimdi?
benim bildiğim çok küçük bi hissesi microsoft taydı.


Mark Zuckerberg: 24%, $5.3 billion
Accel Partners: 10%, $2.2 billion
Digital Sky Technologies: 10%, $2.2 billion
Dustin Moskovitz: 6%, $1.3 billion
Eduardo Saverin: 5%, $1.1 billion
Sean Parker: 4%, $880 million
Peter Thiel: 3%, $660 million
Greylock Partners: ~1.5%, $330 million
Meritech Capital Ventures: ~1.5%, $330 million
Microsoft: 1.3%, $286 million
Li Ka-Shing: 0.75%, $165 million
Interpublic Group: <0.5%, $110 million
Adam D'Angelo, Matt Cohler, Jeff Rothschild, Chris Hughes and Owen Van Natta: <1%

quora.com/...



Startup projesi olduğu sıralarda Facebook'ta çalışmaya başlayanlara da küçük hisseler verilmiş.
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alpa07 7 yıl

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CyberDiamond 7 yıl
Dr_Unknown
Bu 1$ klasik bir dolar mi milyonu var mi tam anlamafim ben simdi

Zuckenberg kurucu olduğu için zaten kurucu hissesi var adamın. Aynı jnbs gibi. Facebook'un yaptığı kardan hissesi kadar zaten kazanıyor. Kurucu ceolarda bunun yüzünden 1 dolar temsili bir maaş alıyorlar. Jobs da mesala 1 dolar maaşı vardı ama hissesinden yıllık milyar dolar kazanıyordu.
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Dr_Unknown 7 yıl
Bu 1$ klasik bir dolar mi milyonu var mi tam anlamafim ben simdi
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E_Aydin35 7 yıl
Rakamları inceliyorumda bune be :))petabyte'lara kadar gelmişiz:) dahada geçer bu rakamlar:)
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Excision 7 yıl
adam gece uyurken bile para kazanıyor anasını satım.biz katır gibi çalışıyoz :(
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