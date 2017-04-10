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Facebook'un en kazançlı satın alımının perde arkası: Instagram'a 1 milyar dolar neden verildi?

Facebook'un pazarlamadan sorumlu eski yöneticisi Mike Hoefflinger, ''Becoming Facebook'' isimli kitabında sosyal medya devinin Instagram'ı 1 milyar dolara almasının nedenlerini anlattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Bugünden tam 5 yıl önce Facebook, ani bir kararla Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Kimileri sadece 30 milyon kullanıcıya sahip olan ve henüz bir gelir kaynağı bile olmayan Instagram için 1 milyar dolar ödenmesini büyük bir hata olarak yorumlarken bazı kesimler de Mark Zuckerberg'in geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptığını dile getirmişti. 


 
Tabi bu tahminlerin yanında gerçek olan tek şey o sıralar halka arz hazırlığı yapan sosyal medya devi için 1 milyar doların kolay olay vazgeçilebilecek bir miktar olmadığıydı. Bugün bu satın alımın üstünden 5 yıl geçti ve Instagram şu an 600 milyon kullanıcısıyla sosyal medyanın önemli mecralarından biri haline geldi. Bu kullanıcı sayısıyla birlikte analistlere göre şirketin reklam gelirleri de kısa bir süre içinde milyar dolarlarla ifade edilecek. 


Facebook'u Dev Bir Şirket Yaptı

Böylece Facebook'un, Instagram'ı almasıyla çok karlı bir yatırım yaptığını düşünebiliriz ancak şirketin bu satın alım ile para dışında elde ettiği daha önemli şeyler de var. Facebook'un eski Global Pazarlama Müdürü Mike Hoefflinger'a göre bu satın alım ile Facebook, gelecekte dev bir şirket olacağı mesajını vermiş oldu. 


Mike Hoefflinger'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunulan ''Becoming Facebook'' isimli kitabındaki ifadelerine göre Mark Zuckerberg bu satın alımla çok fazla çabaya ve uğraşa gerek kalmaksızın nasıl büyük ve etkili bir şirket haline gelineceğini gösterdi. O tarihe kadar kendi geliştirdiği teknoloji ve ürünlerle büyümeye çalışan Facebook, bu satın alımın ardından yüksek ücretler ödese de WhatsApp ve Oculus'u kolay bir şekilde bünyesine kattı.


İhtiyaç Duyulan Çekimi Yarattı 

Hoefflinger'a göre Paypal'in eski başkanı David Marcus ve yapay zeka dünyasında önde gelen Yann Lecun gibi önemli isimler bu satın alımın ardından şirketin iş teklifini kabul ederek Facebook için çalışmaya başladı. Hoefflinger Instagramın satın alınmasıyla Facebook'un ihtiyaç duyduğu büyük çekimi yarattığını düşünüyor. 


Şu an dünyanın en yetenekli insanlarının ve şirketlerinin Facebook ile çalışmasının önünü açan şeyin bu satın alım olduğunu ifade eden Hoefflinger 1 milyar dolar için Facebook'un fazlasıyla kazançlı bir anlaşmaya imza attığını belirtti.

https://www.recode.net/2017/4/9/15235940/facebook-instagram-acquisition-anniversary Yorum Yaz
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~Lion King~ 2 yıl en beğenilen ardaq
ardaq
valla allah yürü ya kulum diyince kimse tutamıyor gerçekten :d

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Rous 2 yıl
Facebook Instagram dan daha çok kullanıcıya szhip
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kadirirdem 2 yıl
Uygulamalarının hepsi aynı oldu neredeyse maf ettiler...
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Xagdas 2 yıl
"sadece 30 milyon" ?
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alemburda34 2 yıl
Ulan yoksa buda mi araba garajindan cikti xD
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ONURTO 2 yıl
Mark ve eşinin yaşam stili ve yardım faaliyetleri de, prestij ve çekim sağlıyor. Artık nitelikli elemanlar için para ikinci planda, parayı zaten her şekilde kazanıyorlar. Steve Jobs'un ölümünden sonra Apple cazibesini kaybetti mesala. Yine Tesla da büyük hedefler koyarak parlak beyinler için çekim merkezi oluyor.
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ardaq 2 yıl
valla allah yürü ya kulum diyince kimse tutamıyor gerçekten :d
1 Yanıt Yanıtla +1
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~Lion King~ 2 yıl ardaq
ardaq
valla allah yürü ya kulum diyince kimse tutamıyor gerçekten :d

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