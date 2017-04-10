Facebook'un en kazançlı satın alımının perde arkası: Instagram'a 1 milyar dolar neden verildi?

Bugünden tam 5 yıl önce Facebook, ani bir kararla Instagram'ı 1 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurarak herkesi şaşırtmıştı. Kimileri sadece 30 milyon kullanıcıya sahip olan ve henüz bir gelir kaynağı bile olmayan Instagram için 1 milyar dolar ödenmesini büyük bir hata olarak yorumlarken bazı kesimler de Mark Zuckerberg'in geleceğe yönelik önemli bir yatırım yaptığını dile getirmişti.





Tabi bu tahminlerin yanında gerçek olan tek şey o sıralar halka arz hazırlığı yapan sosyal medya devi için 1 milyar doların kolay olay vazgeçilebilecek bir miktar olmadığıydı. Bugün bu satın alımın üstünden 5 yıl geçti ve Instagram şu an 600 milyon kullanıcısıyla sosyal medyanın önemli mecralarından biri haline geldi. Bu kullanıcı sayısıyla birlikte analistlere göre şirketin reklam gelirleri de kısa bir süre içinde milyar dolarlarla ifade edilecek.





Facebook'u Dev Bir Şirket Yaptı

Böylece Facebook'un, Instagram'ı almasıyla çok karlı bir yatırım yaptığını düşünebiliriz ancak şirketin bu satın alım ile para dışında elde ettiği daha önemli şeyler de var. Facebook'un eski Global Pazarlama Müdürü Mike Hoefflinger'a göre bu satın alım ile Facebook, gelecekte dev bir şirket olacağı mesajını vermiş oldu.





Mike Hoefflinger'ın geçtiğimiz günlerde satışa sunulan ''Becoming Facebook'' isimli kitabındaki ifadelerine göre Mark Zuckerberg bu satın alımla çok fazla çabaya ve uğraşa gerek kalmaksızın nasıl büyük ve etkili bir şirket haline gelineceğini gösterdi. O tarihe kadar kendi geliştirdiği teknoloji ve ürünlerle büyümeye çalışan Facebook, bu satın alımın ardından yüksek ücretler ödese de WhatsApp ve Oculus'u kolay bir şekilde bünyesine kattı.





İhtiyaç Duyulan Çekimi Yarattı

Hoefflinger'a göre Paypal'in eski başkanı David Marcus ve yapay zeka dünyasında önde gelen Yann Lecun gibi önemli isimler bu satın alımın ardından şirketin iş teklifini kabul ederek Facebook için çalışmaya başladı. Hoefflinger Instagramın satın alınmasıyla Facebook'un ihtiyaç duyduğu büyük çekimi yarattığını düşünüyor.





Şu an dünyanın en yetenekli insanlarının ve şirketlerinin Facebook ile çalışmasının önünü açan şeyin bu satın alım olduğunu ifade eden Hoefflinger 1 milyar dolar için Facebook'un fazlasıyla kazançlı bir anlaşmaya imza attığını belirtti.