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Facebook'un güvenlik sorumlusu şirketin algoritmalarını savundu

Facebook'un sahte haber ve nefret söylemlerine yönelik algoritmalarının çok zayıf ve taraflı olduğu yönündeki eleştirilere, şirketin bir numaralı güvenlik sorumlusundan açıklama geldi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un Baş Güvenlik Sorumlusu Alex Stamos, Cumartesi günü Facebook'un sahte haber ve nefret söylemlerine karşı savaşmak için yeterince çalışma yapmadığı iddiaları üzerine şirketi savunan bir dizi tweet attı. Deneyimli yöneticiyi açıklama yapmaya iten şey Facebook'un algoritmalarının sorunlu ve taraflı olduğunun iddia edilmesiydi.
Stamos'un patlamasına neden olan diğer şey ise Washington Post editörü Quinta Jurecic'in Facebook'un algoritmalarını eleştiren "zayıf ve sorumsuzca tasarlanmış, daha iyi olabilir" sözleri oldu.
Sosyal platformun güvenlik şefi "Quinta'nın çalışmalarını (özellikle Rational Security'de) takdir ediyorum, ancak bu konu, akademisyenler/gazeteciler ve SV [Silikon Vadisi] arasında gerçek bir boşluk olduğunu gösteriyor." dedi. Ayrıca konunun bu kadar basit olmadığını ve insanların milyarlarca gönderinin göründüğü bir platformun filtrelenmesinin karmaşıklığını hafife aldığını belirtti.
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Stamos hiç kimsenin risklerden haberdar olmadığını ve "doğruyu" belirlemeye yönelik algoritma eğitimi ile ilgili risklerin bulunduğunu da sözlerine ekleyerek şöyle devam etti: "Sahte haberlere ve propagandalara yer verilmesinin ne kadar kolay olduğunu iddia eden akademisyenleri kutluyoruz. Makine öğrenimi sistemlerinin, ideolojik olarak ön yargılı verilere dayanan sahte bir sınıflandırmaya yönelik eğitiminin dezavantajını düşünmeden."
Facebook'un Baş Güvenlik Sorumlusu Stamos, 2016'daki ABD seçimleri sırasında, Rusya'nın kamuoyunu Facebook'taki bazı reklamlar vasıtasıyla etkilemeye çalıştığı iddialarına yönelik araştırmanın da öncülüğünü yapıyor.

https://twitter.com/alexstamos/status/916695332540387328 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
facebook güvenlik sorumlusu tweet atıyorsa eğer bir bildiği vardır.
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Kerim5100 2 yıl
Ne diyecekti ya ne bekliyordunuz :D
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