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Twitter, Vine’ı kapatmak yerine satıp kazanç sağlamak istiyor

Kısa süre önce sürpriz şekilde Vine’ı kapatacağını duyuran Twitter’ın bu kararından vazgeçtiği, onun yerine platformu satmak istediği belirtiliyor ancak gelen teklifler hiç de iç açıcı değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Küçülmeye gitme kararı veren Twittter, şirket bünyesindeki yaklaşık 300 kişinin işine son vereceğini açıklamıştı. Diğer taraftan bir döneme damga vuran en popüler sosyal mecralarının başında gelen Vine’ı da kapatacağını duyuran mikro blog, görünüşe bakılırsa bu kararından vazgeçerek kendine yeni kazanç yaratmak istiyor.
Edinilen bilgilere göre Vine’ın fişinin çekileceğinin açıklanmasının ardından bazı teklifler alan Twitter’ın fikri yavaş yavaş değişiyor. Mikro blog’a günlük maliyeti yaklaşık 10 milyon dolar civarında olan Vine için gelen bazı tekliflerin 10 milyon doların dahi altında olması yöneticilerin beklentilerini karşılamıyor. Kulislerde konuşulanlara göre Twitter’a satış konusunda teklif götüren en önemli ismin Japonya merkezli mobil mesajlaşma servisi LINE olduğu belirtiliyor.
Eğer satış iddiaları gerçekleşirse sitedeki milyonlarca video arşivi güvenle geleceğe aktarılabilir. Daha da önemlisi uzun süredir herhangi bir yenilik yapılmayan Vine’ın yeni sahibiyle birlikte elden geçirilerek tekrar ayağa kaldırılabileceği düşünülüyor. Ülkemiz de dahil birçok yeni internet fenomeninin çıkmasını sağlayan platform deyim yerindeyse son bir şans bekliyor. 

https://techcrunch.com/2016/11/07/revive-vine/ Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
talep vardı "p*rno" sitelerinden birinin satın işte ona....
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berkayjan 3 yıl
Bi ara PornHub mı Youporn mu almak istiyordu. Ne oldu o iş :D
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QuexSeeL 3 yıl
Ee hazır talip var işte.
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