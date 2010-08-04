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Facebook'un resmi Android uygulaması güncellendi

Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulaması güncellendi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
32,7b
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Facebook'un resmi Android uygulaması güncellendi
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Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulaması güncellendi. Android sürümü 1.3'e yükseltilen Facebook uygulamasında en dikkat çekici yenilik ana ekranın değişmesi olmuş. Önceki sürüme göre daha modern görünüşlü bir ana ekrana sahip olan uygulamada, bildirim çubuğu (notifications) kaydırma yöntemi ile görüntülenebiliyor. Facebook'un 1.3 sürüm numaralı uygulamasında doğrudan video oynatma özelliği ve arkadaşlık taleplerine cevap verme gibi özellikler için uygulamadan çıkıp profilinizi tarayıcıdan açmanıza gerek kalmadı. Bu işlemleri uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Android için güncellenmiş Arkadaş listenizdeki kişilerin yeni paylaşmış olduğu fotoğrafların ekranın alt kısmında sürekli olarak geçmesi de resmi Facebook uygulamasındaki yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulamasının 1.3 versiyonuna Android Market'ten ulaşabilirsiniz.

Facebook'un resmi Android uygulaması güncellendi
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar her türlü yardımı yapalirim.android 2.2(froyo) 10.1 flash playerı destekliyor.eger hertürlü vidio açılmasını istiyorsanız samsun glaxy ailesinde 1 rini alın bende 2 tane var ve herşeyi açıyor.iyi günler...
1 Yanıt Yanıtla
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chatin_62 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar her türlü yardımı yapalirim.android 2.2(froyo) 10.1 flash playerı destekliyor.eger hertürlü vidio açılmasını istiyorsanız samsun glaxy ailesinde 1 rini alın bende 2 tane var ve herşeyi açıyor.iyi günler...


Birincisi kimsiniz, necisiniz, neyin nasıl yardımını yapacaksınız? Yuttuğunuz harflerden ne dediğiniz anlaşılmıyor.
İkincisi artık Android'in 2.1 Eclair'i mi kaldı. Hatta 2.2 Froyo'mu kaldı? Flash bile ömrünü tamamladı.
Üçüncüsü kendinizi 2 senelik konulara niçin odaklıyorsunuz?
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu program ile sohbet kutucuğuna bağlandığımda kontörlerim gidiyor. Facebook paketim var ama resimleri videoları görüntüleyebiliyorum ama sohbet kutucuğunu açınca kontörleri yiyor.
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numenorian 8 yıl
harbiden bende hiç dikkat etmedim faturalı hattım var 100 mb lık ınternet paketınde de bu sorun varmı acaba
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DH Misafiri 8 yıl
iyi akşamlar arkadaşlar videoları acıyor marketten indiridm ama sadece facebook serverene yuklenmiş olanlar acıyor başka kaynaktan paylaşılanları değil
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bozcan 8 yıl
ben bu uygulamada video izleyemiyorum!
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DH Misafiri 8 yıl
Arkdaşlar Bu uygulmayı kullanmak ücretsizmi? Yani faceye grip işlem yaptığımda kullandığım gsm operatöründen herhangi bir ücret gitmeyecekmi?
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alito 9 yıl
1.3 sürümünde de video paylaşılamıyor sanırım. benmi yapamadım yoksa gerçekten bu uygulamalarda videoları paylaşamıyormuyuz profilimizde?
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Bl00dyHell 9 yıl
Ben videoları izleyemiyorum hala :S bu video yürütülemez diyor arkadaş. Flash player da kurulu.
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Adorer 9 yıl
bu bir mucize DSTL1 1.6 surumunde facebook'dan video izledim
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_scout_ 9 yıl

DoguK@N

Ben videoları izleyemiyorum hala :S bu video yürütülemez diyor arkadaş. Flash player da kurulu.



Maalesef aynı sorun bende de var.

Güncellemenden önce videoları izlerken güncellemeden sonra maalesef izleyemiyorum (2.2. yüklü)

Dur bakalım ne olacak?...
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EfeAYDIN 9 yıl
Hayir android 1.6la gayet calisio
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EfeAYDIN 9 yıl
Hahaha video izlenebiliniyo mu diye bakmamistim umudum yok gibiydi artik am hakkaten izleniyormus iste bu mukemmel oldu. Sonunda andtoidin bence en buyuk eksigi giderildi
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pazer89 9 yıl
anladığım kadarıyla video izlemek için gene 2.2 froyo sürümüne sahip olmak gerekiyor sadece uygulamadan çıkıp tarayıcıdan videoyu açmak gerekmiyor program üzerinden izleniyor. Yanılıyor muyum
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zipmaker 9 yıl
Ah ah bi de android'li telefonum olsa :D
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