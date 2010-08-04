Facebook'un resmi Android uygulaması güncellendi

Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulaması güncellendi. Android sürümü 1.3'e yükseltilen Facebook uygulamasında en dikkat çekici yenilik ana ekranın değişmesi olmuş. Önceki sürüme göre daha modern görünüşlü bir ana ekrana sahip olan uygulamada, bildirim çubuğu (notifications) kaydırma yöntemi ile görüntülenebiliyor. Facebook'un 1.3 sürüm numaralı uygulamasında doğrudan video oynatma özelliği ve arkadaşlık taleplerine cevap verme gibi özellikler için uygulamadan çıkıp profilinizi tarayıcıdan açmanıza gerek kalmadı. Bu işlemleri uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Android için güncellenmiş Arkadaş listenizdeki kişilerin yeni paylaşmış olduğu fotoğrafların ekranın alt kısmında sürekli olarak geçmesi de resmi Facebook uygulamasındaki yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.
Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulamasının 1.3 versiyonuna Android Market'ten ulaşabilirsiniz.
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Birincisi kimsiniz, necisiniz, neyin nasıl yardımını yapacaksınız? Yuttuğunuz harflerden ne dediğiniz anlaşılmıyor.
İkincisi artık Android'in 2.1 Eclair'i mi kaldı. Hatta 2.2 Froyo'mu kaldı? Flash bile ömrünü tamamladı.
Üçüncüsü kendinizi 2 senelik konulara niçin odaklıyorsunuz?
Maalesef aynı sorun bende de var.
Güncellemenden önce videoları izlerken güncellemeden sonra maalesef izleyemiyorum (2.2. yüklü)
Dur bakalım ne olacak?...