Facebook'un resmi Android uygulaması güncellendi

Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulaması güncellendi. Android sürümü 1.3'e yükseltilen Facebook uygulamasında en dikkat çekici yenilik ana ekranın değişmesi olmuş. Önceki sürüme göre daha modern görünüşlü bir ana ekrana sahip olan uygulamada, bildirim çubuğu (notifications) kaydırma yöntemi ile görüntülenebiliyor. Facebook'un 1.3 sürüm numaralı uygulamasında doğrudan video oynatma özelliği ve arkadaşlık taleplerine cevap verme gibi özellikler için uygulamadan çıkıp profilinizi tarayıcıdan açmanıza gerek kalmadı. Bu işlemleri uygulama üzerinden yapabileceksiniz. Android için güncellenmiş Arkadaş listenizdeki kişilerin yeni paylaşmış olduğu fotoğrafların ekranın alt kısmında sürekli olarak geçmesi de resmi Facebook uygulamasındaki yeniliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Facebook'un Android için hazırlanan resmi uygulamasının 1.3 versiyonuna Android Market'ten ulaşabilirsiniz.