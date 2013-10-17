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Facebook'un resmi Windows 8.1 uygulaması Windows Store üzerinde kullanıma sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,9b
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20
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un resmi Windows 8.1 uygulaması Windows Store üzerinde kullanıma sunuldu

Microsoft'un bugün kullanıma sunduğu merakla beklenen işletim sistemi Windows 8.1 için resmi Facebook uygulaması da Windows Store üzerinde yerini aldı.
Kullanıcılara Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde tam Facebook deneyimi yaşatmak için modern bir ara yüz ile hazırlanan uygulama, servisin mesaj yazma, fotoğraf yükleme, sohbet etme gibi temel işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor, bildirim desteği veriyor ve ücretsiz olarak elde edilebiliyor. x86, x64, ARM işlemcileri destekleyen uygulamaya direkt olarak buradan, Windows 8.1 işletim sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.
 
Facebook'un resmi Windows 8.1 uygulaması Windows Store üzerinde kullanıma sunuldu

http://www.engadget.com/2013/10/17/facebook-app-windows-8-1/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
çıkış nerden yapılıyo
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bkaakco 5 yıl
Gereksiz.
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DH Misafiri 5 yıl
ben win8.1 kullanıyorum uygulamayı ındırdım giriş yaptım ama logout butonu yok çıkış yapamıyorum
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DH Misafiri 5 yıl
Bunun türkçesi yokmu arkadaşar ???? :/
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DH Misafiri 5 yıl
bütün uygulamalara tek tek bakıyorum 2 gündür ve çok saçma bir durum var o da şu:
facebook ta group lardasınız diyelim aşağıya yani geçmiş gönderilere scroll tuşuyla iniyorsunuz güzel ama gel gelelim comments yani yorumlara basınca o gönderiye gidiyor ve geri git dediğinizde group taki ilk gönderiye gidiyor! bu nasıl bir iştir anlamadım gitti! adam akıllı bir uygulama yok mu? facebook grubumuzda 11000 kişi üye ve ilk gönderiye kadar gitmek istiyorum 1 aylık bir grup ve normal browser da yapmaya kalktığınızda bu işi older post a basmak zorunda kalıyorsunuz! social fixer denilen eklenti hiçbir halta yaramıyor! script denedim çoğu geçmişte kalmış ve işe yaramıyor.opera browser ı için auto older post diye bir eklenti indirdim o işe yarıyor older post a basmanıza gerek kalmadan sadece end veya scroll la geçmiş gönderilere gidebiliyorsunuz older post a basmadan ama gel gelelim bu da browser ı kitliyor. el kadar telefondaki uygulama bile daha iyi telefonda çok daha hızlı şekilde android te geçmiş gönderilere gidebiliyorsunuz ve comments ayrı bir pencerede acılıyor ve sizi saf gibi en sondaki gönderiye en başa götürmüyor ama gel gelelim ne windowsta ne de browser larda böyle bir özellik yok :S sizce de çok saçma değil mi! çözümü olan varsa yarpatyega@gmail.com mail adresime mesaj atabilir mi rica etsem.
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Poochyena 6 yıl
Hayırlı Olsun.
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Bender B. Rodriquez 6 yıl
nasıl offline olabileceğimizi bilen varmı sürekli online gözüküyorum
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ВAВA 6 yıl
Windows Store uygulamaları kullanmıyorum. Kafam rahat.
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Istanbullu Einstein 6 yıl
güzel olmuş.
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ceremony 6 yıl
Ayni arayuzu 2 aydir w7'de kullaniyorum. Ustelik Turkce.
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erdi 1903 6 yıl ceremony
ceremony
Ayni arayuzu 2 aydir w7'de kullaniyorum. Ustelik Turkce.

nas indircez facebook win 7 için ?
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Baron 6 yıl
Hayırlısı bakalım .
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Poochyena 6 yıl
Hadi Hayırlısı
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