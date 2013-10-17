Facebook'un resmi Windows 8.1 uygulaması Windows Store üzerinde kullanıma sunuldu

Haber Editörü
Microsoft'un bugün kullanıma sunduğu merakla beklenen işletim sistemi Windows 8.1 için resmi Facebook uygulaması da Windows Store üzerinde yerini aldı.
Kullanıcılara Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde tam Facebook deneyimi yaşatmak için modern bir ara yüz ile hazırlanan uygulama, servisin mesaj yazma, fotoğraf yükleme, sohbet etme gibi temel işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor, bildirim desteği veriyor ve ücretsiz olarak elde edilebiliyor. x86, x64, ARM işlemcileri destekleyen uygulamaya direkt olarak buradan, Windows 8.1 işletim sistemi hakkında ayrıntılı bilgiye ise buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/10/17/facebook-app-windows-8-1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
facebook ta group lardasınız diyelim aşağıya yani geçmiş gönderilere scroll tuşuyla iniyorsunuz güzel ama gel gelelim comments yani yorumlara basınca o gönderiye gidiyor ve geri git dediğinizde group taki ilk gönderiye gidiyor! bu nasıl bir iştir anlamadım gitti! adam akıllı bir uygulama yok mu? facebook grubumuzda 11000 kişi üye ve ilk gönderiye kadar gitmek istiyorum 1 aylık bir grup ve normal browser da yapmaya kalktığınızda bu işi older post a basmak zorunda kalıyorsunuz! social fixer denilen eklenti hiçbir halta yaramıyor! script denedim çoğu geçmişte kalmış ve işe yaramıyor.opera browser ı için auto older post diye bir eklenti indirdim o işe yarıyor older post a basmanıza gerek kalmadan sadece end veya scroll la geçmiş gönderilere gidebiliyorsunuz older post a basmadan ama gel gelelim bu da browser ı kitliyor. el kadar telefondaki uygulama bile daha iyi telefonda çok daha hızlı şekilde android te geçmiş gönderilere gidebiliyorsunuz ve comments ayrı bir pencerede acılıyor ve sizi saf gibi en sondaki gönderiye en başa götürmüyor ama gel gelelim ne windowsta ne de browser larda böyle bir özellik yok :S sizce de çok saçma değil mi! çözümü olan varsa yarpatyega@gmail.com mail adresime mesaj atabilir mi rica etsem.
nas indircez facebook win 7 için ?