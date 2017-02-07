Facebook’un yalan haber filtresi artık Fransa'da da kullanılacak

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Geçtiğimiz yıl ABD’deki başkanlık seçimlerinde Facebook’da ortaya atılan yalan haberlerin pek çok kişinin oy tercihini etkilediği ve seçimlerin yeterince sağlıklı olmadığı düşüncelerine neden olmuştu. Bu olaylarda sonra Facebook’un güvenilirliği sorgulanırken şirket de bu iddiaları ortadan kaldırmak için sahte haberleri engelleyecek çalışmalar yaptığını duyurmuştu.

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ABD’deki olaylardan ders çıkaran Almanya 2017’de yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde benzer bir durum yaşanmaması için Facebook’u uyarmış ve bir an önce yalan haberlere engel olacak bir harekette bulunmazsa çok ciddi para cezalarıyla karşı karşıya geleceğini bildirmişti.

Bunun üzerine Facebook geçtiğimiz aydan itibaren Almanya’daki kullanıcılar için yeni bir filtre geliştirmiş ve yalan olarak işaretlenen haberleri, çeşitli medya kuruluşlarında inceleme altına alarak gerçekten yanlışsa Facebook’un haber akışında yer almamasını sağlamıştı.

Fransa da Seçimler İçin Endişeli

Fransa da ilk turu nisan ayında gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine, sosyal medya devindeki yalan haberlerin zarar vermemesi için Facebook’tan benzer bir istekte bulundu ve Facebook şimdi Fransa için yeni filtre sistemini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Facebook’un bu çalışma için işbirliği yapacağı sekiz ortağından birisi olan Le Monde’a göre sistem şu şekilde çalışacak: İlk olarak kullanıcıların yanlış olarak rapor ettiği paylaşımlar 8 medya kuruluşunun da bulunduğu portala atılacak ve bu 8 kuruluştan herhangi ikisinin gerekçeleriyle birlikte bu haberin gerçekten de yanlış olduğunu söylemesi üzerine bu paylaşım Facebook’un haber akışında şüpheli olarak işaretlenecek ve bunu paylaşmak isteyen kullanıcılara Facebook tarafından uyarı gönderilecek.

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Le Monde'ya ek olarak, Facebook'un Fransız ortakları arasında Agence France-Presse (AFP), BFM-TV, Franceinfo, Fransa Médias Monde, L'Express, Libération ve 20 Minutes yer alıyor.

Facebook bu filtreyle birlikte kullanıcıların 16 Fransız medya ortağından soru sorma ve bilgi toplamasına olanak tanıyan bir girişim olan CrossCheck'i de destekleyeceğini duyurdu.

http://www.theverge.com/2017/2/6/14520172/facebook-fake-news-filter-france-election