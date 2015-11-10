Faceboook Messenger'a yüz tanıma desteği

Facebook'un uzun zamandır ayrı bir uygulama olarak kullandığımız anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, fotoğraf odaklı ilginç bir özellik kazandı.

İlk olarak Avustralya'daki Android kullanıcılarına, önümüzdeki aylarda ise hem diğer Android hem de iOS sahiplerine geleceği söylenen özelliğin adı "Photo Magic"olarak geçiyor. Bu özellik, Facebook Messenger telefonunuzdaki fotoğrafları tarayarak Facebook arkadaşlarınızın bulunduğu fotoğrafları otomatik şekilde bulabiliyor.

Bunu özel bir yüz tanıma teknolojisi ile yerine getiren Photo Magic, belirtildiği kadarıyla sadece yeni fotoğrafları tarıyor ve kişilere "bu arkadaşının fotoğraf çekmişsin göndermek ister misin ?" tarzında bildirimler verebiliyor. Bir etkinlikte ya da eğlence içerisinde çok fazla fotoğraf çekildiği düşünüldüğünde hem etiketleme sürecini hem de paylaşımı hiç olmadığı kadar kolaylaştırması beklenen özellik, çok yüksek ihtimalle de kişinin onayına göre kapatılıp açılabilecek.

Aylık 700 milyon aktif kullanıcının ayda 9.5 milyar adet fotoğraf paylaştığı Facebook, benzer süreci geçtiğimiz dönemde yayınlanan ayrı uygulaması Moments içersinide de kullanıcılarına sunmuştu.