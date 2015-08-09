Falcon Pro geliştiricisi Twitter'a katıldı

Android platformunun en beğenilen Twitter istemcilerinden birisi olan Falcon Pro'nun geliştiricisi Joaquim Verges, bu kez bilgi ve tecrübesini Twitter'ın orijinal Android uygulaması için kullanacağını duyurdu.





Twitter geliştirici kadrosuna katılan Verges, Twitter'in Android uygulamasında çekirdek kullanıcı arayüzünü geliştiren ekiple birlikte çalışacak. İlk aylarda tüm enerjisini Twitter için harcamak isteyen Verges, Falcon Pro uygulamasını ise geliştirmeye devam edecek.





Mobil platformlarda gerek reklam pastasını gerekse kullanıcı veritabanını dağıtmak istemeyen Twitter, bilindiği üzere üçüncü taraf istemcilere en fazla 100 bin adet kullanıcı hakkı tanıyordu. Ayrıca üçüncü taraf istemcilerde çok kullanışlı bazı özellikleri bir şekilde orijinal uygulamaya aktarınca geliştiriciler de yeterince ilgi çekemiyordu.





Verges, birden fazla Twitter istemcisi geliştirerek 100 bin kullanıcı hakkını Falcon Pro uygulamasına aktarmış ve böylece kısıtlamaları bir nebze de olsa atlatmayı başarmıştı. Ancak Verges kısıtlamalar yüzünden pes ettiğini ve bu yüzden Twitter'ın teklifini reddedemediğini saklamıyor.

http://www.theverge.com/2015/8/7/9119085/falcon-pro-developer-joaquim-verges-joins-twitter