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Falcon Pro geliştiricisi Twitter'a katıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Falcon Pro geliştiricisi Twitter'a katıldı

Android platformunun en beğenilen Twitter istemcilerinden birisi olan Falcon Pro'nun geliştiricisi Joaquim Verges, bu kez bilgi ve tecrübesini Twitter'ın orijinal Android uygulaması için kullanacağını duyurdu.

Twitter geliştirici kadrosuna katılan Verges, Twitter'in Android uygulamasında çekirdek kullanıcı arayüzünü geliştiren ekiple birlikte çalışacak. İlk aylarda tüm enerjisini Twitter için harcamak isteyen Verges, Falcon Pro uygulamasını ise geliştirmeye devam edecek.

Mobil platformlarda gerek reklam pastasını gerekse kullanıcı veritabanını dağıtmak istemeyen Twitter, bilindiği üzere üçüncü taraf istemcilere en fazla 100 bin adet kullanıcı hakkı tanıyordu. Ayrıca üçüncü taraf istemcilerde çok kullanışlı bazı özellikleri bir şekilde orijinal uygulamaya aktarınca geliştiriciler de yeterince ilgi çekemiyordu. 

Verges, birden fazla Twitter istemcisi geliştirerek 100 bin kullanıcı hakkını Falcon Pro uygulamasına aktarmış ve böylece kısıtlamaları bir nebze de olsa atlatmayı başarmıştı. Ancak Verges kısıtlamalar yüzünden pes ettiğini ve bu yüzden Twitter'ın teklifini reddedemediğini saklamıyor.  

http://www.theverge.com/2015/8/7/9119085/falcon-pro-developer-joaquim-verges-joins-twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
hayırlısı be gülüm :)
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1WAUXHALL 4 yıl
adamın t-shirt ü çok güzelmiş nerede bulabilirim acaba?
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yucelugr 4 yıl 1WAUXHALL
Koton'un bu yıl DC Comics ve Marvel ile yaptığı anlaşma sanırım. Koton da bulabilirsiniz.
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