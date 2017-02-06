Fallout 4, yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu

Piyasaya sürülmesiyle birlikte rekor ardına rekor kıran Fallout 4, 31 Ocak tarihinde gelecek hafta kullanıcılara sunulacağı duyurulan yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu. “High Resolution Texture Pack” isimli DLC, oyun içerisinde yer alan öğelerin doku kalitesini kayda değer oranda yükseltiyor.
Fallout 4’ün yayımcılığını yapan Bethesda, geçtiğimiz hafta Steam üzerinden paylaştığı yazıda bu DLC’yi, birçok oyunda ve platformda onlara destek olan hayranlarına teşekkür etmek amacıyla ücretsiz olarak indirmeye sunacağından bahsetmişti.
Fallout 4 için önerilen sistem özellikleri:
- ·Windows 7/8/10 (64-bit)
- ·Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz
- ·8GB RAM
- ·NVIDIA GTX 780 GB
High Resolution Texture Pack için önerilen sistem özellikleri:
- ·Windows 7/8/10 (64-bit)
- ·Intel Core i7-5820K ve üst modelleri
- ·GTX 1080 8GB
- ·8GB+ RAM
Yüksek görüntü kalitesinden ötürü Fallout 4’ten daha iyi sistem özelliklerine ihtiyaç duyan DLC, Bethesda’nın açıklamasına göre yüklenmesinin ardından oyun içerisinden kolayca devre dışı bırakılabiliyor.
Yalnızca Fallout 4’ün Steam sürümüyle uyumlu olan DLC, 58 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor ve tamamen ücretsiz.
http://store.steampowered.com/news/27320/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
55GB'a değer mi değmez mi tartışılır fakat olaya şöyle bakmak lazım bu paket oyuna ekstra 55gb eklemiyor mevcut kaplamaların yerine yenilerini getiriyor, mesela eski kaplamalar 20gb tutsun onların yerini 55 gb bir paket alıyor doğal olarak fark beklediğiniz gibi 55gb boyuta değecek kadar olmuyor(fark atıyorum 35 gb oluyor), bence dokularda ciddi iyileşme var adı üstünde texture pack modellemelerle, grafik motoruyla ilgili bir gelişme içermiyor zaten o yüzden sizi tatmin etmemiş olabilir.
İlk duyurulduğunda da insanlar buna takılmıştı ama asıl sıkıntı 58GB istemesi değil mi yahu? Adamlar gerçekten kontrolü kaybetmiş oyunda bunun göstergesi gtx1080 istemesi yerine 58gb istemesi. Ne kadarlık fark oluşturduğunu merak ediyorum açıkçası. Normal oyundaki kullanılmayan kısımları kaldırsın diyeceğim ama ayarları kısma durumuna karşılık onu da yapmıyor haliyle. Ultra için ayrı dosyalarla oluşan yeni bir oyun gibi maşallah.
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