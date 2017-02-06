Fallout 4, yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu

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Piyasaya sürülmesiyle birlikte rekor ardına rekor kıran Fallout 4, 31 Ocak tarihinde gelecek hafta kullanıcılara sunulacağı duyurulan yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu. “High Resolution Texture Pack” isimli DLC, oyun içerisinde yer alan öğelerin doku kalitesini kayda değer oranda yükseltiyor.

Fallout 4’ün yayımcılığını yapan Bethesda, geçtiğimiz hafta Steam üzerinden paylaştığı yazıda bu DLC’yi, birçok oyunda ve platformda onlara destek olan hayranlarına teşekkür etmek amacıyla ücretsiz olarak indirmeye sunacağından bahsetmişti.

Fallout 4 için önerilen sistem özellikleri:

· Windows 7/8/10 (64-bit)

· Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz

· 8GB RAM

· NVIDIA GTX 780 GB

High Resolution Texture Pack için önerilen sistem özellikleri:

· Windows 7/8/10 (64-bit)

· Intel Core i7-5820K ve üst modelleri

· GTX 1080 8GB

· 8GB+ RAM

Yüksek görüntü kalitesinden ötürü Fallout 4’ten daha iyi sistem özelliklerine ihtiyaç duyan DLC, Bethesda’nın açıklamasına göre yüklenmesinin ardından oyun içerisinden kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

Yalnızca Fallout 4’ün Steam sürümüyle uyumlu olan DLC, 58 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor ve tamamen ücretsiz.

http://store.steampowered.com/news/27320/