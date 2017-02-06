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Fallout 4, yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu

Fallout 4, oyunun doku kalitesini yükselten “High Resolution Texture Pack” isimli DLC’sine kavuştu. DLC, tamamen ücretsiz olarak Steam üzerinden indirilebiliyor.
2 yıl
4,6b
1
13
Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Fallout 4, yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu
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Piyasaya sürülmesiyle birlikte rekor ardına rekor kıran Fallout 4, 31 Ocak tarihinde gelecek hafta kullanıcılara sunulacağı duyurulan yüksek çözünürlük DLC’sine kavuştu. “High Resolution Texture Pack” isimli DLC, oyun içerisinde yer alan öğelerin doku kalitesini kayda değer oranda yükseltiyor.

Fallout 4’ün yayımcılığını yapan Bethesda, geçtiğimiz hafta Steam üzerinden paylaştığı yazıda bu DLC’yi, birçok oyunda ve platformda onlara destek olan hayranlarına teşekkür etmek amacıyla ücretsiz olarak indirmeye sunacağından bahsetmişti.

Fallout 4 için önerilen sistem özellikleri:

  • ·Windows 7/8/10 (64-bit)
  • ·Intel Core i7 4790 3.6 GHz/AMD FX-9590 4.7 GHz
  • ·8GB RAM
  • ·NVIDIA GTX 780 GB

High Resolution Texture Pack için önerilen sistem özellikleri:

  • ·Windows 7/8/10 (64-bit)
  • ·Intel Core i7-5820K ve üst modelleri
  • ·GTX 1080 8GB
  • ·8GB+ RAM

Yüksek görüntü kalitesinden ötürü Fallout 4’ten daha iyi sistem özelliklerine ihtiyaç duyan DLC, Bethesda’nın açıklamasına göre yüklenmesinin ardından oyun içerisinden kolayca devre dışı bırakılabiliyor.

Yalnızca Fallout 4’ün Steam sürümüyle uyumlu olan DLC, 58 GB depolama alanına ihtiyaç duyuyor ve tamamen ücretsiz.


http://store.steampowered.com/news/27320/ Yorum Yaz
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Patren 2 yıl en beğenilen
Adamlar cozunurlugu filan artirmamis direk yeniden oyunu yapmislar 58 gb nedir
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Pissacore 2 yıl
Dlc gtx1080 mi istiyor? Şaka mı bu?
1 Yanıt Yanıtla +9
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ardaq 2 yıl
fallout 4'ün kırdığı rekor ardına rekorları neler?
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rtsbora 2 yıl
Bu videoda öncesi/sonrası kıyaslaması yapılmış.

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2K 2 yıl
PC Ana konusunda kendi çektiğim SS'leri paylaştım ve aman aman öyle 55GB değecek bir gelişme görmedim. Elbet geliştirmeler var ama eğer yeriniz kısıtlı ve internetiniz sorunluysa zorlayıp indirmeye değmez. Geliştirmeler daha çok 4K çözünürlük ile farkını ortaya koyuyor ki baktığım kadarıyla yine aman aman geliştirmeler yok. Ben 980ti ile oynadım sabit 60 FPS aldım ama Steam'de kullanıcıların dediğine göre GTX 970, 770 ile bile sorun yaşamayanlar var.
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SCWS 2 yıl 2K
Orijinalden alıntı: 2K
PC Ana konusunda kendi çektiğim SS'leri paylaştım ve aman aman öyle 55GB değecek bir gelişme görmedim. Elbet geliştirmeler var ama eğer yeriniz kısıtlı ve internetiniz sorunluysa zorlayıp indirmeye değmez. Geliştirmeler daha çok 4K çözünürlük ile farkını ortaya koyuyor ki baktığım kadarıyla yine aman aman geliştirmeler yok. Ben 980ti ile oynadım sabit 60 FPS aldım ama Steam'de kullanıcıların dediğine göre GTX 970, 770 ile bile sorun yaşamayanlar var.

55GB'a değer mi değmez mi tartışılır fakat olaya şöyle bakmak lazım bu paket oyuna ekstra 55gb eklemiyor mevcut kaplamaların yerine yenilerini getiriyor, mesela eski kaplamalar 20gb tutsun onların yerini 55 gb bir paket alıyor doğal olarak fark beklediğiniz gibi 55gb boyuta değecek kadar olmuyor(fark atıyorum 35 gb oluyor), bence dokularda ciddi iyileşme var adı üstünde texture pack modellemelerle, grafik motoruyla ilgili bir gelişme içermiyor zaten o yüzden sizi tatmin etmemiş olabilir.
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Kerim5100 2 yıl
Ve bir ay daha 3Mbps...
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stalker(1979) 2 yıl
Ah şu oyun bir de Türkçe olsaydı :(
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MDV 2 yıl
grafikleri o kadar berbatki texture pack kurtarmaz bunu
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MALTHAEL 2 yıl
Seviyorum Bethesdayı . Bana göre Single Player oyunlarının kalelerinden birisi .
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Spider_hip 2 yıl
Acaba şu çözünürlük problemi de giderildi mi? Bu devirde her çözünürlüğü desteklemeyen AAA oyun. Ultrawide ekranda oynayacam diye gözüm bozuluyordu. Yarım saat ancak oynayabildim. Milleti bitirdi, dlc ler aldı, onları da bitirdi. Bana sadece iğrenç grafikli yarım saatlik hatırası kaldı.
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Pissacore 2 yıl
Dlc gtx1080 mi istiyor? Şaka mı bu?
1 Yanıt Yanıtla +9
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St Batuhan 2 yıl Pissacore
Pissacore

Dlc gtx1080 mi istiyor? Şaka mı bu?

İlk duyurulduğunda da insanlar buna takılmıştı ama asıl sıkıntı 58GB istemesi değil mi yahu? Adamlar gerçekten kontrolü kaybetmiş oyunda bunun göstergesi gtx1080 istemesi yerine 58gb istemesi. Ne kadarlık fark oluşturduğunu merak ediyorum açıkçası. Normal oyundaki kullanılmayan kısımları kaldırsın diyeceğim ama ayarları kısma durumuna karşılık onu da yapmıyor haliyle. Ultra için ayrı dosyalarla oluşan yeni bir oyun gibi maşallah.
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ardaq 2 yıl
fallout 4'ün kırdığı rekor ardına rekorları neler?
Yanıtla +8
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Patren 2 yıl en beğenilen
Adamlar cozunurlugu filan artirmamis direk yeniden oyunu yapmislar 58 gb nedir
Yanıtla +14
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