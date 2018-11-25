Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor

Bethesda’nın çok oyunculu açık dünya oyunu denemesi olarak tanımlanan Fallout 76 geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı ancak halen sayısız hata nedeniyle beklenen oyun tecrübesini bir türlü sunamıyor. Bazı kullanıcılar oyunu iade etmeye başladı.

Sorunlar giderek büyüyor

Uzun bir beta sürecinden sonra satış sunulan Fallout 76 oyunu tüm Fallout serisinin daha öncesi bir dönemde geçiyor. Yıkımın etkinlerinin yavaş yavaş büyümeye başladığı bu dönem ABD’yi yeniden kurmakla görevli karakterlerin etrafında şekilleniyor.

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Bethesda oyun satışa çıkmadan önce de hatalar konusunda açıklamada bulunmuş ve oyunculardan anlayış istemişti. Oynanış mekaniği ve PvP tarafında önemli eksiklikler mevcut. Pek çok oyuncu yapımın halen beta sürecinde kalması gerektiğini savunurken genelde incelemeler projeyi başarılı buluyor.

Bununla birlikte hatalar ve açıklar zaman zaman oyuncuları canından bezdirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nukacrypt aracı ile işleyişi hızlandıran nükleer başlatıcının kodları ele geçirilmiş ve aynı anda 3 nükleer başlatılarak bir sunucu çökertilmişti. Yine bir oyuncunun yarı Tanrı modunda takılı kaldığı ve can seviyesinin sürekli 0 gösterdiği gündeme gelmişti.

Bethesda oyunu dengelemek için çaba gösterse de kısa vadede sorunlar bitecek gibi görünmüyor. Firma kısa süre önce oyun fiyatında 20$ indirim yapmıştı. Yine de yakın dönemde bir iade süreci başlayacak gibi görünüyor.

Steam platformunun geri iade koşulları düşünüldüğünde Bethesda’nın olası bir iade furyasının önüne geçmek için oyunu burada satışa sunmadığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte oyunu Bethesda’dan satın alan bir oyuncunun para iadesi almayı başardığı ifade ediliyor. Bu da en azından oyunu doğrudan Bethesda’dan satın alanlar için bir iade şansının olduğunu gösteriyor.