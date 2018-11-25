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Fallout 76 hataları bitmek bilmiyor

Yarı Tanrı modunda takılı kalanlardan tutun nükleer başlatarak sunucu çökertenlere kadar Fallout 76 pek çok hataya ev sahipliği yapıyor. Bunların sayısı da giderek artıyor.
5 ay
7,6b
1
18
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bethesda’nın çok oyunculu açık dünya oyunu denemesi olarak tanımlanan Fallout 76 geçtiğimiz hafta piyasaya çıktı ancak halen sayısız hata nedeniyle beklenen oyun tecrübesini bir türlü sunamıyor. Bazı kullanıcılar oyunu iade etmeye başladı.

Sorunlar giderek büyüyor

Uzun bir beta sürecinden sonra satış sunulan Fallout 76 oyunu tüm Fallout serisinin daha öncesi bir dönemde geçiyor. Yıkımın etkinlerinin yavaş yavaş büyümeye başladığı bu dönem ABD’yi yeniden kurmakla görevli karakterlerin etrafında şekilleniyor.

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Bethesda oyun satışa çıkmadan önce de hatalar konusunda açıklamada bulunmuş ve oyunculardan anlayış istemişti. Oynanış mekaniği ve PvP tarafında önemli eksiklikler mevcut. Pek çok oyuncu yapımın halen beta sürecinde kalması gerektiğini savunurken genelde incelemeler projeyi başarılı buluyor.

Bununla birlikte hatalar ve açıklar zaman zaman oyuncuları canından bezdirebiliyor. Geçtiğimiz günlerde Nukacrypt aracı ile işleyişi hızlandıran nükleer başlatıcının kodları ele geçirilmiş ve aynı anda 3 nükleer başlatılarak bir sunucu çökertilmişti. Yine bir oyuncunun yarı Tanrı modunda takılı kaldığı ve can seviyesinin sürekli 0 gösterdiği gündeme gelmişti.

Bethesda oyunu dengelemek için çaba gösterse de kısa vadede sorunlar bitecek gibi görünmüyor. Firma kısa süre önce oyun fiyatında 20$ indirim yapmıştı. Yine de yakın dönemde bir iade süreci başlayacak gibi görünüyor.

Steam platformunun geri iade koşulları düşünüldüğünde Bethesda’nın olası bir iade furyasının önüne geçmek için oyunu burada satışa sunmadığı tahmin ediliyor. Bununla birlikte oyunu Bethesda’dan satın alan bir oyuncunun para iadesi almayı başardığı ifade ediliyor. Bu da en azından oyunu doğrudan Bethesda’dan satın alanlar için bir iade şansının olduğunu gösteriyor.

 

https://www.techpowerup.com/249888/bethesda-continues-to-struggle-with-fallout-76-refunds-now-a-possibility Yorum Yaz
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hetşat 5 ay en beğenilen
GTA'nın Online ile kazandığı para milletin ağzını sulandırdı. Umarım geri kalan firmalara ders olur bu açgözlülük.
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burkibey 5 ay
Red dead gibi efsane varken zaten Fallout nedir. İyi olmuş.
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maxmania 5 ay
ön sipariş verip alanlar bile bile lades dedi. insan bi firmanın geçmişine bakar. bethesda' nın hangi oyunu bugsuz çıkmış, hangisini doğru düzgün yamamış. hep mod yapımcıları bethesda' nın kıçını topluyordu; bir oyun düşünün yapımcısı satıyor ama oyunu oynayan kesim yarım oyunu toparlayıp yapımcılık işine giriyor. fallout 4 ve skyrim special edition ile ben parama bakarım mod yapımcılarını takmam dedi zaten. steam' de satmayacağım demesinde de mi şüphelenmediler?
hiç online oynatma deneyimi olmayan, mod yapımcıları olmasa oynanmayacak halde oyun çıkartan, paraya aç ve dlc denilen kavramı hayatımıza oblivion ile sokan firmadan iyi bişey bekleyen kişileri güzel kazıkladı.
iade koşulu olarak oyunun paketinin açılmamış olması, kodun launchera girilmemiş olması gibi şartları olduğu söyleniyor. bu oyun modlu private server özelliği getirildiğinde ancak toparlar, o zamana kadar kimseye tavsiye etmem. o zaman geldiğinde zaten 60 dolar değil 10 dolara alınır, bethesda f2p yapmaz öyle bir hevesiniz olmasın
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Witcher3 5 ay
O değilde rodd howard fena patladı bu sefer, adam 2005 den beri aynı motorla oyun yapıyor
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Night_Blade 5 ay
multiplayer tecrübesi zayıf bir firmanın direk size Fallout 76 diye bir oyun yapıcam siz de zevkten dört köşe olacaksınız nidaları ile 60 dolar/euro veya 360 TL istemesi zaten beni ürkütmüştü. Fallout ve Elder Scrolls serilerinde belli bir online multiplayer tecrübesinden sonra böyle bir işe kalkışacaktı, yanlış yaptı. Online multiplayerda Blizzard üstüne tanımam. Blizzard bu işi yapıyor. Darısı Bethesda ya
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ssbrutality 5 ay
Milletin derdine bak..Vay be.
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Omisis046 5 ay ssbrutality
ssbrutality
Milletin derdine bak..Vay be.

Milletin derdi milletin derdi olmuş. Vay be.
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Y-ZiyA 5 ay
Bethesda şu kullandığı oyun motorlarını bir güncellese herkes rahat edecek.
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kruezberq 5 ay
3 nükleerin peş peşe atılıp sunucunun çökmesi
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Witcher3 5 ay
6 aya kalmaz oyun bedava satılır rahat olun. Gerçi bedava olsa bile oynanmaz..
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DembaShow 5 ay
Bu kadar büyütülecek şeyler değil.Çok abartılıyor ne olacak sanki her oyunda hatalar var
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thanatos13 5 ay
vay çakallar vay, demek onun için steam den satış yapmadınız
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