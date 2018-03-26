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Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün

Uzun oynanış süresi vaat eden Far Cry 5'i 10 dakikada bitirebilmek mümkün. Oyunun geliştiricileri tarafından eklenen bir easter egg ile oyunun verdiği emrin dışına çıkınca oyun bitiyor.
1 yıl
5,3b
1
16
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 5, 25 saatin üzerinde bir oynanış süresi vaat ediyor. Ancak farkında olmadan oyunu 10 dakikada bitirebilirsiniz. Far Cry 4'ün başındaki bir sahnede hiç bir şey yapmayınca oyun bitiyordu. Serinin yapımcısı, benzer bir easter egg'i Far Cry 5'e de koymuş.
Eurogamer'ın keşfettiği bu easter egg'e göre, oyunun hemen başında ABD federal kolluk kuvveti U. S Marshals servisi olarak helikopter ile Joseph Seed'i tutuklamaya gidiyorsunuz. Kiliseye ulaştıktan sonra üstünüz sizden Joseph Seed'i tutuklamanızı istiyor. Eğer tutuklamayıp beklerseniz kısa bir konuşmanın ardından credits ekranı girip oyun sona eriyor.
Eğer oyunun sizden istediğini yaparsanız yani Joseph Seed'i tutuklarsanız, onu helikoptere kadar götürüyorsunuz. Seed'in adamları gitmenize izin vermiyor ve kendinizi bir savaşın içinde buluyorsunuz.
Ubisoft, buna benzer bir easter egg'i Far Cry 4'e de koymuştu. Oyunun başında diktatör Pagan Min sizi sarayına götürdüğünde beklemenizi söyleyerek ayrılıyor. Bu noktada oyun saraydan kaçmanızı istiyor. Kaçmayıp beklerseniz oyunun ana hikayesinden farklı bir sonla karşılaşıyorsunuz. Pagan Min, sizin gerçek babanız olduğunu ve sizi tahtın varisi yapmak üzere yanına alıyor. Sonrasında credits ekranı akmaya başlıyor.
Bu kısa finali denemek ama oyunun asıl hikayesinden devam etmek istiyorsanız 10 dakikalık finalin ardından son kayıt noktasını yeniden yükleyip Seed’i tutuklayıp oyunun ana hikayesine devam edebilirsiniz. Far Cry 5, 27 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.
 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Far_Cry_5i_10_Dakikada_Bitirmek_Mumkun-90484.htm Yorum Yaz
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mementopolis 1 yıl en beğenilen
"SPOILER" uyarisi yapsaydiniz.
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JoeyBane 1 yıl
Güzel spoiler
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Pcoyuncy 1 yıl
Daha oyunu almadan spoilerı yedik, teşekkürler.
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Tensi 1 yıl
Bu da bir sey mi? Morrowind'de Orc'la oynayarak 7 dakika da speedrun yapan herif vardi.
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Rootz. 1 yıl
Oyunun başındaki 6 dakikalık mevzu nasıl bir spoiler olabilir acaba ? Aranızda kaç kişi adamı tutuklamayıp 6 dakika bakışacak ?
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Source 1 yıl
PS4 konusunda Spoiler olarak paylaşmıştım :) başlığa spoiler diye ekleme yapılması faydalı olur. ;)
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atof 1 yıl
oyunu almaya gerek kalmadı saol ya..................
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ardabeyim 1 yıl
Neden spoiler yemekten yakındınız anlamıyorum belli değil mi spoiler olduğu? Oyunun 10 dakikada bittiğini başka nasıl anlatsın biraz kafanızı çalıştırın.
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DH Misafiri 1 yıl
oyunun kırılması çok uzun sürecekmiş 5 yada 6 yıl sonra torrente düşecekmiş sizce doğru mu?
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Mr.Data 1 yıl
coward ending
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Tugrul_512bit 1 yıl
Dikkat! Üstte spoiler var!
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ouzqan 1 yıl
Çıksın da bir bakarız ama aynı oyun motoruyla çok da farklı bir oyun olacağını sanmıyorum
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Pcoyuncy 1 yıl
Daha oyunu almadan spoilerı yedik, teşekkürler.
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