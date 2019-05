Far Cry 5'i 10 dakikada bitirmek mümkün

Far Cry serisinin yeni oyunu Far Cry 5, 25 saatin üzerinde bir oynanış süresi vaat ediyor. Ancak farkında olmadan oyunu 10 dakikada bitirebilirsiniz. Far Cry 4'ün başındaki bir sahnede hiç bir şey yapmayınca oyun bitiyordu. Serinin yapımcısı, benzer bir easter egg'i Far Cry 5'e de koymuş.

Eurogamer'ın keşfettiği bu easter egg'e göre, oyunun hemen başında ABD federal kolluk kuvveti U. S Marshals servisi olarak helikopter ile Joseph Seed'i tutuklamaya gidiyorsunuz. Kiliseye ulaştıktan sonra üstünüz sizden Joseph Seed'i tutuklamanızı istiyor. Eğer tutuklamayıp beklerseniz kısa bir konuşmanın ardından credits ekranı girip oyun sona eriyor.

Eğer oyunun sizden istediğini yaparsanız yani Joseph Seed'i tutuklarsanız, onu helikoptere kadar götürüyorsunuz. Seed'in adamları gitmenize izin vermiyor ve kendinizi bir savaşın içinde buluyorsunuz.

Ubisoft, buna benzer bir easter egg'i Far Cry 4'e de koymuştu. Oyunun başında diktatör Pagan Min sizi sarayına götürdüğünde beklemenizi söyleyerek ayrılıyor. Bu noktada oyun saraydan kaçmanızı istiyor. Kaçmayıp beklerseniz oyunun ana hikayesinden farklı bir sonla karşılaşıyorsunuz. Pagan Min, sizin gerçek babanız olduğunu ve sizi tahtın varisi yapmak üzere yanına alıyor. Sonrasında credits ekranı akmaya başlıyor.

Bu kısa finali denemek ama oyunun asıl hikayesinden devam etmek istiyorsanız 10 dakikalık finalin ardından son kayıt noktasını yeniden yükleyip Seed’i tutuklayıp oyunun ana hikayesine devam edebilirsiniz. Far Cry 5, 27 Mart'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Far_Cry_5i_10_Dakikada_Bitirmek_Mumkun-90484.htm