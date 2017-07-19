Faraday Future, BMW elektrikli araçlar başkanını bünyesine kattı

Nevada'daki elektrikli araç fabrikası projesini iptal etmesine neden olan finansal sıkıntılarla boğuşan Faraday Future, bünyesine önemli kişileri katmaya devam ediyor. Şirket şimdi de BMW elektrikli araçlar sorumlusu Ulrich Kranz'ı bünyesine kattı.

Kranz bundan böyle FF'nin teknolojiden sorumlu başkanı (CTO) konumunda çalışacak. BMW'de 30 yıllık bir kariyer geçiren Kranz, son olarak BMW i bölümünün başkanlığını yürütüyordu. Konuyla ilgili konuşan Kranz geçişle ilgili, "Benim için oldukça kolay oldu. FF doğru kişilere, doğru vizyona ve çok yenilikçi bir ürüne sahip. İşte bu yüzden buradayım." açıklamasında bulunmuş.

Şirket son zamanlarda yaşanan aksaklıklara rağmen FF 91 aracını gelecek yıl pazara sunmayı planladıkları konusunda ısrar ediyor. 1 milyar dolarlık fabrikayı beklemeye aldıktan sonra şirket, başka bir yer seçmenin son aşamasında olduklarını söylese de inşaat bedelini nasıl ödeyeceği belli değil. FF 91 her ne kadar etkileyici bir araç olsa da geleceği şu an için belirsizliğini koruyor.