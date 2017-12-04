Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti

Faraday Future'ın Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve şirketin kurucu yöneticilerinden biri olan Richard Kim istifa etti. Firmanın ilk elektrikli otomobili olan FF91'in tasarımını yöneten ve bu yılın başlarında CES 2017'de aracın sunumun yapanlardan biri olan deneyimli yönetici 1 Aralık Cuma günü görevinden ayrıldı.

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Eski bir BMW çalışanı olarak i3 ve i8 modellerinin tasarım sürecinde de aktif rol alan Kim, Faraday'daki ilk çalışanlardan biriydi. Şirket, geliştirdiği ilk elektrikli otomobiliyle pazarda söz sahibi olmak için mücadele ederken yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle neredeyse iflas noktasına gelmiş durumda.

Kurucu yöneticiler bir bir ayrılıyor

Geriye dönüp baktığımızda Kim'in, üçü son dört ay içinde olmak üzere istifa eden beş "kurucu yöneticiden" biri olduğunu görüyoruz. Ar-Ge Başkan Yardımcısı Nick Sampson ve Dag Reckhorn geriye kalan son iki kurucu yönetici olarak görevlerine devam ediyor.

Şirketin hayatta kalma umutları zayıflarken The Verge tarafından ele geçirilen bir şirket e-postası, tabuta çakılacak son çivinin yakında gelebileceğini gösteriyor.

Faraday Future'un pazara giriş operasyonunun yeni başkanı Allan Lu, şirketin ana finansal destekçisi ve hissedarı Jia Yueting'in potansiyel yatırımcılarla tanışmak için geldiği gün, çalışanları işe gelmemeleri nedeniyle azarladı. Lu, e-postasında yalnızca iki kişinin Faraday'ın ofisinde olduğunu belirtti. Yani artık personelin de şirketin kurtulacağına yönelik inancı kalmamış durumda.

https://www.theverge.com/2017/12/1/16723394/faraday-future-richard-kim-designer-resignation