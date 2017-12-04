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Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti

Tesla'ya rakip olarak çıkıp büyük mali sıkıntılarla boğuşmaya başlayan Faraday Future'ın Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve şirketin kurucu yöneticilerinden biri olan Richard Kim görevi bıraktı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Faraday Future'ın Tasarımdan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve şirketin kurucu yöneticilerinden biri olan Richard Kim istifa etti. Firmanın ilk elektrikli otomobili olan FF91'in tasarımını yöneten ve bu yılın başlarında CES 2017'de aracın sunumun yapanlardan biri olan deneyimli yönetici 1 Aralık Cuma günü görevinden ayrıldı.
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Eski bir BMW çalışanı olarak i3 ve i8 modellerinin tasarım sürecinde de aktif rol alan Kim, Faraday'daki ilk çalışanlardan biriydi. Şirket, geliştirdiği ilk elektrikli otomobiliyle pazarda söz sahibi olmak için mücadele ederken yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle neredeyse iflas noktasına gelmiş durumda.
Faraday Future baş tasarımcısını da kaybetti

Kurucu yöneticiler bir bir ayrılıyor

Geriye dönüp baktığımızda Kim'in, üçü son dört ay içinde olmak üzere istifa eden beş "kurucu yöneticiden" biri olduğunu görüyoruz. Ar-Ge Başkan Yardımcısı Nick Sampson ve Dag Reckhorn geriye kalan son iki kurucu yönetici olarak görevlerine devam ediyor.
Şirketin hayatta kalma umutları zayıflarken The Verge tarafından ele geçirilen bir şirket e-postası, tabuta çakılacak son çivinin yakında gelebileceğini gösteriyor.
Faraday Future'un pazara giriş operasyonunun yeni başkanı Allan Lu, şirketin ana finansal destekçisi ve hissedarı Jia Yueting'in potansiyel yatırımcılarla tanışmak için geldiği gün, çalışanları işe gelmemeleri nedeniyle azarladı. Lu, e-postasında yalnızca iki kişinin Faraday'ın ofisinde olduğunu belirtti. Yani artık personelin de şirketin kurtulacağına yönelik inancı kalmamış durumda.

https://www.theverge.com/2017/12/1/16723394/faraday-future-richard-kim-designer-resignation Yorum Yaz
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Opus Diabolicum 1 yıl en beğenilen
Logosu bir tek bana mı dahiyane geliyor?
1 Yanıt Yanıtla +15
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hazarRS 1 yıl
Amma çöktü bu şirket de yahu, ne yaptınız arkadaş ofiscenek her gün kumkapıya mı gittiniz?
Otomobil firması kurmak kolay değilmiş, piyasada olsalardı güzel bir hareketlilik olurdu.
Amma çöktü bu şirket de yahu, ne yaptınız arkadaş ofiscenek her gün kumkapıya mı gittiniz?Otomobil firması kurmak kolay değilmiş, piyasada olsalardı güzel...
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Yanıtla +7
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1 Avatar
Şıh Hazretleri 1 yıl
Şu medeniyet yoksunu Suriyelilere yardım yapacağınıza şu markayı alsaydınız çok mu zordu? Marka batarya da batsın, bu şekilde de çöpe gitti zaten o kadar para.
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BekirTemel 1 yıl
uzay aracı yapmışlardı oysa
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NorthShield 1 yıl
Şu markanın Logosu gerçekten harika
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myhotyro 1 yıl
Onur Seven kadar komplexli sorunlu editör Dünyada yoktur heralde. En ufak esprili yorumu işine gelmedimi siliyor. Unmut varı bilmiyorum ama tedavi olması şart.
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Angelica 1 yıl
Adam öldü sandim.
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V4LKyR 1 yıl
ALLAH rahmet eylesin Faraday Future.
ANİ BİR ATAKLA TÜRKİYE SATIN ALIR MI ACABA????
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fatih-8 1 yıl
Bi de niye bizden biri cikip almiyor diyordu? Ortada somut hic bi sey yokken kim niye yatirim yapsin. Calisan bir prototip yok. Sadece fikir var.
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orientem 1 yıl fatih-8
fatih-8
Bi de niye bizden biri cikip almiyor diyordu? Ortada somut hic bi sey yokken kim niye yatirim yapsin. Calisan bir prototip yok. Sadece fikir var.

Marka bilinirliği var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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hazarRS 1 yıl
Amma çöktü bu şirket de yahu, ne yaptınız arkadaş ofiscenek her gün kumkapıya mı gittiniz?
Otomobil firması kurmak kolay değilmiş, piyasada olsalardı güzel bir hareketlilik olurdu.
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Opus Diabolicum 1 yıl en beğenilen
Logosu bir tek bana mı dahiyane geliyor?
1 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-F2673E0F4 1 yıl Opus Diabolicum
Opus Diabolicum
Logosu bir tek bana mı dahiyane geliyor?

Nedense bana rahatsiz edici geliyor gozume iki tane FF batip duruyor istedikleri belkide budur
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tesla, elektrikli otomobil ve
8 etiket daha Faraday Future istifa ff91 tasarımcı richard kim Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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