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Faraday Future geliştirmekte olduğu modeliyle ilgili teaser video yayınladı

CES 2016'da FFZERO1 konsept aracıyla karşımıza çıkan Kaliforniya'lı elektrikli araç ve teknoloji şirketi Faraday Future bir süredir ilk seri üretim modelini geliştirmekle uğraşıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Kaliforniya'lı elektrikli araç ve teknoloji şirketi Faraday Future yeni SUV aracını bir süredir Los Angeles'daki tesisi yakınlarında test ediyor.
Amerikan şirket tarafından yayınlanan yeni bir teaser video bize yarış pistinde turlayan araçla ilgili ilk görüntüleri gösteriyor. İlk tahmin edilenlerin aksine videoda da görüldüğü üzere araç beklenene göre daha alçak ve şık görünümlü bir SUV, ve aynı zamanda Model S'den ziyade Model X'in boyutlarında.
Daha önce casus fotoğraflarda da görülen Model X rakibinin bu yüksek düzeyde kamuflajla görüldüğü videoda kavisli tavan çizgisi ve uzun dingil mesafesi en çok göze çarpan detaylar arasında. Büyük yan aynalar ve ön farlar da kolaylıkla seçilebilen detaylar arasında yer alırken genel bakış olarak aracın Model X'i andırdığını söyleyebiliriz.
Google, Apple, Tesla ve Ford gibi firmaların yanında sürücüsüz araç denemeleri yapmak için Kaliforniya eyaletinde izni olan Faraday Future'ın ilk seri üretilecek modelinin 2017 sonu gibi tanıtılıp 2018 yılında yollarda olması bekleniyor.
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhJeYC8mhoQ Yorum Yaz
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Roark 3 yıl
Eski fizikçi isimlerini araba firmasına vermek de moda oldu. sıradaki einstein olur.
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AKTeknisyen 3 yıl
Yalnız Teaser yayınında kamuflajlı araba göstererek bir ilke imza attı herhalde :)
Yahu adam gibi gösterin şu aracı madem Teaser yayınlayacaksın.
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Guest-F2673E0F4 3 yıl
Tesla Fisker Faraday Future Lucid Motor (Atieva ad değiştirdi Lucid Motors oldu) ortalığı kızıştıracak eski günlerine dönecek amerikalılar sanki.
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