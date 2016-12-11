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Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor

Elektrikli araç pazarına girmeye çalışan yeni oyunculardan biri olan Faraday Future yeni modelinin lansmanı öncesi ilgiyi yüksek tutmak adına modelin teaser görsellerini yayınladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor
Faraday Future, CES'de yapacağı elektrikli araç lansmanı üzerindeki ilgiyi arttırmak için teaser görseller yayınlanmaya devam ediyor. Elektrikli araç üretiminin azalmasına yol açmak için neredeyse her araç üreticisinin yakıt tüketim değerlerini düşürmeye çalıştığı şu günlerde bağımsız her yeni elektrikli araç üreticisi üzerinde oldukça büyük umutlar bulunuyor.
Elektrikli araç üretmeye çalışırken asıl işinizi baltalamıyor olursanız, bu iş için seri üretime yatırım yapmak sizin açınızdan çok daha rahat olur. İşte tam da bu nedenle Faraday Future, Lucid Motors ve NextEV gibi şirketlerin yaptıklarını izlemek heyecan verici oluyor. Yeni başlayanların başarısızlık oranı, üçünün en az bir veya ikisinin başarısız olma olasılığının yüksek olduğunu belirtse de, EV meraklıları için sadece bir tanesinin seri üretime geçmede başarılı olması bile önemli bir kazanım olacak.
Yakın zamanda elektrikli aracını resmi olarak tanıtacağını belirten Faraday Future, bütün hafta boyunca araçla ilgili teaser görseller yayınladı. Görsellerde oldukça kaputu üzerinde LIDAR sensörü yer alan ve fütüristik bir konsepte benzeyen aracın son hali merak konusu.

https://electrek.co/2016/12/09/faraday-future-electric-car-teasers/ Yorum Yaz
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Roark 2 yıl en beğenilen
fizikçi ismi koymayanı sektöre almıyorlar heralde.
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Kefelon 2 yıl
Bari Edison koysaydınızda Tesla VS Edison savaşları devam etseydi...
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kadirirdem 2 yıl
Tasarım değişik görünüyor çıksın bakalım.
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teramit 2 yıl
battı batacak deniyor firma için, fabrika inşaatı başlamadan durmuş. Lansman yapsa bile neyle üretecek
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Guest-F2673E0F4 2 yıl teramit
teramit
battı batacak deniyor firma için, fabrika inşaatı başlamadan durmuş. Lansman yapsa bile neyle üretecek

Hocam bende okudum onu bence su yukarda sayilanlar arasinda en cok nextev/nio nun sansi var 2018 de audi bmw mercedes kalitesinde toyota fiyatinda suv cikartacagiz dedi ceo su ama lucid motors ve ff in bu ise girmesini isterim hele ff ilk acildiginda 400 calisani vardi suanda 1000 fazla kisi calisiyor cogu apple tesla google muhendisi gecmeleri icin onemli bir is olmasi lazim firmada bakalim ilerde ne olacak
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Kefelon 2 yıl
Bari Edison koysaydınızda Tesla VS Edison savaşları devam etseydi...
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Roark 2 yıl en beğenilen
fizikçi ismi koymayanı sektöre almıyorlar heralde.
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XPerience 2 yıl Roark
İlla elektrikle ilgili bir isim olacaksa bizim mahalledeki elektrikçi Mehmet dayı da olabilir Mehmet Future / Motors
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