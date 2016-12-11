Faraday Future'dan resmi lansman öncesi teaser görseller gelmeye devam ediyor

Faraday Future, CES'de yapacağı elektrikli araç lansmanı üzerindeki ilgiyi arttırmak için teaser görseller yayınlanmaya devam ediyor. Elektrikli araç üretiminin azalmasına yol açmak için neredeyse her araç üreticisinin yakıt tüketim değerlerini düşürmeye çalıştığı şu günlerde bağımsız her yeni elektrikli araç üreticisi üzerinde oldukça büyük umutlar bulunuyor.

Elektrikli araç üretmeye çalışırken asıl işinizi baltalamıyor olursanız, bu iş için seri üretime yatırım yapmak sizin açınızdan çok daha rahat olur. İşte tam da bu nedenle Faraday Future, Lucid Motors ve NextEV gibi şirketlerin yaptıklarını izlemek heyecan verici oluyor. Yeni başlayanların başarısızlık oranı, üçünün en az bir veya ikisinin başarısız olma olasılığının yüksek olduğunu belirtse de, EV meraklıları için sadece bir tanesinin seri üretime geçmede başarılı olması bile önemli bir kazanım olacak.

Yakın zamanda elektrikli aracını resmi olarak tanıtacağını belirten Faraday Future, bütün hafta boyunca araçla ilgili teaser görseller yayınladı. Görsellerde oldukça kaputu üzerinde LIDAR sensörü yer alan ve fütüristik bir konsepte benzeyen aracın son hali merak konusu.

https://electrek.co/2016/12/09/faraday-future-electric-car-teasers/