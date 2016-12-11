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Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve milyonlarca dolar para harcanan Çin’in yükseltilmiş otobüs projesi hayal kırıklığına doğru gidiyor. Projeye sahip çıkan yok.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Toplu taşıma konseptine yeni bir bakış açısı getiren ve trafik sorununa kökten çözüm bulmayı amaçlayan Çin’in yenilikçi otobüs projesi durma noktasına geldi. Peki tüm dünyanın dikkatini çeken projede ters giden ne?

Proje Çürüyor

Transit Yükseltilmiş Otobüs – TEB projesi uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir proje. Bu ilginç otobüs araçları altına alarak kendine özel yoldan ilerliyor. Maksimum 60 km/s hız yapabilen 22 metre uzunluğundaki sıra dışı elektrikli otobüsün genişliği 7.8 metre, yerden yüksekliği 4,8 metre ve 300 yolcu kapasiteli.

Otobüs hareket halindeyken alt bölümdeki 2 metre yüksekliğindeki boş alandan araçlar da yollarına devam edebiliyorlar. Böylelikle trafiğin durması ya da yolların daralması gibi bir sorun tamamen ortadan kalkıyor. Tanesi bir yılda tamamlanan otobüsler Ağustos ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hebei eyaletindeki Qinhuangdao şehrinde test sürecine başlamıştı.

Yapılan araştırmalara göre TEB projesi durmuş vaziyette. Projenin en büyük yatırımcısının sahte kredi puanı oluşturma ve kanunsuz finansman sağlama suçlamaları ile zor duruma düşmesi nedeniyle Kasım ayından bu yana para aktarılamıyor. Bu yüzden de proje yürütücüsü firmanın çalışanları işi bırakmış. Yönetim ve operasyon ekibi de şehri terk etmiş.

Ayrıca Bkz. "Pebble, yolun sonuna geldi: yeni modeller iptal edildi, satış çok yakında!"

22 metrelik bu dev hali hazırda bir hangara çekilmiş ve çürümeyi bekliyor. Hangarı bekleyen iki koruma mevcut ancak bunlar da uzun süredir işveren ile iletişim kuramadıklarını belirtiyor. Test için kurulan 300 metrelik pist ise bölge için rahatsızlık veriyor zira üç şeritli bir yolun iki şeridi kapatılarak elde edilmişti. Bu bakımdan da yan yoldaki üç şeritten birisi bu yola dahil edilmişti. Bölge sakinleri yolun kapalı olmasından şikayetçi.

Akılcı bir konsept olmasına rağmen projenin neden bu hale geldiği merak konusu. Yürütücü firma yeni bir yatırımcı ile anlaşmak üzere olduklarını iddia ediyor ancak proje ekipmanlarının son hali çok da umut olmadığını gösteriyor. Böylece tarihe mal olmaya çok yakın bir icat çöpe gitmiş olacak. 

 

https://www.engadget.com/2016/12/10/china-elevated-bus-test-site-abandoned/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen
tutmama olayı değil haberi okursanız...
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senjido 2 yıl
6 yorum var 5'i haberi bile okumadan yazılmış :)
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Holy-Ghost 2 yıl
aklı yok fikri çok insanların var olduğu yerde, neden kavgalar tartışmalar eksik olmuyo işte, yorum yapanlardan 2-3 kişi okumuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Altıntaki 2 metre yükseklik en büyük sorun zaten. 2 metre olunca bu sınırı zorlayan ve geçen hiç bir aracın bu hatta girmemesi gerekiyor. Bu sorunu aşmak, toplamda yaklaşık 6-7 metre yüksekliğinde bir araç yapmanızı gerektiriyor. Bu defa da bu kadar yüksek bir aracın bir yerlere çarpmadan gitmesini sağlayacak altyapı düzenlemesi yapmanız gerekiyor. Sonuç olarak dahiyane bir proje gibi lanse edilen sistemin bir halta yapamayacağını proje sahipleri anlamış olmalı.
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join 2 yıl
Donanım habere ne olmuş böyle, önceden haber okumadan yorum yapanların sayısı çok azdı şimdi ise tam tersi haberi okuyup yorum yapan sayısı çok azalmış. Bu durum şöyle izah edilebilir, "beyni yok fikri var"
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Captain_Ivy 2 yıl
Sahte kredi puanı
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gun 2 yıl
Bu zaten bence saçma bir proje idi bunun altına araba ile girecek adam olacağını sanmıyorum ben olsam rahatsız olurdum. Onun yerine tramvay yap yükseltilmiş daha iyi ne gerek var ki buna.
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Glorfindel1907 2 yıl
Böyle bir proje boş kalmaz bence yeni bir yatırımcı değerlendirebilir bunu.
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Berkæn 2 yıl
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underlater 2 yıl
Araçların dönüş yapacakları noktalarda ona göre tasarlanacak herhalde!
Neyse bence Çin hükümetinin bu işe bir el atması gerekir. Çünkü Trafiğe gerçekten iyi bir çözüm. Ne tünel kazmaya gerek var, ne de metrobüs gibi iki,buçuk (durakları hesaba katarsak) kapatmaya gerek var. Araç 3 şerit kaplıyor ama altından araçlar geçip gidebiliyor. Trafikte ise zaten araçlar dönüş yapamayacaklar ama bu otobüs yoluna devam edebilecek. Mecidiyeköy trafiğine akılcı bir çözüm bence. Mesela metrobüsle 4 şeritli mecidiyeköy yolunda araçlar sağa mecidiyeköy'e dönecekse çağlayanda en sağ şeride geçerler. Bu otobüste en sol 3 şeridi kaplar. Altında bulunan araçlarla köprüye ilerler.
Nasıl dönecek diyen arkadaşlar otobüsün kilometrelerce uzun olduğunu düşünüyorlar herhalde. Eğer ki döneceksen neden otobüsün altında seyahat ediyorsun? Ya hızlan, ya da yavaşla dönmek için. Bu kadar basit!
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WB 2 yıl
Oyle olmus ta boyle olmus geciniz, haber ilk ciktiginda gene Turkiye'yi dalga konusu yapmaya calisanlar vardi, onlara kapak olsun bu

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tural.i 2 yıl
hayır benim anlamadığım, iki katlı bir otobüs yapsan aynı uzunlukta, aynı miktarda yolcuyu sığdırırsın, ne yolu kapatmış olursun, ne altındaki arabaları düşünürsün, ne ray yapmakla uğraşırsın, neden böyle fantezileer girişesin
otobüsün tipi fütüristik olunca dahiyane fikir gibi geliyor insanlara sanırım, bence bu projenin bu kadar ilgi çekmesi ondan, yatırımcı firmanın da otobüs üretmek gibi bir derdi yoktu belkide, ilgi çeksin, haber olsun, çekeyim kredileri ortadan kaybolayım demiş olabilirler
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Colouse 2 yıl tural.i
tural.i
hayır benim anlamadığım, iki katlı bir otobüs yapsan aynı uzunlukta, aynı miktarda yolcuyu sığdırırsın, ne yolu kapatmış olursun, ne altındaki arabaları düşünürsün, ne ray yapmakla uğraşırsın, neden böyle fantezileer girişesin
otobüsün tipi fütüristik olunca dahiyane fikir gibi geliyor insanlara sanırım, bence bu projenin bu kadar ilgi çekmesi ondan, yatırımcı firmanın da otobüs üretmek gibi bir derdi yoktu belkide, ilgi çeksin, haber olsun, çekeyim kredileri ortadan kaybolayım demiş olabilirler

Ya bu otobüsü de iki katlı yaparlarsa? Teknik olarak buna müsait midir bilemem ama bana oldukça mantıklı gözüktü.
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sdc55 2 yıl
yatırım yapılacak bir gibi gözükmüyor
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