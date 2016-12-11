Çin’in yenilikçi otobüs projesi çürümeyi bekliyor

Toplu taşıma konseptine yeni bir bakış açısı getiren ve trafik sorununa kökten çözüm bulmayı amaçlayan Çin’in yenilikçi otobüs projesi durma noktasına geldi. Peki tüm dünyanın dikkatini çeken projede ters giden ne?

Proje Çürüyor

Transit Yükseltilmiş Otobüs – TEB projesi uzun yıllardır üzerinde çalışılan bir proje. Bu ilginç otobüs araçları altına alarak kendine özel yoldan ilerliyor. Maksimum 60 km/s hız yapabilen 22 metre uzunluğundaki sıra dışı elektrikli otobüsün genişliği 7.8 metre, yerden yüksekliği 4,8 metre ve 300 yolcu kapasiteli.

Otobüs hareket halindeyken alt bölümdeki 2 metre yüksekliğindeki boş alandan araçlar da yollarına devam edebiliyorlar. Böylelikle trafiğin durması ya da yolların daralması gibi bir sorun tamamen ortadan kalkıyor. Tanesi bir yılda tamamlanan otobüsler Ağustos ayında Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hebei eyaletindeki Qinhuangdao şehrinde test sürecine başlamıştı.

Yapılan araştırmalara göre TEB projesi durmuş vaziyette. Projenin en büyük yatırımcısının sahte kredi puanı oluşturma ve kanunsuz finansman sağlama suçlamaları ile zor duruma düşmesi nedeniyle Kasım ayından bu yana para aktarılamıyor. Bu yüzden de proje yürütücüsü firmanın çalışanları işi bırakmış. Yönetim ve operasyon ekibi de şehri terk etmiş.

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22 metrelik bu dev hali hazırda bir hangara çekilmiş ve çürümeyi bekliyor. Hangarı bekleyen iki koruma mevcut ancak bunlar da uzun süredir işveren ile iletişim kuramadıklarını belirtiyor. Test için kurulan 300 metrelik pist ise bölge için rahatsızlık veriyor zira üç şeritli bir yolun iki şeridi kapatılarak elde edilmişti. Bu bakımdan da yan yoldaki üç şeritten birisi bu yola dahil edilmişti. Bölge sakinleri yolun kapalı olmasından şikayetçi.

Akılcı bir konsept olmasına rağmen projenin neden bu hale geldiği merak konusu. Yürütücü firma yeni bir yatırımcı ile anlaşmak üzere olduklarını iddia ediyor ancak proje ekipmanlarının son hali çok da umut olmadığını gösteriyor. Böylece tarihe mal olmaya çok yakın bir icat çöpe gitmiş olacak.