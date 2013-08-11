Farklı cihazlar arasında veri aktarımı sağlayan stylus kalem: Tagtal tStylus





Kickstarter kadar popüler olmayan başlayan ve farklı fikirlere ev sahipliği yapmaya devam eden Indiegogo üzerinde başlatılan Tagtal tStylus isimli stylus kalem, cihazlar arası veri aktarımı ile oldukça farklı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Açık kaynak kodlu yazılım altyapısıyla Çin merkezli olarak geliştirilen Tagtal tStylus, standart stylus kalem işlevi yanında OSP (On-Screen Port) adı verilen teknoloji ile bilgisayar, akıllı cep telefonu (iOS) ya da tablet modelleri (iOS) üzerinde işaretlenen fotoğrafları ya da renkleri, istenilen başka bir cihaz üzerine aktarabiliyor. İki adet AAAA pil ile altı ay boyunca çalışabilen ve 137 × 10 × 13 mm boyutlar ile hazırlanan ürün, beraberinde hazırlanan uygulamalar ile seçilen objeleri Instagram, Facebook, Picasa veya Flickr gibi servisler üzerine de aktarabiliyor.

Akıllı cihazlar arası sağladığı farklı kopyala yapıştır işlemiyle dikkatleri üzerine çeken Tagtal tStylus, site üzerinde yapılacak 29$ bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor. Projeye başlanırken konan 20,000$'lık hedefin bitimine 13 gün kalan 1,535$'lık kısmını toplayan ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.indiegogo.com/projects/tagtal-tstylus-the-first-digital-dropper