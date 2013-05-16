Farklı cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabilen şekillendirilebilir kamera ayağı, "Flex Shot"





Video kameralar, cep telefonları ya da fotoğraf makineleri ile kullanmak üzere piyasada birçok kamera ayağı yer alıyor olsa da, farklı ürünler geliştirilmeye devam ediyor.

Kickstarter üzerinde WildIron tarafından başlatılan Flex Shot projesi, şekillendirilebilir bir kamera ayağı olarak karşımıza çıkıyor. Alt kısmında yer alan su geçirmez kauçuk bölüm istenilen şekle girebilen ve üst kısmında yer alan standart üç ayak bağlantısı sayesinde video kamera ve fotoğraf makineleriyle rahatça kullanılabilen ürün, ayrıca tablet bilgisayarlar ya da cep telefonlarıyla da kullanılabiliyor. Ufak boyutları sayesinde rahatça taşınabilen Flex Shot, arazi kullanımları sonrası kolayca temizlenebiliyor.





Üzerine bağlanan cihazları oldukça stabil ve farklı açılarda tutabilen Flex Shot, Kickstarter üzerinde 50,000$ toplamayı hedefliyor. Site üzerinden yapılacak 30$ bağış ile Kasım ayında elde edilebilen ürün, şuana kadar 144 bağış ile 5.496$ toplamış durumda.

Bitimine daha 28 gün olan Flex Shot kamera ayağı hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/1570438604/flex-shot?ref=live