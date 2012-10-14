Felix Baumgartner yaklaşık 39 kilometre yükselikten gerçekleştirdiği serbest düşüşünü başarıyla tamamladı





Avusturyalı BASE atlayıcısı Felix Baumgartner, geçtiğimiz salı günü iptal edilen Red Bull Stratos atlayışını dakikalar önce başarıyla tamamladı. Ses hızını araçsız aşan ilk insan, dünyanın en yüksek balon seyahati, en yüksek hava dalış ve en uzun süren hava serbest düşüş olmak üzere toplam dört rekor kırmak için daha önce 29 kilometreye kadar test atlayışları gerçekleştiren 43 yaşındaki paraşütçü, yaklaşık 39 kilometre yükseliğe ulaştı ve atlayışının ardından 10 dakikada New Mexico'ya ulaşmayı başardı.

Project Excelsior kapsamındaki 1960 tarihli 31,300 metrelik atlayışıyla dünyanın en yüksek hava dalışını gerçekleştiren Joe Kittenger'ın rekoru, kendisi gibi bir Red Bull Stratos üyesi olan Felix Baumgartner tarafından kırıldı. Bugünkü bol rekorlu atlayışta Felix'in akıl hocalığını yapan Albay Kittenger, atlayış öncesi Baumgartner'a talimatları bildirdi ve rekor denemesi sırasında sürekli Felix ile irtibat halindeydi. Helyum dolu 850,000 metreküplük bir balonla atmosferin Stratosfer tabakasına yükselen rekoların yeni sahibi Avusturyalı, balonun üst kısmından gaz boşaltılarak dengenin sağlanması, iç ve dış basıncın dengelenmesi ve 10 dakikalık solunum ihtiyacını karşılayacak kadar oksijenin mevcut olduğu sırt tüplerine geçiş yapılmasının ardından kemerini söktü.

Atlayışın yapıldığı hava katmanında yer çekiminin oldukça düşük olması sebebiyle Felix'in kendine yön vermesi mümkün olamayacağından ilk saniyeler oldukça önemliydi. Düzgün bir düşüşün ardından bir süreliğine dengesi bozulup taklar atmaya başlasa da yaklaşık 1,100 kilometre hıza ulaşmayı başardı ve sorunsuzca paraşütünü açarak düşüşünü tamamladı. Felix Baumgartner'a sormak istediğini sorularınızı redbullstratos.com adresindeki sosyal medya bağlantılarından kendisine ulaştırabilirsiniz. Seçilecek üç sorunun Felix tarafından cevaplanacağı Red Bull Stratos atlayışının kısa süre sonra başlayacak basın konferansını aşağıdan izleyebilirsiniz.