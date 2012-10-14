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Felix Baumgartner yaklaşık 39 kilometre yükselikten gerçekleştirdiği serbest düşüşünü başarıyla tamamladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,3b
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33
Zamazingo
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Avusturyalı BASE atlayıcısı Felix Baumgartner, geçtiğimiz salı günü iptal edilen Red Bull Stratos atlayışını dakikalar önce başarıyla tamamladı. Ses hızını araçsız aşan ilk insan, dünyanın en yüksek balon seyahati, en yüksek hava dalış ve en uzun süren hava serbest düşüş olmak üzere toplam dört rekor kırmak için daha önce 29 kilometreye kadar test atlayışları gerçekleştiren 43 yaşındaki paraşütçü, yaklaşık 39 kilometre yükseliğe ulaştı ve atlayışının ardından 10 dakikada New Mexico'ya ulaşmayı başardı.
Project Excelsior kapsamındaki 1960 tarihli 31,300 metrelik atlayışıyla dünyanın en yüksek hava dalışını gerçekleştiren Joe Kittenger'ın rekoru, kendisi gibi bir Red Bull Stratos üyesi olan Felix Baumgartner tarafından kırıldı. Bugünkü bol rekorlu atlayışta Felix'in akıl hocalığını yapan Albay Kittenger, atlayış öncesi Baumgartner'a talimatları bildirdi ve rekor denemesi sırasında sürekli Felix ile irtibat halindeydi. Helyum dolu 850,000 metreküplük bir balonla atmosferin Stratosfer tabakasına yükselen rekoların yeni sahibi Avusturyalı, balonun üst kısmından gaz boşaltılarak dengenin sağlanması, iç ve dış basıncın dengelenmesi ve 10 dakikalık solunum ihtiyacını karşılayacak kadar oksijenin mevcut olduğu sırt tüplerine geçiş yapılmasının ardından kemerini söktü. 
Atlayışın yapıldığı hava katmanında yer çekiminin oldukça düşük olması sebebiyle Felix'in kendine yön vermesi mümkün olamayacağından ilk saniyeler oldukça önemliydi. Düzgün bir düşüşün ardından bir süreliğine dengesi bozulup taklar atmaya başlasa da yaklaşık 1,100 kilometre hıza ulaşmayı başardı ve sorunsuzca paraşütünü açarak düşüşünü tamamladı. Felix Baumgartner'a sormak istediğini sorularınızı redbullstratos.com adresindeki sosyal medya bağlantılarından kendisine ulaştırabilirsiniz. Seçilecek üç sorunun Felix tarafından cevaplanacağı Red Bull Stratos atlayışının kısa süre sonra başlayacak basın konferansını aşağıdan izleyebilirsiniz.
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Hypnotica 7 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Neden atladı acaba

youtube.com/...
58. saniyede cevabın var :)
1 Yanıt Yanıtla +22
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Amedra 7 yıl
En son haberi siz yaptınız, tebrikler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Neden atladı acaba
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DH Misafiri 7 yıl
umarım kanser olmaz.çünkü o yükseklikte radyasyon oranı yüksek.
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teramit 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

umarım kanser olmaz.çünkü o yükseklikte radyasyon oranı yüksek.

kıyafet radyasyondan da koruyor astronotların kıyafeti gibi.
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All Hail The King 7 yıl
Türk F-16 lar indirmemiş mi bunu da ?
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karakaya_o 7 yıl
Ses hızını aşmak istiyodu. Ses hızını astimi şimdi?_
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sissente 7 yıl
Adama redbull sponsor olmuş. Absolut süresiz destek akışı sağlarsa ben de atlarım
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mdxceed 7 yıl
DH Misafiri
Neden atladı acaba

Yukarıda mı kalsaydı.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Bana da milyon dolarlar versinler ben de atlarım.
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raistlin11 7 yıl
draconist
Orijinalden alıntı: aceleciburaktüm araba üreticilerinin bu eleman yüzünden utanması gerek bir insan yahu altı üstü bir insan 1165 km hıza ulaştı araba firmaları hala 0 - 100 e çıkmanın derdinde ki bir 100 yıl daha 0-100 e muhabbeti devam eder :)
Arabayı da uzaydan aşağı dünyaya salla bakalım kaç km hıza ulaşacak. Sanki ikisi aynı şey gibi yorum yapıyorsunuz, insan bir düşünür, biri karada sürtünme kuvvetine karşı hızlanmaya çalışan bir araç, diğeri boşluktan dünyaya serbest düşüş durumu, bu durumda oradan dünyaya meşe bile atsanız arabadan hızlı gideceği kesin bir şey.

Bir arabayı da atsan bir misketi de atsan aynı hızla düşeceklerdir :D
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teramit 7 yıl
DH Misafiri
Neden atladı acaba

kredi almış ödeyememiş, öyle diyorlardı..
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61efe61 7 yıl
Tebrikler.Kotalı internetime rağmen 45dk boyunca canlı izledim değdi ama.Orda oturup bakmak belki de hiç birimizin tadamayacağı bi haz olsa gerek.(belki diyorum neyin ne olacağı belli olmuyor)
Ayrıca 1960 dan bu zamana kullanılan teknolojide büyük gelişme olduğunu sanmayın.Bu kameralar elektronik iletişimin kolaylığı dışında kullanılan aksamda bi fark yok.Bildiğiniz balona helyum doldurdular işte.Kapsül de sağlamca basınç kontrollü bişe kıyafet de öyle.1960 da bunlar zaten vardı.
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cagataykoroglu 7 yıl
DH Misafiri
Neden atladı acaba

sesli güldüm.
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