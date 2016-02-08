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Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor

Ferrari'nin ilk 4 çeker otomobili Ferrari FF, yerini performans olarak gelişen ve görünüm olarak farklılaşan yeni versiyonu GTC4Lusso’ya bırakıyor.Otomobil Mart ayında tüm detayları ile açığa çıkacak
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor
 
Ferrari, spor otomobil denince akla ilk gelen markalardan biridir. Firma, ezeli rakibi Porsche gibi farklı segmentlere imzasını atmak yerine tarihi kimliğini korumaya devam etmek istiyor. Bu durum Ferrari’yi zorlarken değişim rüzgârlarına direnmemesi gerektiğini anlayan firma 2011 yılında tanıttığı ilk dört çeker spor otomobili FF ile zincirlerini genişletmeye başlamıştı. Firmanın ayrıca ilk hatchback modeli olan FF artık yerini yenilenen versiyonu GTC4Lusso’ya bırakıyor.
Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor
 

Teknik yönetici Roberto Febeli, kısa sürüşler sonrası merkezlerine geri dönen ve yılda birkaç bin kilometre yol yapan Ferrari spor otomobilleri savaş uçaklarına benzetiyor. GT’leri ise bir noktadan başka bir noktaya gittikten sonra birkaç gün orada kalan ve sonrasında başka noktalara da seyahat edebilen özel jetler olarak gördüğünü ifade ediyor. Bu da bagaj ihtiyacının karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Ferrari FF bu açıdan firmanın değişim rüzgarlarının öncüsü olarak değerlendirilmişti.
Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor
 

GTC4lusso, 4x4 çekiş sistemi ve 4 koltuklu yapısı ile Ferrari model serisinde Grand Touring (GT) olarak sınıflandırılıyor. Yeni hatchback FF’den performans olarak farklılaşırken arkadan itiş seçeneği ile de bir farkını daha ön plana çıkarıyor.

Doğal emişli 6.3 litre V12 motoru 690 beygir güç üreterek FF’den yaklaşık 30 beygir daha kuvvetlenmiş durumda. 0-100 km hıza 3.4 saniye ile 30 salise daha kısa sürede ulaşıyor. 2000 – 6000 d/d aralığında ise 697 Nm tork değerine ve 335 km/s son hıza sahip. 

Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor
 
GTC4lusso ‘da tüm koltuklar yandan destekli yarış koltuğu yapısında ve ön konsol araç içi bilgi eğlence sisteminin yönetildiği 10 inçlik kapasitif dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapıyor.

Otomobilin genel şekli çok değişmezken güncellenen versiyonda ufak değişiklikler göze hızlıca çarpıyor.  Ön farların yatay kısımları biraz daha uzatılmış ve ön tampon hava girişleri, ön ızgaraya dahil edilerek tek parça şeklinde tasarlanmış. FF’de arka stoplar 2 adetken GTC4Lusso’da bu sayı dörde çıkmış. 
Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor
 

Mart ayında yapılacak 2016 Cenevre Auto Show’da sergilenecek otomobilin ABD ve Avrupa için satış fiyatının 360 bin dolar olması bekleniyor.  


http://www.theverge.com/2016/2/8/10936994/ferrari-gtc4lusso-ff-replacement-four-wheel-steering Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bence otomobil dünyasında 80-90 bin liralık araçlar da bu gereksiz pahalı otomobillerin sunduklarını verebiliyor. Örneğin Toyota corolla'nın full donanımlı versiyonu.lüks ile standart otomobil arasındaki makas kapandı.
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Serhat Çevik 3 yıl
balcis
Doğal emişli 6.3 litre V12 motoru 680 beygir güç üreterek FF’den yaklaşık 30 beygir daha kuvvetlenmiş durumda. 0-100 km hıza 3.4 saniye ile 3 salise daha kısa sürede ulaşıyor. 2000 – 6000 d/d aralığında ise 697 Nm tork değerine ve 335 km/s son hıza sahip. beygir gücü bhp ve bizim kullandığımız hp (ps) olarak iki değerde veriliyor. avrupada bizim gibi metrik sistemin kullanıldığı yerlerde yine hp denir ancak ps olarak kullanılır. dolayısıyla aracın gücü 680 değil 690 beygir. ikincisi 0-100 hızlanma 3 değil 30 salise hızlı, salise saniyenin 100de biri. teşekkürler haber için.

Haklısınız. Düzeltmeler yapıldı. Teşekkürler...
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olağan_şüpheli 3 yıl
4 kapı olsaydı tasarıma laf etmezdim de 2 kapılı yapıp arkayı o şekilde dik yapmaları olmamış.
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V4LKyR 3 yıl
360 bin $ bu araç için bedava. Diğer ülkelerde tabi. Türkiye için söylemiyorum.
Diğer bir husus ise, doğal emişli iken 680 beygşr güç üretiyorsa, ikiz vidalı çift turbo taksak ne olur??? (DÜŞÜNEMEDİ)
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Cihat_, 3 yıl V4LKyR
Ne olacak tutunma problemleri başlar kontrolsüz güç baş gösterir
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balcis 3 yıl
"Doğal emişli 6.3 litre V12 motoru 680 beygir güç üreterek FF’den yaklaşık 30 beygir daha kuvvetlenmiş durumda. 0-100 km hıza 3.4 saniye ile 3 salise daha kısa sürede ulaşıyor. 2000 – 6000 d/d aralığında ise 697 Nm tork değerine ve 335 km/s son hıza sahip. "

beygir gücü bhp ve bizim kullandığımız hp (ps) olarak iki değerde veriliyor. avrupa'da bizim gibi metrik sistemin kullanıldığı yerlerde yine hp denir ancak ps olarak kullanılır. dolayısıyla aracın gücü 680 değil 690 beygir.

ikincisi 0-100 hızlanma 3 değil 30 salise hızlı, salise saniyenin 100'de biri.

teşekkürler haber için.
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Pi 3 yıl
Su ferrariler gitgide sacma sapan bir hal almaya basladi sanki. Arkayi kesip birakmislar gibi
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kaptan666 3 yıl
Bagaj hacmi kaç litre acaba?
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Grand_Alexander 3 yıl
Ferrari uzun yıllardan sonra ilk defa çift arka stop grubuna sahip bir araçla karşımızda bu da demek oluyor ki ferrari artık yeni bir döneme giriyor... Bekleyip Görelim...
FF ve bu yeni nesili diğer ferrari'lerle kıyaslamayın çünkü FF ferrari'nin ilk 4 kişilik ve ilk 4x4 otomobili yani zaten görüntüsü gibi diğer tüm özellikleri de ferrari'lerden FARKLI
FF ismine gelirsek dünyanın ilk 4x4 yol otomobilin adı da FF italyan aygırından güzel bir gönderme izlediniz...
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Ussuz 3 yıl
Gayet güzel olmuş bence
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kadirirdem 3 yıl
station ferrari olmuş sanki...
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rorschach_ 3 yıl
Bedava verseler satar başka super otomobil alirim.
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