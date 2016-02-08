Ferrari FF yerini GTC4Lusso’ya bırakıyor

Ferrari, spor otomobil denince akla ilk gelen markalardan biridir. Firma, ezeli rakibi Porsche gibi farklı segmentlere imzasını atmak yerine tarihi kimliğini korumaya devam etmek istiyor. Bu durum Ferrari’yi zorlarken değişim rüzgârlarına direnmemesi gerektiğini anlayan firma 2011 yılında tanıttığı ilk dört çeker spor otomobili FF ile zincirlerini genişletmeye başlamıştı. Firmanın ayrıca ilk hatchback modeli olan FF artık yerini yenilenen versiyonu GTC4Lusso’ya bırakıyor.





Teknik yönetici Roberto Febeli, kısa sürüşler sonrası merkezlerine geri dönen ve yılda birkaç bin kilometre yol yapan Ferrari spor otomobilleri savaş uçaklarına benzetiyor. GT’leri ise bir noktadan başka bir noktaya gittikten sonra birkaç gün orada kalan ve sonrasında başka noktalara da seyahat edebilen özel jetler olarak gördüğünü ifade ediyor. Bu da bagaj ihtiyacının karşılanması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Ferrari FF bu açıdan firmanın değişim rüzgarlarının öncüsü olarak değerlendirilmişti.





GTC4lusso, 4x4 çekiş sistemi ve 4 koltuklu yapısı ile Ferrari model serisinde Grand Touring (GT) olarak sınıflandırılıyor. Yeni hatchback FF’den performans olarak farklılaşırken arkadan itiş seçeneği ile de bir farkını daha ön plana çıkarıyor.





Doğal emişli 6.3 litre V12 motoru 690 beygir güç üreterek FF’den yaklaşık 30 beygir daha kuvvetlenmiş durumda. 0-100 km hıza 3.4 saniye ile 30 salise daha kısa sürede ulaşıyor. 2000 – 6000 d/d aralığında ise 697 Nm tork değerine ve 335 km/s son hıza sahip.





GTC4lusso ‘da tüm koltuklar yandan destekli yarış koltuğu yapısında ve ön konsol araç içi bilgi eğlence sisteminin yönetildiği 10 inçlik kapasitif dokunmatik bir ekrana ev sahipliği yapıyor.





Otomobilin genel şekli çok değişmezken güncellenen versiyonda ufak değişiklikler göze hızlıca çarpıyor. Ön farların yatay kısımları biraz daha uzatılmış ve ön tampon hava girişleri, ön ızgaraya dahil edilerek tek parça şeklinde tasarlanmış. FF’de arka stoplar 2 adetken GTC4Lusso’da bu sayı dörde çıkmış.





Mart ayında yapılacak 2016 Cenevre Auto Show’da sergilenecek otomobilin ABD ve Avrupa için satış fiyatının 360 bin dolar olması bekleniyor.





http://www.theverge.com/2016/2/8/10936994/ferrari-gtc4lusso-ff-replacement-four-wheel-steering