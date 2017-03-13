Ferrari, ilk otomobil üretişinin 70. yılını kutluyor

Ferrari kurucusu ve eski CEO'su Enzo Ferrari'nin geliştirdiği ve markanın logosunu taşıyan ilk aracın marşına basılalı tam 70 sene geçti. Maranello sokaklarına test için ilk olarak 12 Mart 1947'de çıkan bu araç 125 S ismini taşıyordu.

Kaputunun altında Giuseppe Busso ve Luigi Bazzi isimli mühendislerin yardımıyla Gioacchino Colombo tarafından tasarlanan 12-silindirli bir motor barındıran 125 S, ilk olarak 12 Mart tarihinde başladığı test sürecinden yalnızca 2 ay sonra 11 Mayıs tarihinde Piacenza Circuit'de düzenlenen yarışta boy gösterdi.

Uzun yıllar boyunca ürettiği ve çeşitli başarılar kazandığı arabaların anısına bir video yayınlayan İtalyan üretici, aynı zamanda yıldönümüne özel yeni üstü açık LaFerrari Aperta modelini duyurdu. LaFerrari modelinde olduğu gibi V12 motor ve 120 kWh güçte elektrik motoruna sahip olan araç toplamda 949 beygir güç üretiyor.

60'dan fazla ülkede çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Ferrari, 70. yıldönümünün sembolü olarak LaFerrari Aperta'ya bütün etkinliklerinde yer verecek. Markanın 70. yıldönümü için özel olarak hazırladığı 2017 genelindeçeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Ferrari, 70. yıldönümünün sembolü olarak LaFerrari Aperta'ya bütün etkinliklerinde yer verecek. Markanın 70. yıldönümü için özel olarak hazırladığı Ferrari70 websitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

http://www.theverge.com/2017/3/13/14911158/ferrari-70th-anniversary-laferrari-aperta-125-s