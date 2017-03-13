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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari, ilk otomobil üretişinin 70. yılını kutluyor

Yollara çıkan ilk Ferrari'nin üzerinden tam 70 sene geçti. Enzo Ferrari tarafından üretilen Ferrari 125 S ilk olarak 12 Mart 1947 tarihinde Maranello sokaklarına çıkmıştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Ferrari kurucusu ve eski CEO'su Enzo Ferrari'nin geliştirdiği ve markanın logosunu taşıyan ilk aracın marşına basılalı tam 70 sene geçti. Maranello sokaklarına test için ilk olarak 12 Mart 1947'de çıkan bu araç 125 S ismini taşıyordu.
Kaputunun altında Giuseppe Busso ve Luigi Bazzi isimli mühendislerin yardımıyla Gioacchino Colombo tarafından tasarlanan 12-silindirli bir motor barındıran 125 S, ilk olarak 12 Mart tarihinde başladığı test sürecinden yalnızca 2 ay sonra 11 Mayıs tarihinde Piacenza Circuit'de düzenlenen yarışta boy gösterdi.
Uzun yıllar boyunca ürettiği ve çeşitli başarılar kazandığı arabaların anısına bir video yayınlayan İtalyan üretici, aynı zamanda yıldönümüne özel yeni üstü açık LaFerrari Aperta modelini duyurdu. LaFerrari modelinde olduğu gibi V12 motor ve 120 kWh güçte elektrik motoruna sahip olan araç toplamda 949 beygir güç üretiyor.
2017 genelinde 60'dan fazla ülkede çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan Ferrari, 70. yıldönümünün sembolü olarak LaFerrari Aperta'ya bütün etkinliklerinde yer verecek. Markanın 70. yıldönümü için özel olarak hazırladığı Ferrari70websitesini ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

http://www.theverge.com/2017/3/13/14911158/ferrari-70th-anniversary-laferrari-aperta-125-s Yorum Yaz
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Moueson 2 yıl en beğenilen
Ferrari 70 yıldır araç üretiyor ama ben bir kere bile binemedim.
Adaletsiz dünya
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Rootz. 2 yıl
Japonların "o basit bir araba değil bir ruhu var" diye nitelediği GT-R denen bir efsane varken neyleyim İtalyan arabasını. Fransız ve İtalyan'dan durabildiğin kadar uzak duracaksın.
Not: 94 model Şahin kullanıyorum.
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Piêr Dé Sans 2 yıl Rootz.
Muhtemelen çok da yaklaşamazsın zaten.
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Guest-F8946C419 2 yıl
Need for speed 3te ben bindim. Ana konsol piksel piksel olsa da çok güzeldi.
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shintai 2 yıl
Nice yıllara diyelim.
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axaxa 2 yıl
Tebrikler ferrari beğenerek takip ediyoruz.
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YokCrysis 2 yıl

Sevemedim gitti şu Ferrari'yi
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Moueson 2 yıl en beğenilen
Ferrari 70 yıldır araç üretiyor ama ben bir kere bile binemedim.
Adaletsiz dünya
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PresidentBerke 2 yıl Moueson
Sen bu zekayla şahine binersen öp başına koy
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dr20mouse 2 yıl Moueson
Sanki italyada halk arabası ferrarisi olmayanı dövüyorlar
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kadirirdem 2 yıl Moueson
Moueson

Ferrari 70 yıldır araç üretiyor ama ben bir kere bile binemedim.
Adaletsiz dünya

:( :( maalesef bende...
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