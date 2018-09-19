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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari'nin Icona serisi: Monza SP1 ve SP2 Speedster tanıtıldı!

Ferrari, sınırlı sayıda üretilecek olan yeni Monza modelleri SP1 ve SP2'yi tanıttı. İtalyan markanın Icona adını verdiği bu seri, ilhamını Şahlanan At'ın 1950'lerdeki speedster makinelerinden aldı.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
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Ferrari , "muhtemelen Formula 1'e en yakın ve en saf sürüş deneyimi" olarak tanımladığı yeni süper otomobillerini duyurdu. Ferrari'nin söylediğine göre Barchetta kategorisine giren  SP1 ve SP2 Speedster, Iconna adı verilen tasarımla 1940'ların ve 1950'lerin yarış otomobillerine benziyor. SP1 ve SP2 Speedster bulundukları segmentte en iyi güç/ağırlık oranını sunuyor. Araçların üretiminde karbon fiber ve monolitik bir çerçeve kullanılarak hafiflik amaçlandı. Ferrari'nin, tasarımda benzersiz bir aerodinamik profil yakalamak için ön camı özel bir izinle kaldırdığı iddia ediliyor. Yolcuların etrafındaki hava akışını sürüş konforu arttırmak için yönlendiren bir “Sanal Rüzgar Kalkanı” söz konusu.

Ferrari tarihindeki en güçlü motor 

Ferrari SP1 ve SP2 Speedster, 6.5 litre hacmindeki V12 ünite ile 820 beygir gücü üretebiliyor. Bu sayede ikili 100 km/s hıza sadece 2.9 saniyede; 200 km/s hıza ise yalnızca 7.9 saniyede ulaşabiliyor. Maksimum süratin ise 300 km/s üzerinde. 
812 Superfast'ı temel alan ikilinin en önemli farkı, sundukları koltuk sayısı. SP1, sadece sürücüye oturma imkânı sağlarken yolcu için bir oturma alanı bulunmamakta. Sürüş deneyimini biriyle paylaşmak isterseyen kullanıcılar SP2'ye yönelmesi gerekiyor.  
Kompakt ve minik kapılar yukarı doğru açılırken kokpitte sade bir tasarım çizgisi izlenmiş. Elbette bu tarz araçların pahalı oyuncaklardan ziyade sürüş zevki sattığını unutmamak gerekir. Ferrari, araçların tamamen pist odaklı olmadığını özellikle belirtiyor.

Henüz üretim adedi ve fiyat açıklaması gelmedi ancak modern izler taşıyan bu retro speedster'ların "özel müşteriler ve koleksiyonerler" için üretildiğini belirten Ferrari, muhtemelen bol sıfırlı rakamlar isteyecektir ve üretim adeti de oldukça düşük olacaktır.

https://jalopnik.com/ferraris-one-seat-monza-sp1-looks-absolutely-amazing-1829145359 Yorum Yaz
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canguler917 8 ay
sp1 çok çirkin. ortada olsaydı sürücü koltuğu, muhteşem olabilirdi. sp2 ise çok güzel
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Mr. Jingles 8 ay
F1 deneyimini yollara en iyi yansıtan ve tüm zamanların en iyi nihai yol otomobili olan McLaren F1'i geçebilecek mi göreceğiz. Yine de çok zor. O bir efsane. Lakabı yeter: Legendary

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ladomfc61 8 ay
Bana ne
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