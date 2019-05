2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl normalden daha geç yayımlandığı için yarışa dahil olmayan Game of Thrones, bu yıl geri döndü ve bir kez daha rakip tanımadı.

HBO'nun sevilen dizisi drama kategorisinde en iyi dizi ödülünü kazanırken, Peter Dinklage da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Game of Thrones, teknik dallarda kazandığı ödüllerle birlikte toplam 9 dalda Emmy ödülü kazanarak geceye damga vurdu.

Komedi alanında ise bu yılın kazananı The Marvelous Mrs. Maisel oldu. Amazon orijinal dizisi olan The Marvelous Mrs. Maisel; komedi dalında en iyi dizi, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu başta olmak üzere 8 Emmy ödülü kazandı.

112 adaylıkla bu yılın en çok adaylık kazanan kanalı/dijital platformu olan Netflix, toplamda 23 dalda ödüle uzandı. Böylece HBO ile aynı sayıda Emmy kazanan Netflix, dizi dünyasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

70. Emmy Ödülleri'nde kazananların ve adayların listesi şu şekilde:

Game of Thrones

Westworld

Claire Foy, The Crown

Evan Rachel Wood, Westworld

Matthew Rhys, The Americans

Jeffrey Wright, Westworld

Thandie Newton, Westworld

Peter Dinklage, Game Of Thrones

Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale

The Marvelous Mrs. Maisel

Unbreakable Kimmy Schmidt

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Lily Tomlin, Grace and Frankie

Bill Hader, Barry

William H. Macy, Shameless

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Megan Mullally, Will & Grace

Henry Winkler, Barry

Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Patrick Melrose

Regina King, Seven Seconds

Sarah Paulson, American Horror Story: Cult

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

