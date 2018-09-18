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2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olan Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile sahiplerini buldu. HBO ve Netflix'in kıyasıya bir yarışa girdiği gecede kazanan Game of Thrones oldu.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
4,4b
1
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasının en prestijli ödülleri olarak kabul edilen Emmy Ödülleri, dün gece düzenlenen seremoni ile bu yılki sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl normalden daha geç yayımlandığı için yarışa dahil olmayan Game of Thrones, bu yıl geri döndü ve bir kez daha rakip tanımadı.
HBO'nun sevilen dizisi drama kategorisinde en iyi dizi ödülünü kazanırken, Peter Dinklage da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünün sahibi oldu. Game of Thrones, teknik dallarda kazandığı ödüllerle birlikte toplam 9 dalda Emmy ödülü kazanarak geceye damga vurdu.
Komedi alanında ise bu yılın kazananı The Marvelous Mrs. Maisel oldu. Amazon orijinal dizisi olan The Marvelous Mrs. Maisel; komedi dalında en iyi dizi, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu başta olmak üzere 8 Emmy ödülü kazandı.
112 adaylıkla bu yılın en çok adaylık kazanan kanalı/dijital platformu olan Netflix, toplamda 23 dalda ödüle uzandı. Böylece HBO ile aynı sayıda Emmy kazanan Netflix, dizi dünyasında ne kadar etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.
70. Emmy Ödülleri'nde kazananların ve adayların listesi şu şekilde:
2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
  
En İyi Drama
Game of Thrones
The Handmaid’s Tale
Stranger Things
The Americans
This Is Us
Westworld
En İyi Kadın Oyuncu / Drama
Claire Foy, The Crown
Tatiana Maslany, Orphan Black
Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale
Sandra Oh, Killing Eve
Keri Russell, The Americans
Evan Rachel Wood, Westworld
En İyi Erkek Oyuncu / Drama
Jason Bateman, Ozark
Sterling K. Brown, This Is Us
Ed Harris, Westworld
Matthew Rhys, The Americans
Milo Ventimiglia, This Is Us
Jeffrey Wright, Westworld
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Drama
Lena Headey, Game Of Thrones
Millie Bobby Brown, Stranger Things
Vanessa Kirby, The Crown
Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale
Alexis Bledel, The Handmaid’s Tale
Ann Dowd, The Handmaid’s Tale
Thandie Newton, Westworld
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Drama
Nikolaj Coster-Waldau, Game Of Thrones
Peter Dinklage, Game Of Thrones
Mandy Patinkin, Homeland
David Harbour, Stranger Things
Matt Smith, The Crown
Joseph Fiennes, The Handmaid’s Tale
En İyi Komedi
Atlanta
Barry
Black-ish
Curb Your Enthusiasm
GLOW
The Marvelous Mrs. Maisel
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
En İyi Kadın Oyuncu / Komedi
Pamela Adlon, Better Things
Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel
Allison Janney, Mom
Issa Rae, Insecure
Tracee Ellis Ross, Black-ish
Lily Tomlin, Grace and Frankie
En İyi Erkek Oyuncu / Komedi
Anthony Anderson, Black-ish
Ted Danson, The Good Place
Larry David, Curb Your Enthusiasm
Donald Glover, Atlanta
Bill Hader, Barry
William H. Macy, Shameless
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu / Komedi
Zazie Beetz, Atlanta
Betty Gilpin, GLOW
Laurie Metcalf, Roseanne
Leslie Jones, Saturday Night Live
Kate McKinnon, Saturday Night Live
Aidy Bryant, Saturday Night Live
Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel
Megan Mullally, Will & Grace
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu / Komedi
Brian Tyree Henry, Atlanta
Henry Winkler, Barry
Louie Anderson, Baskets
Kenan Thompson, Saturday Night Live
Alec Baldwin, Saturday Night Live
Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel
Tituss Burgess, Unbreakable Kimmy Schmidt
En İyi Mini Dizi
The Alienist
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Genius: Picasso
Godless
Patrick Melrose
En İyi Kadın Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Jessica Biel, The Sinner
Laura Dern, The Tale
Michelle Dockery, Godless
Edie Falco, Law & Order True Crime: The Menendez Murders
Regina King, Seven Seconds
Sarah Paulson, American Horror Story: Cult
En İyi Erkek Oyuncu / Mini Dizi veya TV Filmi
Antonio Banderas, Genius: Picasso
Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose
Jeff Daniels, The Looming Tower
John Legend, Jesus Christ Superstar
Jesse Plemons, Black Mirror: USS Callister
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