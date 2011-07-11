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Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
2,4b
1
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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Uygulama çeşitliliği kullanıcıların akıllı telefon alırken tercih kriterleri arasında baş sıralarda yer alıyor. iPhone'un eli bu konuda oldukça güçlü, keza Android'li telefonlar için de benzer durum geçerli. Her ne kadar bir App Store ya da Android Market kadar çeşitliliği fazla olmasa da Blackberry App World de kullanıcılarına faydalı ve bir o kadar işlerini kolaylaştırıcı uygulamayı sunuyor.

Özellikle müzik festivallerinin arttığını bu günlerde, eğer ki Blackberry'niz ile herhangi bir yaz festivaline gitmeyi düşünüyorsanız sizlere önereceğimiz birkaç uygulama var. Her ne kadar yaz festivali örneğini vermiş olsak da aşağıdaki uygulamaların birçok kullanıcıya faydalı olacağı aşikar;

Camping Checklist; Örneğin Rock 'n Coke gibi bir festivalde kamp kurmayı düşünüyorsunuz. Camp Checklist, bu düşüncedeki kullanıcıların yardımına koşuyor ve festival sırasında en fazla ihtiyaç duyacağınız malzemeleri almanızda size yardımcı oluyor. Bu sayede, festivale eksiksiz katılmanız mümkün.

Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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WeatherEye app; Blackberry platformunun ayrıntılı hava durumu uygulaması. Ayrıntılı diyoruz çünkü klasik hava durumu uygulamalarına üstünlük kuran birçok özelliği var. Kısa ve uzun vadeli hava tahmin raporları, sert hava uyarıları, radar haritası ve ayrıntılı iklim verilerine Weathereye app ile ulaşmak mümkün.

Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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One Touch Flaslight; Konser bitiminden sonra çadırınıza doğru yol alırken ihtiyacınız olan aydınlatma ihtiyacını One Touch Flashlight ile Blackberry'nizden karşılamanız mümkün. Telefonun flaşını kullandığı için çok fazla güç harcamayan uygulamayı kapatana kadar Blackberry'nizi el feneri olarak kullanmanız mümkün.

Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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deBattGym; Telefonlarımız yeterince akıllı fakat batarya ömürleri biraz daha iyi olsa çok daha akıllı olacaklar. Haliyle pil ömürlerini en verimli şekilde kullanmak gerekli. deBattGym de Blackberry'nizin pil ömrünü ayrıntılı şekilde takip etmenizi sağlıyor. Pil düzeyinden ısı derecesine, voltajına kadar piliniz hakkında detaylı bilgi sahibi olmanıza imkan vermekle kalmıyor; Tam günlül şarj/ deşarj aktiviteleri ve telefonunuzu ne zaman şarj etmeniz gerektiğini sesli şekilde size bildiriyor.

Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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BlackBerry Protect; Kişisel gizliliğin öneminin her geçen gün ihlal edildiği bugünlerde Blackberry'nizdeki bilgilerinizi Blackberry Protect ile korumanız mümkün. İnternet üzerinden telefonunuz hafızasını yedekleyebilir, geri yükleyebilir ya da telefonunuzun o anki konumunu tespit edebilirsiniz. İstenmeyen durumların, örneğin telefonunuzu kaybetmek ya da çaldırmak gibi, başınıza gelmesi halinde ise cihazınızdaki bilgileri silebilir, telefonunuzu kilitleyebilir, konumunu tespit edebilir ve uyarı gönderebilirsiniz.

Festivale gidecekler için Blackberry App World'den faydalı beş uygulama
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