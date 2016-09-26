FIFA 17 yardımcı uygulaması indirmeye sunuldu

Mobil platformlardaki futbol oyununu FIFA Mobile markası altında toplayan EA Sports, daha önce alıştığımız ismi ise yardımcı uygulamalarda kullanmaya başladı. FIFA 17, orijinal masaüstü oyununun yardımcı uygulaması olarak dikkat çekiyor.

FIFA 17 Companion uygulamasını kullanabilmek için masaüstü, Xbox One, Xbox 360, PS 3 ve PS 4 konsollarından birisinde orijinal oyuna sahip olmanız gerekiyor. Uygulama ile birlikte FIFA Ultimate Team kontrolünü mobilden yapabiliyorsunuz.

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Takım kurabiliyor, oyuncuları maçlara hazırlıyor, yeni yetenekler keşfediyor ve önemli transferlere imza atıyorsunuz. FIFA Coins adındaki uygulama içi para birimi ile mobilden de transferleri kolayca gerçekleştirebiliyor ve çeşitli paketler satın alabiliyorsunuz.

Uygulama Android 4.1 işletim sistemi ve sonraki cihazlar ile iOS 8.2 işletim sistemi ve sonraki cihazlarda çalışıyor. Uygulama ücretsiz.



