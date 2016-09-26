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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 17 yardımcı uygulaması indirmeye sunuldu

Masaüstü platformlarda merakla beklenen FIFA 17 oyununu satışa çıkarmaya hazırlanan EA Sports, yeni oyununu mobilden de destekliyor. FIFA 17 yardımcı uygulaması indirmeye sunuldu.
2 yıl
4b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlardaki futbol oyununu FIFA Mobile markası altında toplayan EA Sports, daha önce alıştığımız ismi ise yardımcı uygulamalarda kullanmaya başladı. FIFA 17, orijinal masaüstü oyununun yardımcı uygulaması olarak dikkat çekiyor.

FIFA 17 Companion uygulamasını kullanabilmek için masaüstü, Xbox One, Xbox 360, PS 3 ve PS 4 konsollarından birisinde orijinal oyuna sahip olmanız gerekiyor. Uygulama ile birlikte FIFA Ultimate Team kontrolünü mobilden yapabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Paper Planes ile en keyifli kağıt uçak macerası"

Takım kurabiliyor, oyuncuları maçlara hazırlıyor, yeni yetenekler keşfediyor ve önemli transferlere imza atıyorsunuz. FIFA Coins adındaki uygulama içi para birimi ile mobilden de transferleri kolayca gerçekleştirebiliyor ve çeşitli paketler satın alabiliyorsunuz.

Uygulama Android 4.1 işletim sistemi ve sonraki cihazlar ile iOS 8.2 işletim sistemi ve sonraki cihazlarda çalışıyor. Uygulama ücretsiz.



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JUSTMAX 2 yıl
Windows 10 mobile için de var:
microsoft.com/...
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yeninesilogretmen 2 yıl
Fifa 17 Ultimate Team iOS için çıkacak mı?
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rmzn2186 2 yıl
.. :D
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alemburda34 2 yıl
Dikkat ederseniz program android tarafinda min 4.1 ile yazilmis ios masallah utanmasa ios 10 isteyecek
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onrerol 2 yıl
bilmeyen bebeler play store da yine uygulamanin altina yorum atacak " sakin indirmeyin fifa falan degil 1 yildiz "
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