Paper Planes ile en keyifli kağıt uçak macerası

Google I/O 2016 konferansında ilk kez karşımıza çıkan deneysel sanal kağıt uçak projesi Paper Planes, Google’ın da desteğiyle uygulama mağazasındaki yerini aldı. Paper Planes farklı bir kağıt uçak tecrübesi sunuyor.

Paper Planes uygulamasında ekrana dokunarak kağıdımızı katlıyor ve uçak haline getiriyoruz. Ardından telefonu tutarak ileriye doğru sallıyor ve uçağımızı fırlatıyoruz. Buraya kadar benzer uygulamalardaki oynanış şeklini görüyoruz ancak iş bu noktadan sonra değişiyor.

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Sanal bir açık dünyada oynanan oyunda dünyanın farklı noktalarında kullanıcılar sizin gibi kağıt uçak yaparak fırlatıyor. İlk uçağınızı fırlattıktan sonra ekrana gelen ağ ile diğer uçakları yakalamaya çalışıyorsunuz. Yakaladığınız uçakta hangi ülkelere uğradığına dair mühürler yer alıyor. Siz de kendi şehrinizin mührünü vuruyor ve uçağı yeniden fırlatıyorsunuz. Bu döngü saatlerce devam ediyor.

Hali hazırda yaklaşık olarak 100 bin civarında kişinin oynadığı oyunda farklı şehirlerin mühürlerini görmek ve uçakları yakalamak oldukça keyifli. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.